Παγκράτι: Βρέθηκε 16χρονη αγνοούμενη - Αναζητείται η φίλη της

Αγωνία για την φίλη της, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα με την έφηβη που έδωσε σημεία ζωής μετά από πολλές ημέρες.

Η περιπέτεια της ανήλικης Σάρας Μ. 16 ετών, έληξε σήμερα 31/12/2023 δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών της ανθρώπων που την αναζητούσαν. Η Σάρα βρέθηκε και είναι καλά στην υγεία της. Οι λόγοι εξαφάνισης της, διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές..», αναφέρεται σε ανακοίνωση από «Το Χαμόγελο του Παιδιού», σχετικά με την αίσια έκβαση της αγωνιώδους αναζήτησης της κοπέλας, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από το Παγκράτι.

Οι οικογένειες των δύο κοριτσιών από το Παγκράτι, καρδιοχτυπούσαν καθώς τα ίχνη τους αγνοούνταν από τις 19 Δεκεμβρίου, οπότε οι δύο φίλες εξαφανίστηκαν σχεδόν ταυτόχρονα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 16χρονη που επέστρεψε στο σπίτι της, βρισκόταν στο σπίτι ενός 22χρονου Αιγύπτιου, μαζί με τον οποίο εκτιμάται πως βρίσκεται πλέον η φίλη της.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» στην ανακοίνωση του για την εξαφάνιση της Σάρας Μ., πριν απο 12 ημέρες, επεσήμαινε πως «Ενδεχομένως η ανήλικη Σάρα Μ., να βρίσκεται μαζί με την συνομήλικη φίλη της Αναστασία Μ., για την οποία στις 19/12/2023 ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός missing alert.,.

Η Αναστσία Μ. εξακολουθεί να αγνοείται και η οικογένεια της, μαζί με τον Σύλλογο καλούν οποιονδήποτε έχει κάποια πληροφορία, να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση, για Android εδώ και για κινητά Apple εδώ».

