Αθλητικά

Μητσοτάκης: Ο ΠΑΟΚ αξίζει να πάρει το πρωτάθλημα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνομίλησε με πολίτες και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στα αθλητικά.

-

Αναφορά στα ποδοσφαιρικά και ειδικότερα σε ό,τι έχει να κάνει με τον ΠΑΟΚ και τις ελπίδες του για το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου έκανε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την επίσκεψή του στην περιοχή της Πολίχνης.

Ο πρωθυπουργός μετά την παρουσίαση της καμπάνιας κατά του σχολικού εκφοβισμού, περπάτησε στην περιοχή της Πολίχνης στη δυτική Θεσσαλονίκη, όπου συναντήθηκε με κόσμο και συνομίλησε με πολίτες. Μεταξύ άλλων, έκανε αναφορά και στον ΠΑΟΚ, εκφράζοντας την πεποίθησή του ότι η ομάδα της Θεσσαλονίκης αξίζει να πάρει το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου.

Πηγή: typosthes.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Άγιοι Ανάργυροι - Γυναικοκτονία: αποσωληνώθηκε ο 39χρονος (βίντεο)

Πύργος: 6χρονη στο νοσοκομείο λόγω μέθης

Isis - Champions League: Απειλές για επίθεση σε γήπεδα “Σκοτώστε τους όλους”