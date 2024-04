Υγεία - Περιβάλλον

Δήμος Αθηναίων: Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις στους δημότες

Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα και πού θα γίνονται οι δωρεάν εξετάσεις.

Προληπτικές εξετάσεις χωρίς κόστος προσφέρει στους κατοίκους της Αθήνας το Τμήμα Προληπτικής Ιατρικής, Προαγωγής της Υγείας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αθηναίων. Οι εξετάσεις αφορούν έλεγχο για την ακουστική ικανότητα και μαστογραφία.

Ο δωρεάν προληπτικός έλεγχος για την ακουστική ικανότητα και έλεγχος (ωτοσκόπηση) για τη διερεύνηση ύπαρξης πρώιμων ή και προχωρημένων παθήσεων της ακοής (βαρηκοΐα), διεξάγεται σε συνεργασία με την Εταιρεία GMG Health Services και την Acoustica Medica. Παράλληλα, θα διενεργηθεί σύντομο τεστ αξιολόγησης γνωστικών λειτουργιών, σε άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών.

Επιπλέον, γυναίκες ηλικίας 40 έως 69 ετών θα μπορούν να πραγματοποιήσουν δωρεάν μαστογραφίες για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Τη δράση στηρίζει ο Σύλλογος Φίλων του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς «Οι 'Αγιοι Ανάργυροι» και το Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ).

Ο δωρεάν προληπτικός έλεγχος για την ακουστική ικανότητα διεξάγεται:

Τρίτη 9 Απριλίου 2024 στο 4ο Δημοτικό Ιατρείο-Κολωνός

Διεύθυνση: Προποντίδος & Αγίας Σοφίας 110

Ώρα : 10.00 - 14.00

Τηλέφωνα για ραντεβού: 210 5121921 & 210 5125551

Τετάρτη 17 Απριλίου 2024 στο 3ο Πολυδύναμο Κέντρο/Δημοτικό Ιατρείο- Πετράλωνα

Διεύθυνση: Πειραιώς 108

Ώρα : 10.00 - 14.00

Τηλέφωνο για ραντεβού: 214 4088700

Ο δωρεάν μαστογραφικός έλεγχος, για γυναίκες ηλικίας 40 έως 69 ετών, διεξάγεται:

στις 10, 15 και 22 Απριλίου 2024, στο Κέντρο Πρόληψης Καρκίνου του Μαστού, στην οδό Τίρυνθος 2, 'Ανω Πατήσια.

Τηλέφωνα επικοινωνίας για ραντεβού: 210 2015510-511 Εσωτ.: 119 και 123

