Πολιτισμός

Καβάλα: Όταν η τέχνη της ηλεκτρονικής μουσικής δένει αρμονικά με την αρχαία Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι ήχοι της ηλεκτρονικής μουσικής του ταλαντούχου συνθέτη Πάρη Τσίρτση έδεσαν αρμονικά με τα εντυπωσιακά κιονόκρανα ιωνικού ρυθμού και τα άλλα ευρήματα της ανασκαφής από τον ναό της Παρθένου.

-

Ο Πολιτισμός σε κάθε μορφή του αποτελεί έκφραση της ζωής του ανθρώπου. Αυτό απέδειξε η πολύ ιδιαίτερη μουσική εκδήλωση που διοργάνωσε το Ωδείο Νεάπολις και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας - Θάσου στην κατάμεστη από κόσμο νέα πτέρυγα του αρχαιολογικού μουσείου Καβάλας.

Οι ήχοι της ηλεκτρονικής μουσικής του ταλαντούχου συνθέτη Πάρη Τσίρτση έδεσαν αρμονικά με τα εντυπωσιακά κιονόκρανα ιωνικού ρυθμού και τα άλλα ευρήματα της ανασκαφής από τον ναό της Παρθένου στην παλιά πόλη της Καβάλας στη Χερσόνησο της Παναγίας.

Οι φωτισμοί του Σαράντη Μιντζιρίκη και η ηχοληψία του Νίκου Μπογιάρη ανάδειξαν την τέχνη της ηλεκτρονική μουσικής, που πήρε άλλη διάσταση δίπλα στην αρχαία ελληνική τέχνη, μεταμορφώνοντας το χώρο της συναυλίας σε μια διαφορετική έκφραση πολιτισμού, που εντυπωσίασε μικρούς και μεγάλους.

Ο Πάρης Τσίρτσης παρουσίασε δικά του έργα αλλά και γνωστά αγαπημένα έργα δημοφιλών συνθετών, ενώ σε δύο κομμάτια τον συνοδεύσουν ο Ευριπίδης Ταρασίδης στην ακουστική κιθάρα και ο Κώστας Κιρκιτζιώτης στο σαξόφωνο.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας - Θάσου και το υπουργείο Πολιτισμού ανοίγουν το αρχαιολογικό μουσείο της πόλης για να φιλοξενηθεί μια διαφορετική μουσική εκδήλωση. «Το αρχαιολογικό μουσείο έχει ανοιχτές τις πόρτες του σε όλους και αυτό είναι μια πραγματικότητα που εμείς, στο Ωδείο Νεάπολις, την έχουμε βιώσει. Ευχαριστούμε θερμά την Εφορεία γι' αυτή τη συνεργασία και τη σύμπραξη. Στο παρελθόν έχουν πραγματοποιηθεί δύο ακόμη συναυλίες ηλεκτρονικής μουσικής, από τον ίδιο καλλιτέχνη, σε αυτόν τον επιβλητικό χώρο του μουσείου, αφήνοντας στο κοινό τις καλύτερες εντυπώσεις» τονίζει, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η διευθύντρια του ωδείου Ελένη Πατσιά - Παυλίδου.

Ειδήσεις σήμερα:

Παπαδάκης - Αυτιάς μαζί στην τηλεόραση μετά από 21 χρόνια (βιντεο)

Τζόνσον: Απορρίπτει την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα και… απαγγέλλει Ιλιάδα (βίντεο)

Γιώργος Μπαλταδώρος: Έξι χρόνια από την απώλεια του Ήρωα πιλότου (βίντεο)