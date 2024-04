Κοινωνία

Νίκαια: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με περιπολικό - Τραυματίας ένας αστυνομικός

Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του αστυνομικού που τραυματίστηκε από τη σύγκρουση.

Τροχαίο ατύχημα συνέβη τα ξημερώματα της Τρίτης στην Νίκαια.

Πιο συγκεκριμένα, το ατύχημα συνέβη στη συμβολή των οδών Μπελογιάννη και Θηβών όταν κάτω από άγνωστες ακόμη συνθήκες το ΙΧ συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με το περιπολικό, γύρω στις 05:00 το πρωί.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη σύγκρουση, τραυματίσθηκε ελαφρά ένας αστυνομικός.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση διερευνώνται από την Τροχαία.

