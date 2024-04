Πολιτική

Μαρινάκης: Οι αλλαγές στο Μαξίμου και η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού

Τι ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για την νέα αύξηση του κατώτατου μισθού από 1η Απριλίου αλλά και για το ντόμινο αλλαγών στο Μαξίμου

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την εισαγωγή του στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ανακοίνωσε τις αλλαγές στο Μέγαρο Μαξίμου μετά την παραίτηση των κ.κ. Παπασταύρου- Μπρατάκου. Συγκεκριμένα ο υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορίδης την ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας της κυβέρνησης και κυβερνητικών οργάνων, ενώ ο γενικός γραμματέας Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων Στέλιος Κουτνατζής αναλαμβάνει γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού με τις προβλεπόμενες αρμοδιότητες και επιπλέον την επιμέλεια της νομοθετικής ύλη.

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε εκτενώς στην αύξηση του κατώτατου μισθού, και όπως είπε με τη νέα αυτή αύξηση, η Ελλάδα ανεβαίνει στη 11η θέση ανάμεσα στις 22 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαθέτουν κατώτατο μισθό, και τόνισε ότι η αύξηση σε σχέση με το 2019 φτάνει το 27,7%, δηλαδή επιπλέον 180 ευρώ το μήνα δηλαδή. Επίσης αναφέρθηκε και στην πρόσφατη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου και τα νομοσχέδια που εγκρίθηκαν, και επίσης είπε ότι αύριο, Τρίτη, 2 Απριλίου ο Πρωθυπουργός θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στα Καλάβρυτα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφερόμενος στις εσωτερικές αλλαγές στο Μέγαρο Μαξίμου είπε:

"Με απόφαση του Πρωθυπουργού, ο Υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορίδης αναλαμβάνει επιπλέον τη ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας της Κυβέρνησης και των κυβερνητικών οργάνων, και συμμετέχει στον προγραμματισμό του νομοθετικού έργου. Ο Στέλιος Κουτνατζής ορίζεται Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού με τις προβλεπόμενες από τον νόμο αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας, καθώς και την επιμέλεια της νομοθετικής ύλης για λογαριασμό του Πρωθυπουργού".

Αναφερόμενος στο πρόσφατο υπουργικό συμβούλιο έδωσε έμφαση στην αύξηση του κατώτατου μισθού, και έκανε τις συγκρίσεις με το παρελθόν. Συγκεκριμένα ανέφερε: Όπως ανακοινώθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο που συνεδρίασε την Παρασκευή, από σήμερα ξεκινά να ισχύει ο νέος κατώτατος μισθός ο οποίος φτάνει πλέον τα 830, από 650 που ήταν το 2019. Αυτό σημαίνει αύξηση 27,7%, επιπλέον 180 ευρώ το μήνα δηλαδή, σε σχέση με το 2019. 'Αρα 706 ευρώ καθαρά το μήνα.

Σε 12μηνη βάση ο κατώτατος μισθός διαμορφώνεται στα 968 ευρώ το μήνα, επιπλέον 210 ευρώ σε σχέση με το 2019. 'Αρα 824 ευρώ καθαρά το μήνα. Το χρόνο η αύξηση αυτή ανέρχεται στα 2.218 ευρώ καθαρά, ποσό που ισοδυναμεί με 4 επιπλέον καθαρούς μισθούς στην τσέπη του εργαζόμενου σε σχέση με το 2019, σε 14μηνη βάση.

Η αύξηση του κατώτατου μισθού συμπαρασύρει προς τα πάνω τριετίες, δώρα και 13 κατηγορίες επιδομάτων και παροχών, όπως την τακτική επιδότηση ανεργίας, την ειδική παροχή μητρότητας, το επίδομα γονικής άδειας, το ειδικό βοήθημα ευάλωτων ομάδων, το ειδικό εποχικό βοήθημα και το επίδομα εργασίας. Οι τέσσερις αυτές αυξήσεις του κατώτατου μισθού υπερκαλύπτουν την αύξηση του πληθωρισμού. Από το 2019 έως το τέλος του 2024 σωρευτικά ο πληθωρισμός θα είναι 16,5% και η μεταβολή στον κατώτατο μισθό είναι 27,7% σε μικτή και 28,9% σε καθαρή βάση.

Ο μέσος μισθός από το 2019 μέχρι το τέλος του 2023 έχει αυξηθεί 19%. Την ίδια περίοδο σωρευτικά ο πληθωρισμός έχει αυξηθεί κατά 13%. Με τη νέα αυτή αύξηση, η Ελλάδα ανεβαίνει στη 11η θέση ανάμεσα στις 22 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαθέτουν κατώτατο μισθό".

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προσέθεσε:

Η Κυβέρνηση πιστή στις δεσμεύσεις της συνεχίζει τις στοχευμένες ενέργειες και λαμβάνει μόνιμα, το τονίζω, μόνιμα μέτρα για την αύξηση του εισοδήματος όλων των πολιτών. Αυξήσαμε τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων μετά από 14 χρόνια, ξεπαγώσαμε τις τριετίες για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, αυξήσαμε τις συντάξεις και όλα αυτά σε συνδυασμό με μια σειρά από έκτακτα μέτρα για την ενίσχυση των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας.

Η παγκόσμια πληθωριστική κρίση επηρεάζει τον προϋπολογισμό του κάθε νοικοκυριού. Είμαστε, όμως, εδώ με μια συνεκτική, κοστολογημένη, προσεκτικά διαμορφωμένη οικονομική πολιτική που ενισχύει το εισόδημα των Ελλήνων χωρίς να εκτροχιάζει τα δημόσια οικονομικά της χώρας". Σχετικά με το νομοσχέδιο που παρουσίασε ο κ.Σταϊκούρας για την αναδιαμόρφωση του Κ.Ο.Κ. ο κ. Μαρινάκης είπε.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας και η Υφυπουργός Χριστίνα Αλεξοπούλου παρουσίασαν στο Υπουργικό Συμβούλιο νομοθετική πρωτοβουλία για τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας προβλέπει αναμόρφωση των ποινών για τις παραβάσεις οδικής ασφάλειας, χωρίς ωστόσο να έχει τιμωρητικό χαρακτήρα. Στόχος είναι η συμμόρφωση των οδηγών, η επιβολή δίκαιων ποινών που να αντιστοιχούν στη επικινδυνότητα της κάθε παράβασης αλλά και στη διασφάλιση της είσπραξης των προστίμων.

Οι ποινές θα αφορούν κυρίως στον οδηγό και θα είναι ανάλογες των παραβάσεων με βάση κατηγοριοποίηση αυτών ως προς την επικινδυνότητά τους. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για τους ευάλωτους χρήστες της οδού που έχουν αυξημένες ανάγκες ασφάλειας". Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε αναφορά στις πρωτοβουλίες του υπουργού Μετανάστευσης Δ. Καιρίδη για την αυστηροποίηση των ποινών για την παράνομη διακίνηση μεταναστών.

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Δημήτρης Καιρίδης, παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο νομοσχέδιο, με το οποίο αυστηροποιούνται οι ποινές ενάντια στην παράνομη διακίνηση μεταναστών και εκσυγχρονίζεται μια σειρά από διατάξεις για το άσυλο με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Συγχρόνως ενισχύεται η στελέχωση των προξενείων της Ελλάδας στο εξωτερικό για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των μετακλήσεων και των ταξιδιωτικών θεωρήσεων. Επιπλέον, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει μια σειρά νέου τύπου αδειών πρόσβασης στην αγορά εργασίας για την προσέλκυση ταλέντων και την αναβάθμιση της Ελλάδας σε διεθνές ακαδημαϊκό, ερευνητικό και επενδυτικό κέντρο" είπε ο κ.Μαρινάκης.

Για το ν/σ του υπουργείου Δικαιοσύνης ανέφερε:

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο με το οποίο επιχειρείται μία σειρά από τροποποιήσεις σε επιμέρους διατάξεις νομοθετημάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου. Ειδικότερα, με τις διατάξεις του Νομοσχεδίου εναρμονίζεται το δίκαιο της αναψηλάφησης, του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ώστε να καταστεί δυνατή η έμπρακτη συμμόρφωση της Ελλάδας, και στο πεδίο των ιδιωτικών διαφορών, στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Παράλληλα, εξορθολογίζονται οι διαδικασίες που αφορούν στη λειτουργία της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και οι εθνικές διατάξεις εναρμονίζονται με την Απόφαση-πλαίσιο του Συμβουλίου, σχετικά με το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και τις διαδικασίες παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών".

Τέλος αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις του υπουργού

Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θ. Σκυλακάκη, και τόνισε:

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θεόδωρος Σκυλακάκης εισηγήθηκε την Έγκριση Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών.

Με τη 2η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής, Ηπείρου, Κεντρικής Μακεδονίας και Στερεάς Ελλάδας, η Ελλάδα πληροί τους όρους και τις απαιτήσεις της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ. Η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα καθορίζει τις αρχές και προτείνει μέτρα για τη διατήρηση και προστασία όλων των υδάτων, ποτάμια, λίμνες, μεταβατικά, παράκτια και υπόγεια ύδατα.

Συνδυάζει ποιοτικούς, οικολογικούς και ποσοτικούς στόχους για την προστασία των υδάτων και θέτει ως κεντρική ιδέα την ολοκληρωμένη διαχείρισή τους στη γεωγραφική κλίμακα των Λεκανών Απορροής Ποταμών".

Ο κ. Μαρινάκης κατέληξε λέγοντας ότι "σύμφωνα με τα ευρήματα της Eurostat, η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση στο δείκτη ποσοστιαίας αύξησης εξαγωγών σε παγκόσμιο μερίδιο αγοράς για την τελευταία πενταετία. Τα τελευταία πέντε χρόνια, η μεταποίηση έχει αυξηθεί κατά 21% στην Ελλάδα, ενώ στην Ευρωζώνη κατά 5%. Η πρόοδος της ελληνικής οικονομίας αποτυπώνεται με σαφήνεια και αποδεικνύεται πως η πολιτική που έχει εφαρμόσει η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη αποδίδει και βελτιώνει έμπρακτα την οικονομία της χώρας".

Και τέλος "αύριο, Τρίτη, 2 Απριλίου ο Πρωθυπουργός θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στα Καλάβρυτα. Για το πρόγραμμα της επίσκεψης θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση".

