Παναθηναϊκός: Ο Γκριγκόνις επιβεβαίωσε την ανανέωση στους πράσινους

Για πόσα χρόνια υπέγραψε ο Μάριους Γκριγκόνις στο "τριφύλλι".

Λίγη ώρα μετά την προσωπική… παράστασή του στον αγώνα με τον Κολοσσό στη Ρόδο όπου γλίτωσε τους «πράσινους» από το... πατατράκ με 23 πόντους και 6/6 τρίποντα, ο Μάριους Γκριγκόνις σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ, επιβεβαίωσε ότι υπέγραψε νέο τριετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό εξηγώντας τους λόγους της παραμονής του.

Πλέον το μόνο που απομένει είναι η επίσημη ανακοίνωση απ’ την πλευρά της «πράσινης» ΚΑΕ, με τον Γκριγκόνις να είναι ξεκάθαρος στην τοποθέτησή του.

«Στην πραγματικότητα, είχα ήδη υπογράψει νωρίτερα για τρία χρόνια, άρα το είχα... γιορτάσει. Ήταν πολύ σημαντικό για εμένα να βρω την ομάδα που θα με πιστέψει για πάνω από ένα χρόνο. Είμαι χαρούμενος που θα μείνω μαζί με την οικογένειά μου στην Ελλάδα. Ανυπομονώ για την εξέλιξη της ομάδας και το πώς γίνεται ακόμα πιο επαγγελματική, δημιουργεί καλύτερες συνθήκες σε όλα.

Πιστεύω πως η ομάδα έχει πολύ χώρο για εξέλιξη, γιατί τα έχει όλα. Έχει μία από τις καλύτερες οπαδικές βάσεις, μία από τις καλύτερες πόλεις, καλό καιρό, τα πάντα. Μπορεί να είναι ακόμα καλύτερη από αυτό που είναι τώρα».

