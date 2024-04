Φωκίδα

Δελφοί - Διάσωση τουρίστριας: Καρέ-καρέ η επιχείρηση του Πυροσβεστικού Σώματος (βίντεο)

Οι ολοκληρωμένες και ψύχραιμες προσπάθειες στελεχών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την ασφάλεια και αρτιμέλεια της εγκλωβισμένης.

Ένα συναρπαστικό βίντεο έδωσε στη δημοσιότητα το Πυροσβεστικό Σώμα, αποκαλύπτοντας στιγμιότυπα και λεπτομέρειες από τη δραματική διάσωση γυναίκας στους Δελφούς που έλαβε χώρα την Παρασκευή στο πλαίσιο επιχείρησης του Σώματος.

Στο βίντεο γίνονται ορατές οι υπεράνθρωπες προσπάθειες των στελεχών της υπηρεσίας για διάσωση της γυναίκας, αλλά και οι πολλαπλοί κίνδυνοι και εμπόδια τα οποία διαρκώς αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες, επιχειρώντας να ασκήσουν με τον καλύτερο και αποτελεσματικότερο τρόπο τα εντεταλμένα καθήκοντά τους.

Δείτε το βίντεο:

Το χρονικό της υπόθεσης

Όπως είναι γνωστό, η αλλοδαπή τουρίστρια θέλησε από τον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών να ακολουθήσει το μονοπάτι προς Κρόκι και να θαυμάσει τη θέα του Ελαιώνα και του Κρισαίου κόλπου. Αποπροσανατολίστηκε και κατέληξε εγκλωβισμένη σε απόκρημνη περιοχή, έχοντας τραυματιστεί ελαφρά και στο πρόσωπο από πτώση. Πυροσβέστες από την τοπική Υπηρεσία αλλά και από την 7η ΕΜΑΚ που έσπευσαν από τη Λαμία, κατάφεραν αρχικά να την εντοπίσουν και να διαπιστώσουν ότι είναι καλά στην υγεία της αν και φοβισμένη. Λόγω του δύσβατου της τοποθεσίας και επειδή είχε πλέον νυχτώσει, και ήταν επικίνδυνη η επιχείρηση μεταφοράς και για την ίδια, η Ορειβατική Ομάδα της 7ης ΕΜΑΚ ξεκίνησε τον απεγκλωβισμό της με το πρώτο φως της ημέρας. Μάλιστα ειδοποιήθηκε και ελικόπτερο του Π.Σ. για την αεροδιακομιδή της στο ΚΕΥΠ Λαμίας και από κει στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας για να της παρασχεθεί η απαιτούμενη ιατρική βοήθεια.

