Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Ο ανάδρομος Ερμής και οι προβλέψεις της Τρίτης (βίντεο)

Αναλυτικές αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα στην εκπομπή "Το Πρωινό".

“Παρά το γεγονός ότι ο Ερμής είναι ανάδρομος για αυτό θα πρέπει να είστε σίγουροι ότι το μήνυμα που στείλατε μήπως δεν πάει, ο Άρης και ο Κρόνος οι οποίοι βρίσκονται στα ψάρια, μπορεί να δώσουν μεγάλη δύναμη και ζωντάνια για να πετύχετε αυτό που θέλετε, αρκεί να ξέρετε σε ποιο σημείο θα πρέπει να εστιάσετε", είπε αρχικά η Λίτσα Πατέρα.

“Αν προσέξουμε λιγάκι τα πράγματα θα πάνε πολύ καλύτερα” είπε ακόμη η αστρολόγος.

Ποια ζώδια θα απασχολήσουν παρασκήνιο, επαγγελματικές εντάσεις και νέα σχέδια και ποια θα πρέπει να αποφύγουν τους διαπληκτισμούς;

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





