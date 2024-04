Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Εμπρησμός αυτοκινήτων στους Αμπελόκηπους (εικόνες)

Στάχτη έγινε ένα αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο σε δρόμο των Αμπελοκήπων στη Θεσσαλονίκη.

Εμπρησμός οχήματος σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα την ολοσχερή καταστροφή ενός αυτοκινήτου και τη μερική καταστροφή δεύτερου που ήταν σταθμευμένο κοντά.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Τζον Κέννεντυ με Παπαφλέσσα και στο σημείο επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Το ΑΤ Αμπελοκήπων διενεργί έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.

