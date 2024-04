Κάρολος - Καμίλα: επέτειος γάμου για το βασιλικό ζεύγος

Life

Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα, γιορτάζουν την 19η επέτειο γάμου τους. Πότε ήταν η πρώτη γνωριμία και ποιος ο λόγος που δεν παντρεύτηκαν νωρίτερα.

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ' και η βασίλισσα Kαμίλα γιορτάζουν σήμερα την 19η επέτειο γάμου τους. Το ζευγάρι, το οποίο γνωρίστηκε για πρώτη φορά σε αγώνα πόλο στο Ουίνδσορ, το 1970, ανακοίνωσε τον αρραβώνα του τον Φεβρουάριο του 2005 και παντρεύτηκε στις 9 Απριλίου του ίδιου έτους.

Ο Κάρολος ήταν προηγουμένως παντρεμένος με την πριγκίπισσα της Ουαλίας Νταϊάνα, από το 1981 έως το 1996, ενώ η Καμίλα ήταν παντρεμένη με τον αξιωματικό του βρετανικού στρατού 'Αντριου Πάρκερ Μπόουλς από το 1973 έως το 1995 με τον οποίο απέκτησε δύο παιδιά.

Ο γάμος τελέστηκε στο Γουίνσδορ Γκίλντοχ και ο μελλοντικός βασιλιάς έγινε το πρώτο μέλος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας που παντρεύτηκε με πολιτική τελετή ενώ παρευρέθηκαν μόνο τα παιδιά τους και μέλη βασιλικών οικογενειών.

Στη συνέχεια ακολούθησε η λειτουργία προσευχής και ευλογίας του γάμου από την εκκλησία της Αγγλίας στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου που τέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπερυ, Ρόουαν Ουίλλιαμς με την βασίλισσα Ελισάβετ και τον Δούκα του Εδιμβούργου Φίλιππο, να είναι παρόντες.

Η Καμίλα έσπασε την παράδοση και δεν φόρεσε τιάρα την ημέρα του γάμου της, αλλά ένα λευκό καπέλο Philip Treacy και στη συνέχεια στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, ένα εκρού με εντυπωσιακά χρυσά φτερά.

Επέλεξε επίσης δύο δημιουργίες από τις σχεδιάστριες Anna Valentine και Antonia Robinson. Για τον πολιτικό γάμο φόρεσε ένα κρεμ μεταξωτό φόρεμα με ασορτί πανωφόρι, ενώ στη θρησκευτική λειτουργία εμφανίστηκε με ένα απαλό μπλε-γκρι σιφόν φόρεμα σε συνδυασμό με χρυσοκέντητο παλτό.

Οι επίσημες φωτογραφίες τραβήχτηκαν στο κάστρο του Ουίνδσορ από τον Hugo Burnand, τον αγαπημένο βασιλικό φωτογράφο, ο οποίος πρόσφατα απαθανάτισε ένα νέο πορτρέτο του βασιλιά και της βασίλισσας.

Οι νεόνυμφοι έκαναν μήνα του μέλιτος στο Μπαλμόραλ και στη κατοικία Birkhall, την οποία κληρονόμησε ο Κάρολος από τη γιαγιά του με τον θάνατό της το 2002.

Ωστόσο η φετινή επέτειος είναι διαφορετική και το κλίμα στο παλάτι βεβαρυμένο από τις περιπέτειες της υγείας που αντιμετωπίζουν τόσο ο βασιλιάς Κάρολος όσο και η Κέιτ Μίντλετον.

Επίσης φέτος συμπληρώνονται τρία χρόνια από τον θάνατο του πρίγκιπα Φίλιππου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 99 ετών μετά από 73 χρόνια γάμου με τη βασίλισσα Ελισάβετ Β', όπως αναφέρει το Tatler.

