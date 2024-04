Οικονομία

ΤτΕ: Χαλάρωσαν τα κριτήρια χορήγησης δανείων στα νοικοκυριά

Η ζήτηση για στεγαστικά δάνεια παρέμεινε αμετάβλητη, ενώ η ζήτηση για καταναλωτικά δάνεια αυξήθηκε.

Χαλαρότερα έγιναν τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς τα νοικοκυριά το πρώτο τρίμηνο του 2024, ενώ η ζήτηση για καταναλωτικά δάνεια αυξήθηκε.

Όπως προκύπτει από την έρευνα τραπεζικών χορηγήσεων της Τράπεζας της Ελλάδος, κατά το α΄ τρίμηνο του 2024, τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) παρέμειναν αμετάβλητα σε σχέση με το δ΄ τρίμηνο του 2023 (εξέλιξη σύμφωνη με τις προσδοκίες που είχαν διατυπωθεί στην έρευνα του προηγούμενου τριμήνου). Επιπλέον, οι τράπεζες εκτιμούν ότι τα κριτήρια θα παραμείνουν αμετάβλητα και κατά τη διάρκεια του β΄ τριμήνου του 2024.

Οι συνολικοί όροι χορήγησης δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) έγιναν ως ένα βαθμό πιο χαλαροί σε σχέση με το δ΄ τρίμηνο του 2023, καθώς, λόγω πιέσεων από τον ανταγωνισμό, μειώθηκαν τα επιτόκια αλλά και το περιθώριο των τραπεζών για τα συνήθη δάνεια.

Κατά το α΄ τρίμηνο του 2024, η συνολική ζήτηση δανείων από τις ΜΧΕ και ειδικότερα η ζήτηση μακροπρόθεσμων δανείων από μεγάλες επιχειρήσεις αυξήθηκε. Το επόμενο τρίμηνο, η συνολική ζήτηση δανείων αναμένεται να παραμείνει αμετάβλητη. Η αναλογία των αιτήσεων για επιχειρηματικά δάνεια που απορρίφθηκαν παρέμεινε αμετάβλητη σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Όσον αφορά στα δάνεια προς τα νοικοκυριά τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς τα νοικοκυριά έγιναν ως ένα βαθμό πιο χαλαρά σε σχέση με το δ΄ τρίμηνο του 2023 λόγω πιέσεων από τον ανταγωνισμό. Οι συνολικοί όροι χορήγησης στεγαστικών δανείων έγιναν ως ένα βαθμό πιο αυστηροί, λόγω της λήξης επιχορηγούμενων από το Δημόσιο στεγαστικών προγραμμάτων, ενώ για τα καταναλωτικά δάνεια οι συνολικοί όροι παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητοι. Τα κριτήρια χορήγησης στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων αναμένεται να παραμείνουν αμετάβλητα κατά τη διάρκεια του β΄ τριμήνου του 2024. Η ζήτηση για τα στεγαστικά δάνεια παρέμεινε αμετάβλητη, ενώ για τα καταναλωτικά δάνεια αυξήθηκε.

Για το β' τρίμηνο του 2024, η ζήτηση για στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια αναμένεται να παραμείνει αμετάβλητη.

Κατά το α΄ τρίμηνο του 2024, η αναλογία των αιτήσεων για στεγαστικά δάνεια που απορρίφθηκαν παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη, ενώ αμετάβλητη παρέμεινε η αντίστοιχη αναλογία για καταναλωτικά δάνεια, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

