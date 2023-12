Υγεία - Περιβάλλον

Χρυσοχοΐδης - Νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός: Κατεπείγουσα ΕΔΕ κατά της Διοικήτριας

Τι αναφέρουν οι διατάξεις τις οποίες επικαλείται ο Υπουργός και ποιες πειθαρχικές κατηγορίες αντιμετωπίζει η Διοικήτρια.

Κατεπείγουσα ΕΔΕ κατά της Διοικήτριας του Νοσοκομείου Κοργιαλένειου – Μπενάκειου "Ερυθρός Σταυρός" Ελπινίκης Ταβιανάτου, διέταξε την Παρασκευή ο Υπουργός Υγείας Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Η ανακοίνωση του Υπουργείου αναφέρει:

«Κατόπιν παραγγελίας του υπουργού Υγείας κ. Μιχαήλ Χρυσοχοϊδη, στο πλαίσιο Άσκησης του Πειθαρχικού Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ. 5, του Νόμου 3329/2005 (ΦΕΚ Α΄- 81), παραγγέλθηκε στην 1η ΥΠΕ η διενέργεια κατεπείγουσας ΕΔΕ, σε βάρος της Διοικήτριας του Νοσοκομείου Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» ΕΕΣ, για βεβαίωση παραπτώματος που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 107, παρ. 1, εδάφιο (β) και (ε) του Νόμου 3528/2007 (ΦΕΚ Α΄-26) «Κώδικας κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. Η Διενέργεια της ΕΔΕ, ανατέθηκε στον Διοικητή του Νοσοκομείου Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», με εντολή κατεπείγουσας διεκπεραίωσης, έως Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2024».

Να σημειωθεί ότι οι διατάξεις τις οποίες επικαλείται η εντολή του κ. Χρυσοχοΐδη, αναφέρουν:

«β. Πειθαρχικό παράπτωμα είναι κάθε παράβαση υπαλληλικού καθήκοντος που προσδιορίζεται από τις υποχρεώσεις που επιβάλλουν στον υπάλληλο οι κείμενες διατάξεις, εντολές και οδηγίες. Το υπαλληλικό καθήκον σε καμία περίπτωση δεν επιβάλλει στον υπάλληλο πράξη ή παράλειψη που να αντίκειται προς τις διατάξεις του Συντάγματος και των νόμων, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 του παρόντος νόμου.

[…]

ε. Πειθαρχικό παράπτωμα είναι η αναξιοπρεπής ή ανάρμοστη ή ανάξια για υπάλληλο συμπεριφορά εντός ή εκτός υπηρεσίας».

