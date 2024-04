Υγεία - Περιβάλλον

Υπ. Κλιματικής Κρίσης: 71 πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε 12 ώρες σε όλη τη χώρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ετοιμότητα βρίσκεται η Πολιτική Προστασία σε έξι περιοχές λόγω των ισχυρών ανέμων.

-

Σύσκεψη με ομάδα μετεωρολόγων και στη συνέχεια συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων πραγματοποίησε σήμερα ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Κικίλιας. Αντικείμενο οι ισχυροί άνεμοι που θα πνέουν την Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας με αποτέλεσμα τον κίνδυνο για την ταυτόχρονη εκδήλωση πυρκαγιών.

Σημειώνεται ότι σήμερα εκδηλώθηκαν από τις 6 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα (δηλαδή μέσα σε μόλις 12 ώρες) 71 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα.

Σε ετοιμότητα επιπέδου κατάστασης 4 (υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς) αποφασίστηκε να είναι όλες οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας για περιοχές των περιφερειών Πελοποννήσου, Αττικής, Κρήτης, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων ισχυροί άνεμοι θα πνέουν στο Βόρειο Αιγαίο, στην Αττική, τη Βοιωτία, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τη νοτιοανατολική Πελοπόννησο ισχυροί άνεμοι έντασης 7-8 μποφόρ καθιστώντας την κατάσταση εξαιρετικά επικίνδυνη για την έναρξη πυρκαγιών.

Στη σύσκεψη του Συντονιστικού Οργάνου συμμετείχαν η ηγεσία του υπουργείου και του Πυροσβεστικού Σώματος, εκπρόσωποι της ΕΛΑΣ και των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και περιφερειάρχες/ εκπρόσωποι των Περιφερειών Πελοποννήσου, Αττικής, Κρήτης, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας.

Για τις παραπάνω περιοχές αποφασίστηκε όλες οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας να είναι ετοιμότητα επιπέδου κατάστασης 4 (υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς), που σημαίνει ότι το Πυροσβεστικό Σώμα θα είναι σε επιφυλακή, στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων θα πραγματοποιούν περιπολίες, ενώ σε ετοιμότητα θα είναι και οι ομάδες ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ. Από την πλευρά της η ΕΛΑΣ θα προχωρήσει σε αποκλεισμούς δρόμων που οδηγούν σε δασικές εκτάσεις όπου θα απαγορεύεται η κυκλοφορία. Οι Περιφερειακές Ενότητες θα έχουν σε ετοιμότητα τις εθελοντικές ομάδες οι οποίες θα πραγματοποιούν περιπολίες, τις υδροφόρες καθώς και τα μηχανήματα έργου προκειμένου να συνδράμουν εφόσον χρειαστεί για διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών.

Ειδήσεις σήμερα:

Φονική ανταλλαγή πυροβολισμών σε μπαρ στην Φλόριντα

Βραζιλία: Δολοφόνος πυροβολήθηκε 6 φορές σε δικαστήριο και επέζησε (βίντεο)

Εργατικό δυστύχημα στο Άργος: Έπεσαν από σκαλωσιά