Άγιοι Ανάργυροι – γυναικοκτονία: Το συγκλονιστικό μήνυμα του πατέρα της Κυριακής στον φίλο της

Ο πατέρας της αδικοχαμένης κοπέλας αναζητεί τον άνθρωπο που ήταν στο πλευρό της όταν ξεψύχησε και εύχεται να…Τι είπαν συγγενείς της Κυριακής στο "Πρωινό".

Συγκλονίζει ο πατέρας της Κυριακής, η οποία δολοφονήθηκε πριν μια εβδομάδα έξω από το Αστυνομικό Τμήμα των Αγίων Αναργύρων από τον 39χρονο σύντροφό της.

Όπως αποκάλυψε η Κέλλυ Χεινοπώρου στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Το Πρωινό», αναζητάει τον φίλο της κόρης του, που την είχε συνοδεύσει στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής και είδε την αδικοχαμένη Κυριακή να αφήνει την τελευταία της πνοή μετά από τις πέντε μαχαιριές του δολοφόνου της.

Ο άνδρας ήταν ο παιδικός έρωτας της Κυριακής, ο οποίος μετά τον χωρισμό της από τον 39χρονο στάθηκε δίπλα της και γνωρίζει λεπτομέρειες για όσα ζούσε η 28χρονη το τελευταίο διάστημα.

Ο πατέρας της Κυριακής τον έχει καλέσει πολλές φορές στο τηλέφωνο ψάχνοντας λεπτομέρειες ωστόσο δεν τον βρίσκει. Την ημέρα της κηδείας της 28χρονης του έστειλε ένα συγκλονιστικό μήνυμα λέγοντας του ότι θα ήθελε να δει την κόρη του νυφούλα δίπλα του και όχι μέσα στο φέρετρο. « (όνομα) μου γεια σου... Είμαι ο μπαμπάς της Κικής μας... Είναι δύσκολη μέρα για όλους μας πιο πολύ για μένα... Θέλω να είσαι δυνατός και γερός... σήμερα που θα την πάω νύφη... μακάρι να μας περιμένεις εσύ στα σκαλιά για να στην παραδώσω... αλλά δυστυχώς δεν μας έκανε το χατίρι η ζωή... Όποτε θες μπορείς να μου μιλήσεις!!! Να είσαι δυνατός»

Την απόπειρα αυτοκτονίας του δολοφόνου σχολίασε, ξάδερφος της 28χρονης Κυριακής, πάντα στην εκπομπή «Το Πρωινό». «Λόγω του κ..... για να πέσουν όχι τα φώτα πάνω του, για να πέσει στα μαλακά και καλά ότι θέλει να αυτοκτονήσει ότι θέλει να κάνει κακό στον εαυτό του. Δεν το κόβω λογικό γιατί από πού κι ωσπού ρε φίλε μπορεί να λέει κάποιος ή να σηκώσει το μαχαίρι, να λέει έχω ψυχολογικά»





