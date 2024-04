Πολιτική

Ευρωεκλογές - ΠΑΣΟΚ: Ο Ζαγοράκης και οι άλλοι υποψήφιοι για τις 9 Ιουνίου

Συνδικαλιστές όπως ο Γιώργος Καλλιακμάνης, νυν ευρωβουλευτές, στελέχη του κόμματος και επιστήμονες απαρτίζουν το ευρωψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής

Το όνομα του ευρωβουλευτή της ΝΔ, Θοδωρή Ζαγοράκη, ξεχωρίζει ανάμεσα σε εκείνα που απαρτίζουν το ευρωψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής για τις Ευρωεκλογές.

Το μεσημέρι της Κυριακής ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας παρουσίασε τους υποψήφιους ευρωβουλευτές του κινήματος για τις επερχόμενες ευρωεκλογές.

Επίσης μεταξύ άλλων στους υποψήφιους ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ είναι η πρωταθλήτρια του στίβου στον ακοντισμό, Άννα Βερούλη και ο συνδικαλιστής αστυνομικός Γιώργος Καλλιακμάνης.

Υποψήφιοι ειναι ακόμη οι ο νυν ευρωβουλευτής Νίκος Παπανδρέου, ο μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου, ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Σπυρόπουλος και ο Γραμματέας της Νεολαίας, Γιώργος Τσούμας.

Δείτε όλους τους υποψήφιους.

