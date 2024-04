Αθλητικά

Ολυμπιακός - Λαμία: άνετη νίκη για τους ερυθρόλευκους

Οι ερυθρόλευκοι επικράτησαν άνετα κόντρα στη Λαμία, στο πλαίσιο των πλει οφ της Superleague.

Υπόθεση ενός ημιχρόνου ήταν ο αγώνας του Ολυμπιακού στην Λαμία με την ομώνυμη ομάδα για την 4η αγωνιστική των πλέι οφ του πρωταθλήματος.

Οι «ερυθρόλευκοι» έπιασαν τους γηπεδούχους «από τον λαιμό» στα πρώτα 45 λεπτά, τους πίεσαν ασφυκτικά και πήγαν στα αποδυτήρια προηγούμενοι με 3-0, έχοντας φτάσει ξανά σε υψηλό επίπεδο απόδοσης, παρά το ροτέισον του Μεντιλίμπαρ που είχε εκτός αποστολής Κάρμο, Τσικίνιο και Φορτούνη.

Η πειραϊκή ομάδα συνέτριψε τη γηπεδούχο με 5-1 έφτασε στους 63 βαθμούς κι ανέβηκε στην τρίτη θέση, στο +1 από τον Παναθηναϊκό που παίζει αργότερα εκτός έδρας με τον Άρη και στο -4 και -2 από ΠΑΟΚ και ΑΕΚ αντίστοιχα, που θα κλείσουν απόψε την αυλαία της 4ης ημέρας παίζοντας μεταξύ τους στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η πίεση που άσκησαν από το ξεκίνημα οι φιλοξενούμενοι καρποφόρησε στο 22ο λεπτό. Ο Μασούρας συνεργάστηκε από δεξιά με τον Ζέλσον Μάρτινς, ο οποίος γύρισε στον Γιόβετιτς που «ξάπλωσε» με προσποίηση τον Παπαδόπουλο κι εκτέλεσε τον Κοσέλεφ με δυνατό σουτ.

Ο Μαυροβούνιος άσος ήταν πρωταγωνιστής και στη φάση του 0-2, καθώς τρία λεπτά αργότερα κέρδισε το πέναλτι από τον Τσιλούλη κι έδωσε την ευκαιρία στον Ελ Κααμπί να διπλασιάσει από την άσπρη βούλα για τον Ολυμπιακό, στο 26΄.

Το δημιουργικό κρεσέντο του Γιόβετιτς απέφερε και τρίτο γκολ για την ομάδα του στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, όταν με σέντρα από δεξιά επέτρεψε στον Ελ Κααμπί να μπει «σφήνα» στους στόπερ της Λαμίας και να υποχρεώσει τον Κυριάκο Παπαδόπουλο σε αυτογκόλ για το 0-3.

Στην επανάληψη το παιχνίδι συνεχίστηκε στον ίδιο ρυθμό. Η Λαμία προσπάθησε να παίξει ελεύθερα κι αυτό είχε ως συνέπεια τη διατήρηση του ρυθμού και του θεάματος. Έτσι, στο 46΄ ο Κοσέλεφ μπλόκαρε το σουτ του Ελ Κααμπί, στο 50΄ ο Λέικ απέναντι στον Τζολάκη σούταρε πάνω από το δοκάρι, ενώ ο Κοσέλεφ επενέβη σωτήρια στο 54΄ και στο 63΄ στις προσπάθειες του Ζέλσον.

Το 0-4 ήρθε ξανά από «φίλια πυρά», αυτή την φορά του άλλου σέντερ μπακ (Κορνέζος) στην προσπάθειά του να αποκρούσει σέντρα του Έσε, ενώ στο 85΄ από νέο λάθος του ίδιου παίκτη ο Ελ Αραμπί το 94ο τέρμα του με τα «ερυθρόλευκα» γράφοντας το 0-5, πριν διαμορφώσει το τελικό σκορ ο Λέικ στο 88΄.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Αλέξανδρος Τσακαλίδης (Χαλκιδικής)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Σιμόν - Ρέτσος

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

ΛΑΜΙΑ (Λεωνίδας Βόκολος): Κοσέλεφ, Σιμόν (65΄ Βασιλαντωνόπουλος), Κορνέζος, Κ. Παπαδόπουλος, Σίντκλεϊ, Στάνκο (46΄ Μάλτσι), Νούνιες, Σλίβκα (46΄ Τζανδάρης), Λέικ, Τσιλούλης (65΄ Τόσιτς), Μαρτίνεθ (76΄ Κοντονίκος)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ροντινέι (46΄ Κίνι), Ρέτσος (58΄ Βέζο), Άμπι, Ρίτσαρντς, Όρτα (71΄ Ιμπόρα), Έσε, Μασούρας, Ζέλσον Μαρτίνς (71΄ Καμπράλ), Γιόβετιτς, Ελ Κααμπί (58΄ Ελ Αραμπί).

