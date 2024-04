Ιράν και Ισραήλ κλιμακώνουν τις μεταξύ τους απειλές

Κόσμος

Φόβοι απο τις ΗΠΑ που προειδοποιούν το Ιράν στο ενδεχόμενο επίθεσης στο Ισραήλ.

Του Νικόλα Βαφειάδη

Θέμα ωρών είναι μια ενδεχόμενη επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ, όπως υποστηρίζει αποκλειστικό δημοσίευμα της Γουόλ Στριτ Τζέρναλ, υπό τον τίτλο: "Ιρανική επίθεση αναμένεται στο Ισραήλ τις επόμενες δύο ημέρες".

Όπως αποκαλύπτει μάλιστα στον υπότιτλο, το Ισραήλ προετοιμάζεται για επικείμενη απευθείας επίθεση από το Ιράν. Η Τεχεράνη δεν έχει ακόμη αποφασίσει, λέει πρόσωπο που ενημερώθηκε για το θέμα.

Οι ΗΠΑ απευθείας και μέσω άλλων περιφερειακών χωρών προειδοποιούν το Ιράν να μην πλήξει δικές τους εγκαταστάσεις και προσωπικό στην περιοχή, καθώς δεν συμμετείχαν στην επίθεση κατά του ιρανικού προξενείου στη Δαμασκό, όπου έχασαν τη ζωή τους κορυφαίοι αξιωματικοί των Φρουρών της Επανάστασης. Δημοσίευμα μάλιστα της Ουάσιγκτον Ποστ αποκαλύπτει ότι οι Ισραηλινοί δεν τους είχαν καν ενημερώσει.

Στο πεδίο, οι Ισραηλινοί επιχειρούν να εκκαθαρίσουν τον διάδρομο που χωρίζει τη Γάζα στα δυο. Τουλάχιστον 29 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε νέο βομβαρδισμό, ενώ δυο στελέχη της Χαμάς σκοτώθηκαν στη Δυτική Όχθη.

Η Χαμάς εξακολουθεί να αρνείται το σχέδιο ειρήνευσης των διαπραγματευτών και ζητά να γίνει αποδεκτό το δικό της σχέδιο.

