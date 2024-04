Πολιτική

Απάντηση ΥΠΕΞ στην Τουρκία: Δημιουργία εντυπώσεων για ένα περιβαλλοντικό ζήτημα

Πως απαντά το ελληνικό ΥΠΕΞ στην ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ, το οποίο τόνιζε "δεν θα δεχτούμε ντε φάκτο καταστάσεις στο Αιγαίο".

Ανακοίνωση-απάντηση εξέδωσε το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την χθεσινή ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ η οποία έλεγε πως «Δεν θα δεχθούμε τις ντε φάκτο καταστάσεις που μπορεί να δημιουργήσει η Ελλάδα σε γεωγραφικούς σχηματισμούς των οποίων το καθεστώς αμφισβητείται», επικρίνοντας την ανακήρυξη δύο θαλάσσιων πάρκων, το ένα στο Αιγαίο και το άλλο στο Ιόνιο Πέλαγος.

Στην ανακοίνωσή του το ελληνικό ΥΠΕΞ, υποστήριξε πως η Τουρκία, "πολιτικοποιεί ένα αμιγώς περβαλλοντικό ζήτημα". Υπογράμμισε πως "Η ελληνική Κυβέρνηση θα συνεχίσει να υποστηρίζει απαρέγκλιτα την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας στο πλαίσιο εξωτερικής πολιτικής αρχών".

Η ανακοίνωση του Υπουργείου:

Η ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών πολιτικοποιεί ένα αμιγώς περιβαλλοντικό ζήτημα. Η οικουμενική πρόκληση της προστασίας του περιβάλλοντος θα έπρεπε να ευαισθητοποιεί τις κυβερνήσεις και όχι να χρησιμοποιείται για τη δημιουργία εντυπώσεων.

Η ελληνική Κυβέρνηση θα συνεχίσει να υποστηρίζει απαρέγκλιτα την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας στο πλαίσιο εξωτερικής πολιτικής αρχών. Με έρεισμα στο διεθνές δίκαιο και, ιδίως, στη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας, της οποίας η Ελλάδα αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος. Η πρακτική της συναλλακτικής διπλωματίας και της χρήσης υβριδικών μέσων για γεωπολιτικά οφέλη δεν προσιδιάζουν στην ελληνική εξωτερική πολιτική.

Σε δήλωση του Δημήτρη Μάντζου, Τομεάρχη Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αναφέρεται «Η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών για τη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο παραβιάζει ευθέως το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και τις διεθνείς συμβάσεις, που εδώ και εκατό χρόνια καθορίζουν με αδιαμφισβήτητο τρόπο τα σύνορα, την εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Επιβεβαιώνει, δε, την πάγια αναθεωρητική θέση της Τουρκίας και τις ανιστόρητες και παράνομες αιτιάσεις της για «αμφισβητούμενα νησιά» και «γκρίζες ζώνες». Η προσπάθεια δημιουργίας και διατήρησης ανοικτών διαύλων επικοινωνίας μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας δεν μπορεί να οδηγήσει τη χώρα μας να αποστεί από την ενάσκηση της κυριαρχίας και των δικαιωμάτων της, που εκτείνονται άμεσα σε περιβαλλοντικό και ενεργειακό επίπεδο. Διαχρονική πατριωτική θέση του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής είναι ότι η Ελλάδα οφείλει να αποκρούει τις συγκαλυμμένες ή μη απειλές και να προασπίζει ενεργά τα κυριαρχικά της δικαιώματα, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο μέσο συμπεριλαμβανομένων και των διεθνών οργανισμών».





