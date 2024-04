Κόσμος

Βατικανό: Η παρένθετη μητρότητα πρέπει να μετατραπεί σε οικουμενικό αδίκημα

Για ποιον λόγο, έκανε την τοποθέτηση αυτή το Βατικανό σχετικά με την παρένθετη μητρότητα.

Η Αγία Έδρα, μέσω του «υπουργείου» για την Ορθότητα της Πίστεως, έλαβε ξεκάθαρη θέση στο θέμα της παρένθετης μητρότητας. Σε κείμενο είκοσι σελίδων, μεταξύ των άλλων υπογραμμίζεται ότι η παρένθετη μητρότητα πρέπει να μετατραπεί σε οικουμενικό αδίκημα, διότι «με τον τρόπο αυτό, το παιδί, το οποίο είναι απεριόριστα άξιο, μετατρέπεται μόνον σε αντικείμενο».

Με αναφορά σε σχετική δήλωση του πάπα Φραγκίσκου, η οποία σχετίζεται και με την άμβλωση, υπενθυμίζεται:

«Κάθε ανθρώπινη ζωή, αρχίζοντας από εκείνη του παιδιού που βρίσκεται στην κοιλία της μητέρας του, δεν μπορεί να διακόπτεται, ούτε να γίνεται αντικείμενο εμπορικής συναλλαγής. Θεωρώ καταδικαστέα την πρακτική της λεγόμενης παρένθετης μητρότητας, η οποία πλήττει σοβαρά την αξιοπρέπεια της γυναίκας και του παιδιού. Βασίζεται στην εκμετάλλευση της κατάστασης πρακτικής ανάγκης της μητέρας. Το παιδί είναι πάντα ένα δώρο και δεν είναι ποτέ αντικείμενο συμβολαίου. Εύχομαι, κατά συνέπεια, να καταβληθεί προσπάθεια από την διεθνή κοινότητα, ώστε να απαγορευθεί, σε οικουμενικό επίπεδο, η πρακτική αυτή».

Η Καθολική Εκκλησία, τέλος, υπογραμμίζει ότι «κάθε άνθρωπος, ανεξάρτητα από τον σεξουαλικό προσανατολισμό του, πρέπει να τυχαίνει σεβασμού σε ό,τι αφορά την αξιοπρέπειά του» και ότι «πρέπει να αποφευχθεί κάθε μορφή άδικης διάκρισης, ιδίως «κάθε μορφή βίας και επίθεσης». Την ίδια ώρα, όμως, υπογραμμίζεται ότι «υπάρχουν σαφή κρίσιμα σημεία στην θεωρία Gender» («κοινωνικού φύλου», σ.σ.), η οποία «είναι άκρως επικίνδυνη, διότι απαλείφει τις διαφορές, με την απαίτηση να κάνει όλους ίδιους».

