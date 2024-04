Πολιτική

Κασσελάκης από Γαύδο: Ο πρωθυπουργός είπε ψέματα στους μαθητές του νησιού

Τι καταλογίζει στον κ. Μητσοτάκη ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σχετικά με την εκπαίδευση στο ακριτικό νησί.

Στον πρωθυπουργό επιτίθεται με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης κατηγορώντας τον ότι είπε ψέματα στους κατοίκους της ακριτικής Γαύδου σχετικά με την παροχή τηλεκπαίδευσης σε μαθητές γυμνασίου του νησιού.

Ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης συγκεκριμένα ανέφερε: "Πιάστηκε ο πρωθυπουργός να λέει ψέματα στους ακρίτες μας στη Γαύδο ότι θα βάλει τηλεκπαίδευση στα γυμνασιόπαιδά τους ώστε να μείνουν στο νησί. Μιλάμε για ακριτική περιοχή, όπου κάθε Έλληνας είναι σημαία της πατρίδας μας. Για το βίντεο από την επίσκεψή μου στη Γαύδο και τη συνάντησή μου με τη μητέρα δύο γυμνασιόπαιδων, που αποκάλυψε το πρωθυπουργικό ψέμα, δόθηκε εντολή από το Μαξίμου προς τα ΜΜΕ να το «πνίξουν». Κάποιοι λίγοι, προς τιμήν τους δεν πειθάρχησαν".

Ο κ. Κασσελάκης ανέβασε ξανά το βίντεο και έκλεισε λέγοντας: "Στο τέλος θα νικήσουμε. Γιατί μπορεί η ενημέρωση να είναι 107, αλλά εμείς είμαστε χιλιάδες".

