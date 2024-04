Κόσμος

Ιμάμογλου για Ερντογάν: Εάν συνεχίσει έτσι η πολιτική του ζωή θα συντομευτεί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο νέος δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης έστειλε μήνυμα στον Τούρκο Πρόεδρο μέσα από συνέντευξή του στους Financial Times.

-

«Εάν ο Ερντογάν δεν λάβει το μήνυμα των ψηφοφόρων και συνεχίσει να κάνει τα ίδια η πολιτική του ζωή θα συντομευτεί. Είναι στο χέρι του», δήλωσε ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου στην βρετανική εφημερίδα Financial Times στέλνοντας μήνυμα στον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Κωνσταντινούπολη, Άννα Ανδρέου, ο Εκρέμ Ιμαμογλου είπε πως «εάν δεν εγκαταλείψει την πολιτική όπου η βούληση ενός και μόνου ατόμου κυριαρχεί στο κράτος, θα πρέπει να ανησυχεί για το πολιτικό του μέλλον».

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο της Κων/πολης «έχει μετατραπεί σε καθεστώς, ένα σύστημα στο οποίο ακόμη και ο διευθυντής ενός ιδρύματος στην Κωνσταντινούπολη δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει εξουσία του χωρίς πολιτική οδηγία. Είναι μια κρατική δομή που αντανακλά τη βούληση ενός και μόνο ανθρώπου». Ο Εκρέμ Ιμάμογλου ανέφερε ότι «μπορούμε να το ονομάσουμε αυτό ένα αυταρχικό καθεστώς σε εισαγωγικά. Αλλά νομίζω ότι αυτές οι εκλογές τελικά καταδίκασαν και απέρριψαν όλη αυτή τη μέθοδο, όλη αυτή την πρακτική»

Όσον αφορά τις δημοτικές εκλογές της 31ης Μαρτίου, ο Εκρέμ Ιμάμογλου είπε ότι «αυτές δεν ήταν ποτέ απλώς εκλογές στην Κωνσταντινούπολη. Μετατράπηκαν σε εκλογές στις οποίες ο ενεπλάκη ο Πρόεδρος».

Ειδήσεις σημέρα:

Πάμπλο Πικάσο: Ο τολμηρός, πρωτοποριακός καλλιτέχνης

Άγιοι Ανάργυροι – γυναικοκτονία: “Το έγκλημα ήταν προμελετημένο”

Missing alert – Θεσπρωτία: Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση 33χρονου