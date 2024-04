Παράξενα

Βραζιλία: Τα ξαναβρήκε με την γυναίκα που του έκοψε το μόριο

Ποια η αιτία που η γυναίκα του έκοψε το μόριο με ένα ξυράφι. Τι λέει πλέον ο ίδιος για εκείνη.

-

Ένας 39χρονος άνδρας από τη Βραζιλία αποφάσισε να δώσει μια... δεύτερη ευκαιρία στη σχέση του με μια γυναίκα που βρίσκεται πλέον στη φυλακή επειδή του έκοψε το μόριο όταν έμαθε ότι την απάτησε με την έφηβη ανιψιά της.

Σύμφωνα με την Daily Mail, o Γκιλμπέρτο Νογκέιρα και η Νταϊάν ντος Σάντος σχεδίαζαν να παντρευτούν τον περασμένο Ιανουάριο. Τον Δεκέμβριο, ωστόσο, η 34χρονη γυναίκα έμαθε ότι ο αρραβωνιαστικός της έκανε σεξ με τη 15χρονη συγγενή της στα γενέθλιά της και έτσι αποφάσισε να τον εκδικηθεί. Με το πρόσχημα ότι είχε ετοιμάσει μια καυτή βραδιά για τους δυο τους, τον προσκάλεσε ένα βράδυ στην κρεβατοκάμαρα, τον έγδυσε και έσβησε τα φώτα. Στη συνέχεια έδεσε γύρω από το μόριό του ένα λάστιχο και το έκοψε με ένα ξυράφι.

Η Ντος Σάντος έβγαλε μια φωτογραφία κρατώντας στο χέρι της το κομμένο μόριο του άνδρα, και τη μοιράστηκε σε chat group με μέλη της οικογένειάς του στο WhatsApp. Στη συνέχεια το πέταξε στην τουαλέτα του σπιτιού τους στο Σάο Πάολο και τράβηξε το καζανάκι, σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα.

Ο Νογκέιρα έχει ήδη υποβληθεί σε αρκετές χειρουργικές επεμβάσεις για την αποκατάσταση του πέους του, και απομένει μία τοποθέτηση εμφυτεύματος που θα πραγματοποιηθεί όταν προχωρήσει λίγο περισσότερο η ανάρρωσή του.

Σε συνέντευξη που είχε δώσει σε τοπικό μέσο τον Φεβρουάριο, ο 39χρονος χαρακτήρισε την Ντο Σάντος (η οποία έχει δύο παιδιά από προηγούμενη σχέση) «εγκληματία», λέγοντας ότι της αξίζε να περάσει χρόνια στη φυλακή. Όπως φαίνεται όμως, τις εβδομάδες που μεσολάβησαν, οι σχέσεις των δυο τους αναθερμάνθηκαν. Σύμφωνα με επιστολές που αντάλλαξαν και τις οποίες δημοσίευσε η εφημερίδα O Globo, o 39χρονος επικοινώνησε αρχικά με την φυλακισμένη γυναίκα για να δει τι κάνει, με την ίδια να απαντά γεμάτη ευγνωμοσύνη που της έγραψε. «Θέλω να ξέρεις ότι σε συγχώρεσα και ζητώ να με συγχωρέσεις και εσύ και οι δικοί σου» έγραψε η Νταϊάν στον πρώην αγαπημένο της, με εκείνον να της απαντά ότι την έχει ήδη συγχωρήσει και ότι ο ίδιος φέρει ευθύνη αφού «κατέστρεψε τα πάντα», απατώντας την με την ανιψιά της. «Αν μπορούσα θα άλλαζα θέση μαζί σου [στη φυλακή] επειδή η αγάπη μου για εσένα υπερβαίνει την τραγωδία που συνέβη στη ζωή μας», της έγραψε σε ένα από τα γράμματά του.

Σύμφωνα με όσα είπε ο ίδιος πρόσφατα στην εφημερίδα, δεν ενδιαφέρεται τι μπορεί να πει ο κόσμος για την επανασύνδεσή του με τη γυναίκα που είναι ένοχη για μία τόσο ακραία πράξη ενδοοικογενειακής βίας, αφού τα αισθήματά του για εκείνη είναι πολύ δυνατά. Φυσικά ο ίδιος αντιμετωπίζει έντονες επικρίσεις από το οικογενειακό του περιβάλλον αλλά και από την οικογένεια της Ντο Σάντος. Η αδελφή της 34χρονης είναι εξοργισμένη που το ζευγάρι είναι και πάλι μαζί, αφού ο άνδρας εκμεταλλεύτηκε την ανήλικη κόρη της. Ο Νογκέιρα πάντως συνεχίζει να εκφράζει στη φυλακισμένη γυναίκα την αγάπη του με επιστολές, υποσχόμενος ότι θα την περιμένει έξω από την πύλη της φυλακής όταν εκτίσει την ποινή της.

«Είναι μια υπέροχη, τρυφερή γυναίκα που με αγαπά. Δεν άξιζε να την προδώσω έτσι» λέει στην O Globo ο Νογκέιρα, προσθέτοντας ότι είναι αποφασισμένος να δουλέψει σκληρά για να πετύχει η σχέση τους, αφού η 34χρονη βρίσκεται αντιμέτωπη με πολυετή ποινή φυλάκισης.

Πηγή εικόνας: dailymail.co.uk

