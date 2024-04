Οικονομία

Στουρνάρας: Ισχυρή ανάπτυξη και αποκλιμάκωση του πληθωρισμού το 2024

Ο διοικητής της ΤτΕ, εκτίμησε ότι το πρωτογενές πλεόνασμα θα αυξηθεί σε 2,1% του ΑΕΠ το 2024, ενώ το δημόσιο χρέος προβλέπεται να αποκλιμακωθεί περαιτέρω σε 152,3%.

Ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας προβλέπεται να επιταχυνθεί το 2024 σε 2,3%, πολύ πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, εκτίμησε ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γιάννης Στουρνάρας, από το βήμα της 91ης ετήσιας γενικής συνέλευσης, που πραγματοποιείται σήμερα.

Παράλληλα είπε ότι ο πληθωρισμός θα υποχωρήσει περαιτέρω στο 2,8%.

Στο δημοσιονομικό πεδίο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ το πρωτογενές πλεόνασμα θα αυξηθεί σε 2,1% του ΑΕΠ το 2024, ενώ το δημόσιο χρέος προβλέπεται να αποκλιμακωθεί περαιτέρω σε 152,3%.

Όπως ανέφερε, «παρά τις συνεχείς θετικές αξιολογήσεις της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια, την αποκατάσταση της δημοσιονομικής ισορροπίας και την εμπέδωση δημοσιονομικής επίγνωσης στους ιθύνοντες χάραξης πολιτικής, δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού».

Και τούτο διότι όπως εξήγησε, παρόλο που τα οφέλη των μεταρρυθμίσεων είναι πλέον εμφανή στην οικονομία, με μετρήσιμα και αδιαμφισβήτητα αποτελέσματα, είναι ακόμη μεγάλη η απόσταση που πρέπει να καλυφθεί για να συγκλίνει η πιστοληπτική διαβάθμιση της Ελλάδος προς το μέσο όρο των χωρών της ευρωζώνης.

