Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη Τούρκος που καταζητείται από την Interpol

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για ποιον λόγο καταζητείται ο 38χρονος Τούρκος συλληφθείς.

-

Στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην Τούμπα εντοπίστηκε και συνελήφθη ένας 38χρονος Τούρκος, ο οποίος καταζητούνταν τα τελευταία χρόνια από τις τουρκικές Αρχές και την Interpol και σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων.

Ο 38χρονος καταζητούνταν για συμμετοχή σε παράνομες συγκεντρώσεις και πορείες και μη διάλυση παρά τις προειδοποιήσεις των τουρκικών αστυνομικών Αρχών στην Κωνσταντινούπολη το 2015.

Οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης συνέλαβαν τον 38χρονο στην Τούμπα το πρωί της Τρίτης.

Συγκεκριμένα σε βάρος του 38χρονου εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της INTERPOL Τουρκίας, για:

συμμετοχή σε συναντήσεις και πορείες μεταφέροντας όπλα και παρόμοια εργαλεία και κρύβοντας την ταυτότητά του,

αποτροπή δημοσίου καθήκοντος και

συμμετοχή άοπλων σε παράνομες συγκεντρώσεις και πορείες και μη διάλυση παρά τις προειδοποιήσεις, με συνολική επιβληθείσα ποινή 5 χρόνια και 9 μήνες, πράξεις που τελέστηκαν στην Κωνσταντινούπολη το 2015.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Εμπρησμός αυτοκινήτων στους Αμπελόκηπους (εικόνες)

Απάντηση ΥΠΕΞ στην Τουρκία: Δημιουργία εντυπώσεων για ένα περιβαλλοντικό ζήτημα

Μπέος: Συνελήφθη ο δήμαρχος Βόλου μετά από καταγγελία δημοτικού συμβούλου