Πολιτική

Τουρκικό ΥΠΕΞ: Δεν θα δεχτούμε ντε φάκτο καταστάσεις στο Αιγαίο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην ανακοίνωσή του του τουρκικό ΥΠΕΞ, υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα προσπαθεί να επωφεληθεί, εκμεταλλευόμενη περιβαλλοντικά ζητήματα.

-

«Δεν θα δεχθούμε τις ντε φάκτο καταστάσεις που μπορεί να δημιουργήσει η Ελλάδα σε γεωγραφικούς σχηματισμούς των οποίων το καθεστώς αμφισβητείται», υποστηρίζει το τουρκικό ΥΠΕΞ επικρίνοντας τη ανακήρυξη δύο θαλάσσιων πάρκων, το ένα στο Αιγαίο και το άλλο στο Ιόνιο Πέλαγος.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Κωνσταντινούπολη, Άννα Ανδρέου, στην ανακοίνωσή του το τουρκικό ΥΠΕΞ αναφέρει ότι «με σημερινή ανακοίνωσή του, το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι θα κηρύξει δύο νέα Θαλάσσια Πάρκα, το ένα στο Αιγαίο και το άλλο στο Ιόνιο Πέλαγος, κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης ‘Οι Ωκεανοί μας’ που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 16-17 Απριλίου. 2024.»

«Είναι γνωστό ότι η Ελλάδα εδώ και καιρό προσπαθεί να επωφεληθεί σχεδόν από κάθε πλατφόρμα στο πλαίσιο των προβλημάτων του Αιγαίου. Παρά την πρόσφατη άμβλυνση των σχέσεών μας, φαίνεται ότι η Ελλάδα εκμεταλλεύεται περιβαλλοντικά ζητήματα αυτή τη φορά.

Συνιστούμε στην Ελλάδα να μην χρησιμοποιήσει τα προβλήματα του Αιγαίου και ζητήματα που σχετίζονται με το καθεστώς ορισμένων νησιών, νησίδων και βράχων των οποίων η κυριαρχία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συμφωνίες στο πλαίσιο της δικής της ατζέντας», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Το τουρκικό ΥΠΕΞ προσθέτει: «Θα θέλαμε επίσης να προειδοποιήσουμε τους τρίτους, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ, να μην γίνουν εργαλείο για τις πολιτικές κινήσεις της Ελλάδας σχετικά με τα περιβαλλοντικά της προγράμματα.

Από την άλλη, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι το διεθνές ναυτικό δίκαιο ενθαρρύνει τη συνεργασία, συμπεριλαμβανομένων περιβαλλοντικών θεμάτων, μεταξύ παράκτιων κρατών σε κλειστές ή ημίκλειστες θάλασσες και στο πλαίσιο αυτό, η χώρα μας είναι πάντα έτοιμη να συνεργαστεί με την Ελλάδα στο Αιγαίο. Θάλασσα.

Με την ευκαιρία αυτή, θα θέλαμε να επισημάνουμε ξανά ότι δεν θα δεχθούμε τις ντε φάκτο καταστάσεις που μπορεί να δημιουργήσει η Ελλάδα σε γεωγραφικούς σχηματισμούς των οποίων το καθεστώς αμφισβητείται.

Επαναλαμβάνουμε ότι τα εν λόγω Θαλάσσια Πάρκα δεν θα έχουν καμία νομική συνέπεια στο πλαίσιο των προβλημάτων μεταξύ των δύο χωρών στο Αιγαίο», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Εμπρησμός αυτοκινήτων στους Αμπελόκηπους (εικόνες)

NBΑ: Τραυματίας ο Αντετοκούνμπο – Αγωνία για τον “Greek Freak”

Μπάιντεν: Δεν συμφωνώ με την προσέγγιση του Ισραήλ στην Γάζα