Γούντι Άλεν: Αμφιταλαντεύομαι για το εάν θα γυρίσω άλλη ταινία

Υπόνοιες ότι μπορεί να αποσυρθεί από τον χώρο του κινηματογράφου, άφησε ο Γούντι Άλεν.

Ο Γούντι 'Αλεν (Woody Allen) άφησε για άλλη μια φορά να εννοηθεί ότι αποσύρεται από την κινηματογραφική βιομηχανία, δηλώνοντας ότι «αμφιταλαντεύεται» για το αν θα γυρίσει μία ακόμη ταινία μετά την κυκλοφορία στην Αμερική του «Coup de Chance («Χτύπημα της Τύχης»)», η πρώτη του δημιουργία που είναι γυρισμένη στη γαλλική γλώσσα.

Σε συνέντευξή του στο Air Mail, σύμφωνα με τον Guardian, ο 88χρονος σκηνοθέτης ρωτήθηκε αν το γαλλόφωνο ερωτικό θρίλερ με πρωταγωνιστές τους Βαλερί Λεμερσιέ (Valerie Lemercier), Νιλς Σνάιντερ (Niels Schneider), Λου ντε Λαάζ (Lou de Laage) και Μελβίλ Πουπό (Melvil Poupaud) θα είναι η τελευταία του παραγωγή.

«Αμφιταλαντεύομαι σχετικά με αυτό» είπε χαρακτηριστικά. «Δεν θέλω να βγω για να μαζέψω χρήματα. Το βρίσκω πολύ ενοχλητικό αυτό. Ωστόσο, αν κάποιος εμφανιστεί και πει ότι θέλουμε να υποστηρίξουμε την ταινία, τότε θα το σκεφτώ σοβαρά. Πιθανότατα δεν θα είχα τη δύναμη να πω όχι, επειδή έχω τόσες πολλές ιδέες» ανέφερε.

Το «Coup de Chance» είναι η 50ή ταινία του Γούντι 'Αλεν και προέκυψαν δυσκολίες στη διανομή της για τις αμερικανικές αίθουσες μετά την πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας το 2023, όπου έτυχε θερμής υποδοχής.

Σημειώνεται ότι μετά το #MeToo, ο σκηνοθέτης έχει ουσιαστικά αποκλειστεί από το Χόλυγουντ λόγω των ισχυρισμών για σεξουαλική κακοποίηση της θετής κόρης του, Ντίλαν Φάροου, το 1992.

Ωστόσο σε συνέντευξή της στους New York Times λίγες ημέρες νωρίτερα, η μικρότερη αδελφή του και παραγωγός Λέτι 'Αρονσον (Letty Aronson) αποκάλυψε ότι ο Αμερικανός σκηνοθέτης, ηθοποιός και σεναριογράφος «εργάζεται πάνω σε ένα νέο σενάριο».

