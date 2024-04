Κόσμος

Τουρκία: Χειροπέδες σε διαδηλωτές που διαμαρτυρήθηκαν για εμπόριο με Ισραήλ (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σάλο έχει προκαλέσει το χααστούκι που δέχθηκε νεαρή διαδηλώτρια, η οποία φορούσε μαντίλα και ενώ της είχαν περάσει χειροπέδες.

-

Με συλλήψεις και χειροπέδες αντέδρασε η τουρκική αστυνομία σε διαδηλωτές που διαμαρτυρήθηκαν στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης για το εμπόριο της Τουρκίας με το Ισραήλ. Μεγάλες αντιδράσεις προκάλεσε χαστούκι σε διαδηλώτρια με μαντίλα ενώ φορούσε χειροπέδες.

Ακολούθησε δήλωση του Τούρκου Υπουργού Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια ο οποίος ανέφερε οι συλληφθέντες ήταν διαδηλωτές που αρνήθηκαν να διαλυθούν μετά το τέλος της διαμαρτυρίας και ότι από τους 43 συλληφθέντες οι 38 αφέθηκαν ελεύθεροι. Δήλωσε ακόμη ότι 2 αστυνομικοί τέθηκαν σε διαθεσιμότητα.

Shocking footage of pro-Palestinian demonstrators being manhandled by @RTErdogan's police in Istanbul. The demonstration was against #Turkey's nonstop trade ties with #Israel despite the ongoing horror in #Gaza. The protestors are punched and slapped in the face before being… pic.twitter.com/9TTk4uZIOX — M Behzad Fatmi (@BehzadFatmi) April 6, 2024

Χαστούκι σε διαδηλώτρια με μαντίλα και χειροπέδες

Εν τω μεταξύ, το χαστούκι που δόθηκε σε νεαρή διαδηλώτρια που φορούσε μαντίλα, στη οποία είχαν περάσει χειροπέδες, καταγράφηκε από κάμερα και προκάλεσε τεράστια αντίδραση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Η στιγμή που προκάλεσε ένταση», σχολιάζεται από τουρκικά μέσα ενημέρωσης της αντιπολίτευσης.

#Turkey during the era of “Caliph Erdogan” ?? This is how a Turkish woman (veiled) is treated, who was arrested in a demonstration against the continuation of trade between Turkey and the #Israeli enemy in Istanbul.#Gaza #Iran #IsraeliButchers #Erdogan #earthquake #RRvRCB pic.twitter.com/F0gWpO2lgZ — Talha Ch (@Talhaofficial01) April 6, 2024

Γερλίκαγια: Μια ομάδα πρόσβαλε κρατικούς αξιωματούχους

Στη δήλωσή του στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός Yerlikaya ανέφερε ότι σήμερα στις 15.30 πραγματοποιήθηκε διαμαρτυρία στο Beyoglu κατά του Ισραήλ, το οποίο καταπιέζει τους Παλαιστίνιους και διαπράττει σφαγές που ισοδυναμούν με γενοκτονία.

«Μετά το τέλος της διαμαρτυρίας, οι διαδηλωτές διαλύθηκαν, αλλά μια ομάδα δεν διαλύθηκε παρά όλες τις προειδοποιήσεις και αντιστάθηκε στις δυνάμεις ασφαλείας προσβάλλοντας τους κρατικούς αξιωματούχους», αναφέρει ο Αλί Γερλίκαγια.

Προσθέτει ότι «για το περιστατικό συνελήφθησαν 43 άτομα, 38 από αυτά αφέθηκαν ελεύθερα μετά από έλεγχο ταυτότητας, ενώ σε βάρος 5 ατόμων κινήθηκαν δικαστικές διαδικασίες μετά την κατάθεσή τους. Επιπλέον, 2 αστυνομικοί σχετικά με το περιστατικό τέθηκαν σε διαθεσιμότητα και αμέσως ορίστηκε πολιτικός επιθεωρητής».

A demonstration against Israel in Turkey was prevented by force!

Those who say "cut trade relations" with the Zionist regime are handcuffed behind their backs! pic.twitter.com/jnwfAV9rHZ — Islamic Axis Turkey (@AxisTurkey) April 6, 2024

Αντιπολίτευση: Να αφεθούν ελεύθεροι

Από την πλευρά του ο ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης (CHP) Οζγκιούρ Οζέλ είπε:«Παρακολούθησα αυτές τις εικόνες στην Κωνσταντινούπολη με μεγάλη λύπη. Αυτή η μεταχείριση των νέων που πήγαν στην οδό Istiklal είναι ξεκάθαρα ενάντια στην ελευθερία της έκφρασης, της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και του συντάγματος. Οι κρατούμενοι νέοι πρέπει να αφεθούν αμέσως ελεύθεροι».

Τουρκική προεδρία: Η διαδήλωση έχει επιτραπεί

Ανακοίνωση για το θέμα έκανε και η Διεύθυνση Κέντρου Καταπολέμησης της Παραπληροφόρησης της Διεύθυνσης Επικοινωνιών της τουρκικής προεδρίας. «Η διαδήλωση για τη γενοκτονία του κατά του Ισραήλ έχει επιτραπεί και έχουν ληφθεί όλες οι απαραίτητες προφυλάξεις. Κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας δεν έγινε καμία παρέμβαση στους διαδηλωτές.

Μετά το τέλος της διαμαρτυρίας, μια ομάδα δεν διαλύθηκε παρά όλες τις προειδοποιήσεις και προσέβαλε κρατικούς αξιωματούχους. Στο περιστατικό συνελήφθησαν 43 άτομα, 38 άτομα αφέθηκαν ελεύθερα μετά από έλεγχο ταυτότητας και 5 άτομα αφέθηκαν ελεύθερα μετά την κατάθεσή τους.Δύο αστυνομικοί τέθηκαν σε διαθεσιμότητα και διορίστηκε πολιτικός επιθεωρητής σχετικά με τις εικόνες που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια των κρατήσεων και δόθηκαν στη δημοσιότητα».

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία στους Αγίους Αναργύρους: Απόπειρα αυτοκτονίας έκανε ο δολοφόνος της Κυριακής - Νοσηλεύεται σε ΜΕΘ

Ισραήλ: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε διαδηλωτές στο Τελ Αβίβ (βίντεο)

Ενδοοικογενειακή βία - Λογοθέτης: 87 γυναίκες με τα παιδιά τους φιλοξενούνται σε “κρυφές” δομές