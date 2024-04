Αθλητικά

Ατρόμητος - Πανσερραϊκός: Μοιρασιά στις καθυστερήσεις στο Περιστέρι

Ένα λάθος του Χοβάν και το buzzer-beater του Τζοβάρα έκριναν την αναμέτρηση

-

Ο Πανσερραϊκός κρατούσε τη νίκη στο Περιστέρι έως το τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, αλλά ένα τραγικό λάθος του γκολκίπερ Χοβάν επέτρεψε στον Ατρόμητο να σώσει έναν βαθμό αποσπώντας ισοπαλία, 1-1, στη συνάντηση που άνοιξε την αυλαία της 3ης αγωνιστικής των πλέι άουτ της Σούπερ Λίγκας.

Οι φιλοξενούμενοι ήταν καλύτεροι στο μεγαλύτερο διάστημα του πρώτου ημιχρόνου, πιο ουσιαστικοί, επικίνδυνοι και κατάφεραν να πάρουν προβάδισμα στο σκορ με την συμπλήρωση 18 λεπτών αγώνα χάρη σε δυνατή κεφαλιά του Άλεξιτς, που σηκώθηκε ψηλά σε εκτέλεση φάουλ του Ουάρντα κι «εκτέλεσε» τον Μαρκετζάνι φτάνοντας τα έξι γκολ στο πρωτάθλημα.

Ο Ατρόμητος φάνηκε στο 30ό λεπτό με την ατομική προσπάθεια του Ρομπάιγ που κατέληξε σε φαλτσαριστό σουτ το οποίο μπλόκαρε ο Χόβαν, ενώ στο επόμενο λεπτό ο Μπέργκστρεμ πρόλαβε την τελευταία στιγμή τον Βέργο, πριν ο Έλληνας επιθετικός πλασάρει.

Η τελευταία αξιόλογη στιγμή στο πρώτο μισό καταγράφηκε στο 35΄ και ήταν επίσης για τον Ατρόμητο, όταν οι Περιστεριώτες αναπτύχθηκαν καλά και ο Κιβρακίδης έκανε την τελική προσπάθεια σουτάροντας άστοχα.

Η ομάδα των δυτικών προαστίων συνέχισε να πιέζει και στο δεύτερο ημίχρονο, χάνοντας την μεγάλη ευκαιρία για την ισοφάριση στο 47΄: ο δραστήριος Ρομπάιγ έκανε εξαιρετική προσπάθεια, πέρασε τον Δεληγιαννίδη αλλά το πλασέ του κατέληξε στην οριζόντια δοκό.

Στο 61΄ ο Βέργος αστόχησε σε κεφαλιά, στο 64΄ ο Έντερ σούταρε άστοχα και κάπου εκεί ολοκληρώθηκε ο επιθετικός οίστρος της ομάδας του Ίλιτς, που κινδύνεψε να δεχθεί και δεύτερο γκολ στο 85΄, όταν ο Γούλερι έκανε την προσπάθεια και γύρισε στον Ουάρντα, ο οποίος αστόχησε.

Κι εκεί που όλοι περίμεναν τον Τσαγκαράκη να σφυρίξει την λήξη, στο 90΄+4 και σε φάουλ που εκτελέστηκε από τα δεξιά ο Τζοβάρας πήδηξε πιο ψηλά από όλους και ισοφάρισε, εκμεταλλευόμενος την απίστευτα κακή έξοδο του Χόβαν.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Πέτρος Τσαγκαράκης

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Πομόνης, Κούεν, Τζαβέλλας, Τζοβάρας, Έντερ, Τσακμάκης - Άλεξιτς, Δεληγιαννίδης, Μορέιρα

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Σάσα Ίλιτς): Mαρκετζάνι, Κυβρακίδης, Τσακμάκης, Τζαβέλλας, Πομόνης, Έρλινγκμαργκ (46΄ Έντερ), Φριντζόνσον (46΄ Βαλένσια), Κούεν, Ρομπάιγ (62΄ Τζοβάρας), Ντιρκς (46΄ Βρακάς), Βέργος (69΄ Αντζιέλσκι)

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Πάμπλο Γκαρσία): Χόβαν, Δεληγιαννίδης, Μπέργκστρεμ, Αυλωνίτης, Πεταυράκης, Μορέιρα, Ουεντραόγκο, Ουάρντα (90΄+3 Μασκανάκης)ι), Άλεξιτς (85΄ Σοφιανός), Μπετανκόρ (66΄ Χατζηστραβός)

