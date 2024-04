Κοινωνία

Ενδοοικογενειακή βία: Έκρηξη των περιστατικών τις τελευταίες ώρες

Σοκαριστικά είναι τα στοιχεία για την ενδοοικογενειακή βία. Τι είπε η γυναίκα που αναγκάστηκε να πηδήξει από το παράθυρο για να ζητήσει βοήθεια στην Πάτρα.

Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη

Έκρηξη περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας, δίχως προηγούμενο δείχνουν τα στοιχεία. Μόνο μεσα στο Σαββατοκύριακο δεκάδες είναι οι περιπτώσεις που έχουν καταγγελθεί.

Η γυναίκα από την πάτρα που πριν από 48 ώρες, αναγκάστηκε ένα πηδήξει από το παράθυρο του διαμερίσματος της για να γλιτώσει από τα χέρια του συντρόφου της, σπάει τη σιωπή της.

Όπως περιγράφει στην κάμερα η γυναίκα που αναγκάστηκε να πηδήξει από το παράθυρο για να ζητήσει βήθεια, "κοιμόμουνα και έρχεται τρεις ώρες τη νύχτα με ξύπνησε άρχισε να με χτυπάει να ζητάει διάφορα πράγματα, αναγκαστικά επειδή πέτουσε τα έπιπλα χτύπαγε και μένα, πηδήξα από το παράθυρο ήταν ο μόνος τρόπος για να φύγω..."

Η φίλη του θύματος αναφέρει: "Την είχε πιάσει από το λαιμό επι ένα τέταρτο και του έλεγα έξω είναι η ασφάλεια.... Το κράταγε κρυφό και άλλη φορά την είχε βαρέσει αλλά δεν μας το έλεγε την βλέπαμε χτυπημένη..."

Ο Ερμής Παπουτσής, δικηγόρος του κατηγορούμενου, αναφέρει: "η θέση του είναι αρνητική που δεν έχει ποτέ απλώσει χέρι πάνω στην φερόμενη παθούσα , αντιθέτως αυτός έχει υπάρξει θύμα άσκησης βίας από αυτήν".

Εννέα υποθέσεις έφτασαν σήμερα στο ακροατήριο του τριμελούς πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης. Οι δράστες άνδρες ηλικίας από 25 εως 57 ετών. Ανάμεσά τους και δύο γόνεις. Ο ένας κατηγορείται ότι άπειλούσε την κόρη του προκειμένου εκείνη να προχωρήσει σε έκτρωση ο δεύτερος κατηγορείται για ξυλοδαρμό.

Στο αυτόφόρο παράπέμφθηκε και ο 57 χρόνος που κατηγορείται ότι επιχείρησε να πνίξει την 49χρονη σύντροφό του, ενώ οι Αρχές αναζητούν και έναν 39χρονο που κατηγορείται ότι χτύπησε και δάγκωσε την 32χρονη συντρόφου του, της έκλεψε το laptop και εξαφανίστηκε.

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Υπουργός Προστασίας του Πολίτη δήλωσε πως "το πρόβλημα είναι ότι κάθε 45 λεπτά έχουμε ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας και στα οποία παρεμβαίνουμε. Επειδή τρέχουν πολύ γρήγορα τα πράγματα, παίρνουν άλλη διάσταση. Οι γυναίκες, με την ενθάρρυνση που δέχονται, μιλάνε πια".

Η κυβέρνηση σχεδιάζει σε κάθε περιοχή να υπάρχει ένα safe house, ώστε να μπορουν τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας να βρίσκουν καταφύγιο για όσο χρειαστεί.

