“Ερυθρός Σταυρός”: Σάλος για το γλέντι - Αντιδράσεις για την ΕΔΕ (βίντεο)

Κόντρα διαρκείας μετά το βίντεο με τους χορούς και την διακομιδή ασθενούς με φορείο. Σύγκρουση εργαζόμενων με τον Παύλο Πολάκη.

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για την κατεπείγουσα ΕΔΕ που διατάχθηκε για τη Διοικήτρια του Ερυθρού Σταυρού μετά τις εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότητας με την ίδια να χορεύει με ζωντανή ορχήστρα μέσα στο νοσοκομείο και δίπλα να περνούν φορεία με ασθενείς.

Όπως μετέδωσε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, η ιατρική συντάκτρια Κατερίνα Χαραλαμπάκου, η γιορτή έγινε στις 20 Δεκεμβρίου στο χώρο υποδοχής του κεντρικού κτηρίου του νοσοκομείου και οι εικόνες με τους χορούς, τη ζωντανή μουσική και ένα φορείο με ασθενή να περνάει από πίσω προκαλούν αντιδράσεις.

Ο Υπουργός Υγείας διέταξε ένορκη διοικητική εξέταση σε βάρος της διοικήτριας η οποία φαίνεται στο βίντεο να χορεύει και μάλιστα η ΕΔΕ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 8 Ιανουαρίου.

Οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου υποστηρίζουν πως η γιορτή αυτή γίνεται κάθε χρόνο εδώ και 35 χρόνια στο νοσοκομείο. Καλούν φιλαρμονική ορχήστρα, λένε τα κάλαντα στους ασθενείς και στήνεται ένα μικρό γλέντι για εργαζομένους, συνοδούς και ασθενείς στις διοικητικές υπηρεσίες, σε μέρα που το νοσοκομείο δεν εφημερεύει.

Το μόνο τους ατόπημα όπως λένε είναι πως στο τέλος της γιορτής ζήτησαν από την ορχήστρα να πει 2 τραγούδια για να χορέψουν και μάλιστα υποστηρίζουν πως μια τραυματιοφορέας κάλεσε τη διοικήτρια να χορέψει μαζί τους κ εκείνη δέχτηκε για να τους τιμήσει.

Μάλιστα η πρόεδρος των εργαζομένων υποστηρίζει πως η ίδια γιορτή γινόταν και επί της θητείας του Παύλου Πολάκης, που δημοσιοποίησε τις εικόνες και έκανε την αιχμηρή ανάρτηση:

Η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη.

Ο απόλυτος εξευτελισμος.

Σε μέρα εφημερίας στο νοσοκομείο Ερυθρος Σταυρος,γλέντι με όργανα σε κεντρικο διάδρομο που περνούν ΦΟΡΕΙΑ!!!!

Διοργανωτής η Διοικητρια Ελπινικη Ταβιανατου που είναι μια από τους χορευτές μάλιστα!!

Υγ.έπρεπε να συμβεί αυτό με υπουργό εμένα… pic.twitter.com/N2MX4u8B1r — Παυλος Πολακης (@pavpol2222) December 29, 2023

Ο Παύλος Πολάκης με νέα δήλωση του επιτέθηκε ξανά στην διοικήτρια του νοσοκομείου και όχι μόνο.

Αναλυτικά η δήλωση του Παύλου Πολάκη:

"Πρωτοφανές σκηνικό γλεντιού στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών "Κοργιαλένειο-Μπενάκειο" εν μέσω εφημερίας. Όλη η Ελλάδα θαύμασε το βίντεο με τους χορούς και τα γλέντια στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών "Κοργιαλένειο-Μπενάκειο" εν μέσω εφημερίας και με τα φορεία να περνούν με ασθενείς, μέσα από την αυτοσχέδια πίστα και μπροστά από χορευτές και όργανα. Για μια ακόμα φορά οι άριστοι του Κ. Μητσοτάκη απέδειξαν ότι δεν έχουν καμιά ενσυναίσθηση, μιας και το χορό έσερνε η Διοικήτρια του Νοσοκομείου κ. Ταβιανάτου. Η κ. Ταβιανάτου δεν είναι τυχαία, αντιθέτως αποτελεί μια καθαρά κομματική επιλογή. Μπορεί μα μην διαθέτει τα τυπικά προσόντα για Διοικήτρια, μιας και πρόκειται για δημόσιο υπάλληλο του Υπουργείου Υγείας με πτυχίο κοινωνιολογίας από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, διαθέτει, όμως, όλες εκείνες τις δεξιότητες που χαρακτηρίζουν τους άριστους του Κ. Μητσοτάκη.

Να θυμίσουμε δεν είναι η πρώτη θητεία της κ. Ταβιανάτου ως Διοικήτρια, καθώς το 2014 είχε διοριστεί από τον Άδωνι Γεωργιάδη, Αναπληρώτρια Διοικήτρια στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα. Το Φεβρουάριο του 2022, η εφημερίδα Δημοκρατία σε δημοσίευμα της κατήγγειλε ότι στο Νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, μιας και δεν είχε οριστεί Αναπληρωτής Διοικητής αλλά ούτε είχε συγκροτηθεί το ΔΣ, η κ. Ταβιανάτου έκανε ότι ήθελε, έχοντας και τη στήριξη του σωματείου εργαζομένων μέσα από τη συνεργασία των συνδικαλιστών του ΠΑΣΟΚ που πρόκεινται στον Ανδρέα Λοβέρδο και μιας μερίδας συνδικαλιστών της Ν.Δ. Το αποτέλεσμα ήταν να στηθεί στο νοσοκομείο ένα ατελείωτο πάρτι απευθείας αναθέσεων και πελατειακών μετακινήσεων τις οποίες είχε καταγγείλει και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Χαρακτηριστική στιγμή της κ. Ταβιανάτου, υπήρξε διαγωνισμός για την καθαριότητα, στην προκήρυξη του οποίου είχε μπει ως προαπαιτούμενο, η εταιρία που θα αναλάβει το έργο να έχει πιστοποίηση για την τήρηση του συστήματος διαχείρισης οδικής ασφάλειας! Για τις δίχως άλλο ανεκτίμητες υπηρεσίες της στο καθεστώς Μητσοτάκη, η κ. Ταβιανάτου ανταμείβεται μάλιστα με εξάμηνη παράταση της θητείας της (απόφαση 13/12/2024).

Για την πλήρη διαλεύκανση του συμβάντος, η ΕΔΕ που διατάχθηκε είναι επιβεβλημένη, η Διοικήτρια, όμως, θα έπρεπε από χθες να έχει πάει σπίτι της. Ας μας εξηγήσει ο κ. Χρυσοχοΐδης, για ποιόν λόγο η κ. Ταβιανάτου είναι ακόμα στη θέση της; Τι περιμένει να δείξει η ΕΔΕ; Αν τα πήγαινε καλά τα βήματα; Φοβάται κάτι ο κ. Υπουργός και δεν προχωρά στο αυτονόητο ή δεν αποφασίζει μόνος του; Είναι σίγουρο ότι το σύστημα Μητσοτάκη, όπως έκανε και με άλλους εκλεκτούς του (π.χ. κ. Νικολάου), θα υπερασπιστεί όσο μπορεί την κ. Ταβιανάτου. Είναι επίσης σίγουρο ότι η κυρία αυτή, δεν μπορεί να σταθεί πλέον στη θέση της. ΥΓ. Μήπως ο Τομέας Υγείας του ΠΑΣΟΚ θα ήθελε να σχολιάσει τις επιδόσεις των υπόλοιπων χορευτών;

Εν τω μεταξύ σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αναφέρει "Σε συνέχεια ερωτήσεων που έχουμε δεχθεί από μέσα μαζικής ενημέρωσης, και προς αποφυγή συγχύσεως, διευκρινίζουμε ότι Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, μέλος της Διεθνούς Oμοσπονδίας Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού & Ερυθράς Ημισελήνου, δεν έχει σχέση με την διαχείριση του νοσοκομείου «Ερυθρός Σταυρός», το οποίο ανήκει στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου «Κοργιαλένειο Μπενάκειο ΕΕΣ» και είναι ενταγμένο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας"

"Τα αντανακλαστικά του επιτελικού κράτους της Νέας Δημοκρατίας απεδείχθησαν για ακόμη μία φορά «μηδενικά». Για την ακρίβεια, η κυβέρνηση επιδεικνύει αντανακλαστικά μόνο όταν πρόκειται να συγκαλύψει δικά της σκάνδαλα. Για του λόγου το ασφαλές, οι εικόνες ντροπής στον Ερυθρό Σταυρό, διαδραματίστηκαν πριν πολλές μέρες, χωρίς να υπάρξει καμμιά συνέπεια! Η ΝΔ προσπάθησε να προστατέψει τους δικούς της ανθρώπους αλλά σύρθηκε πίσω από τις εξελίξεις, όταν οι εικόνες ντροπής αποκαλύφθηκαν από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης!", αναφέρει η Ελληνική Λύση.





