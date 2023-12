Κοινωνία

Παγκράτι – Εξαφάνιση 16χρονων: Οι φόβοι για τις δύο φίλες

Ο Γιώργος Τσούκαλης, ο ιδιωτικός ερευνητής που συμμετέχει στις έρευνες μιλά στον ΑΝΤ1 για την υπόθεση εξαφάνισης των δύο κοριτσιών.

Του Σπύρου Λεβειδιώτη

Oι δύο 16χρονες φίλες έφυγαν από τα σπίτια τους στο Παγκράτι στις 19 Δεκεμβρίου και από τότε δεν έχουν επιστρέψει. Οι γονείς τους ειδοποίησαν τις Αρχές. Ενεργοποιήθηκε το missing alert ώστε να δημοσιοποιηθούν οι φωτογραφίες τους σε μία προσπάθεια να βρεθούν τα κορίτσια και να επιστρέψουν στις οικογένειές τους.

Ο ιδιωτικός ερευνητής Γιώργος Τσούκαλης συμμετέχει στην έρευνα για τον εντοπισμό τους.

«Ήρθα σε επαφή με έναν νεαρό 18χρονο ο οποίος είναι μέσα στην παρέα είχε και κάποιας μορφής αντιδικία με τον άνθρωπο που είναι στο κάδρο και θεωρείται ο άνθρωπος ο οποίος ενδεχομένως έχει κάνει ‘πλύση εγκεφάλου’ και γνωρίζει που βρίσκονται τα κορίτσια και το πιο πιθανό τις φιλοξενεί στα Νότια Προάστια», δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο Γ.Τσούκαλης.

Η Σάρα Μ. έχει ύψος 1,67 μ., ζυγίζει 55 κιλά, έχει χάλκινα μακριά μαλλιά και καστανά μάτια. Είναι άγνωστο τι ρούχα φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε, ενώ είχε μαζί της μαύρη σχολική τσάντα

Η Αναστασία Μ. έχει ύψος 1,70 μ., ζυγίζει 60 κιλά, έχει μαύρα μακριά και ξυρισμένα στο πίσω μέρος του κεφαλιού μαλλιά και καστανά μάτια. Φορούσε μαύρη μπλούζα, μαύρο παντελόνι και είχε σχολική τσάντα.

«Οι δύο οικογένειες και οι συν αυτώ συγγενείς ξαδέλφια, αδέλφια ζουν ένα δράμα και μία μεγάλη αγωνία για την τύχη των κοριτσιών», είπε ο ιδιωτικός ερευνητής.

Οποιοσδήποτε γνωρίζει κάτι, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο 1017, να απευθυνθεί στην αστυνομία ή να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

