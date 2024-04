Αθλητικά

Τουρκία - Φενέρμπαχτσε: Ο λόγος που αποχωρήσαμε είναι...

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με μία μακροσκελή ανακοίνωση ο ποδοσφαιρικός σύλλογος της Τουρκίας, εξηγεί τους λόγους που αποχώρησε από τον αγώνα με τη Γαλατασαράι για το Σούπερ Κύπελλο Τουρκίας.

-

Σε ανακοίνωση, προκειμένου να εξηγήσει την απόφασή της να αποχωρήσει την Κυριακή (7/4) από τον αγώνα με τη Γαλατασαράι για το Σούπερ Κύπελλο Τουρκίας, προχώρησε σήμερα (8/4) η Φενέρμπαχτσε, αντίπαλος του Ολυμπιακού στα προημιτελικά του Europa Conference League.

Η Φενέρμπαχτσε παρουσιάζοντας την U19, αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο, πριν συμπληρωθεί το 2ο λεπτό του τελικού του Super Cup Τουρκίας, με τη Γαλατασαράι η οποία είχε μόλις προηγηθεί με το γκολ του Μάουρο Ικάρντι.

Η ανακοίνωση:

«Η ποδοσφαιρική ομάδα της Φενερμπαχτσέ αποχώρησε από τον τελικό του Σούπερ Καπ Τουρκίας εναντίον της Γαλατασαράι στις 7 Απριλίου 2024.

Τα τελευταία 20 χρόνια, ο αθλητικός όμιλος Φενερμπαχτσέ αγωνίζεται ενάντια σε ένα άδικο ποδοσφαιρικό σύστημα στην Τουρκία. Η κοινότητα της Φενερμπαχτσέ συνεχίζει να επιδεικνύει τη στάση της ενάντια στο άδικο τουρκικό ποδοσφαιρικό σύστημα τόσο με αθλητικά όσο και με νομικά μέσα.

Τα τελευταία 20 χρόνια, η Φενερμπαχτσέ έχει αντιμετωπίσει πολλές προκλήσεις:

Έχασε το πρωτάθλημα 3 φορές σε 7 σεζόν στον τελευταίο αγώνα, ειδικά τον αγώνα με την Ντενιζλίσπορ το 2006, όπου το παιχνίδι σταμάτησε πολλές φορές λόγω ρίψης αντικειμένων στο γήπεδο.

Τη σεζόν 2010-2011, κατηγορήθηκε ψευδώς για στημένους αγώνες από τρομοκρατική οργάνωση που είχε διεισδύσει στο κράτος και αντιμετώπισε νομικές διαδικασίες.

Από το 2011 έως το 2021, υπέμεινε σε μια δικαστική μάχη δέκα ετών πριν αποδείξει την αθωότητά της.

Δοκίμασε σημαντικές επιχειρηματικές απώλειες και μείωση της αξίας της εταιρείας της στο μισό λόγω της παγίδας που είχε στηθεί στον σύλλογο.

Η τουρκική ποδοσφαιρική ομοσπονδία της στέρησε το δικαίωμα συμμετοχής στο Champions League για δύο σεζόν χωρίς να περιμένει το δικαστικό αποτέλεσμα.

Ξεκίνησε μια νέα νομική διαδικασία, την «υπόθεση συνωμοσίας Φενερμπαχτσέ», εναντίον της παράνομης οργάνωσης που πλαισίωσε τον σύλλογο και συνεχίζει να αγωνίζεται για δικαιοσύνη.

Κατέθεσε αξιώσεις αποζημίωσης κατά διαφόρων αρχών στην Τουρκία, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, για τις οικονομικές και ηθικές ζημιές που υπέστη.

Στις 4 Απριλίου 2015, το λεωφορείο της ομάδας του πυροβολήθηκε σε ένα περιστατικό πρωτόγνωρο στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, αλλά οι δράστες παραμένουν άγνωστοι ακόμη και μετά από εννέα χρόνια.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Τραμπζονσπόρ στις 17 Μαρτίου 2024, τα ανεπαρκή μέτρα ασφαλείας έκαναν εκατοντάδες άτομα να εισβάλουν στο γήπεδο και να προσπαθήσουν να επιτεθούν στους παίκτες.

Παρά τις αμυντικές ενέργειες των παικτών για να προστατευτούν από οργανωμένους επιτιθέμενους στην Τραμπζονσπόρ, η τουρκική ποδοσφαιρική ομοσπονδία έκρινε τις ενέργειές τους άξιες τιμωρίας.

Μετά από αυτά τα γεγονότα, το διοικητικό συμβούλιο του αθλητικού συλλόγου Φενέρμπαχτσε αποφάσισε να συναντηθεί και να διαβουλευθεί με τα μέλη του συλλόγου στις 18 Μαρτίου 2024.

Σύμφωνα με αυτή την απόφαση, η Φενερμπαχτσέ πραγματοποίησε έκτακτη γενική συνέλευση στις 2 Απριλίου 2024, με αριθμό ρεκόρ συμμετεχόντων (περισσότερα από 23.000 μέλη) για να καθορίσει την πορεία δράσης.

Μία από τις αποφάσεις που ελήφθησαν σε αυτή την έκτακτη γενική συνέλευση ήταν να αναβληθεί ο τελικός του Σούπερ Κυπέλλου σε μεταγενέστερη ημερομηνία λόγω των αγώνων των προημιτελικών της UEFA Conference League και να επιμείνει ότι ένας ξένος διαιτητής θα διευθύνει τον αγώνα ενάντια στο άδικο ποδοσφαιρικό κλίμα. Διαφορετικά, η ομάδα θα αγωνιζόταν με την ομάδα U19 ή δεν θα συμμετείχε καθόλου.

Το αίτημα του συλλόγου απορρίφθηκε και από την τουρκική ποδοσφαιρική ομοσπονδία. Μετά από αυτές τις αποφάσεις και μπροστά στην οριστική απόρριψη από την τουρκική ποδοσφαιρική ομοσπονδία και όλες τις αδικίες που υπέστη, η Φενερμπαχτσέ ήταν πολύ κοντά στην κατάκτηση του τελικού του Σούπερ Κυπέλλου με την ομάδα ποδοσφαίρου U-19 της. Ο αγώνας έληξε με την αποχώρηση της ομάδας μας από το γήπεδο.

Τονίζουμε ότι παίζουμε στο γήπεδο όχι για να κερδίσουμε αλλά για να υπερασπιστούμε την αλήθεια και σε αυτή την ιστορική ημέρα για το τουρκικό ποδόσφαιρο θέλουμε να αναδείξουμε τη θέση μας:

Όπως υπηρετήσαμε τον τουρκικό αθλητισμό με τα 117 χρόνια ιστορίας μας σε κάθε άθλημα στο οποίο αγωνιζόμαστε, με χιλιάδες τρόπαια να φέρουν τα σημάδια της σκληρής δουλειάς και της αφοσίωσης στο μουσείο μας.

Ως ο μεγαλύτερος αθλητικός σύλλογος στον κόσμο με 30 εκατομμύρια οπαδούς που αισθάνονται τις εθνικές αξίες της χώρας τους μέσα τους, όπως μείναμε σταθεροί ενάντια στην ανομία και την αδικία χθες, σήμερα και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε αύριο».

Ειδήσεις σήμερα:

Ηλιούπολη: Θρίλερ με τη μάνα και τον γιο που βρέθηκαν νεκροί από πυροβολισμούς

Βόλος: Μητέρα κατήγγειλε τον πρώην πεθερό της για βιασμό του 4χρονου γιου της

Μητσοτάκης στον ΑΝΤ1 για Τέμπη: Όλα τα ηχητικά είναι στη Δικαιοσύνη, χωρίς κυβερνητική παρέμβαση