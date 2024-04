Πολιτισμός

Θεσσαλονίκη: Το Γενί Τζαμί ξαναλειτουργεί για το Ραμαζάνι μετά από χρόνια (βίντεο)

Μαζική είναι η προσέλευση μουσουλμάνων στο ιστορικό κτήριο της πόλης, το οποίο άνοιξε και πάλι τις πύλες του ως τέμενος.

Από νωρίς το πρωί της Τετάρτης μουσουλμάνοι της Θεσσαλονίκης αλλά και επισκέπτες της, έφτασαν στο παλιό αρχαιολογικό μουσείο στο κτήριο του Γενί Τζαμί, στην περιοχή του Φαλήρου.

Όπως μεταδίδει η ενημερωτική ιστοσελίδα της πόλης thessnews.gr , στις 07.20 ο ιμάμης άρχισε να ψάλλει, την πρώτη προσευχή που γίνεται στο εμβληματικό κτήριο μετά από 102 χρόνια.

Οι πρώτοι πιστοί, με το βλέμμα στην ανατολή ακολούθησαν πιστά το τελετουργικό και πραγματοποίησαν την πρώτη τους εορταστική προσευχή για το τέλος του Ραμαζανιού που ολοκληρώθηκε.

Όπως ανέφεραν, είναι κάτι πολύ σημαντικό που θα μπορέσουν να πραγματοποιήσουν την λατρευτική τους πράξη στην Θεσσαλονίκη σε ένα τόσο όμορφο και ιστορικό κτήριο.

