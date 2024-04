Υγεία - Περιβάλλον

Τροχαίο στο Μαρκόπουλο - Μητέρα 22χρονης: Να προσευχηθεί όλος ο κόσμος για το παιδί μου (βίντεο)

Συγκλονίζει η μητέρα της 22χρονης συνοδηγού μιλώντας στον ΑΝΤ1. Ο 27χρονος οδηγός του δυστυχήματος έχασε τη ζωή του

Της Αντιγόνης Θάνου

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο ΚΑΤ η νεαρή κοπέλα που τραυματίστηκε στο θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα στο Μαρκόπουλο όπου έχασε την ζωή του ο 27χρονος οδηγός. Η μητέρα της κοπελας μιλά στον ΑΝΤ1.

"Είναι τραγικό, είναι τραγικό είναι από αυτά που δεν περιμένεις να σε βρουν, τα ακούς γύρω γύρω και δεν το περιμένεις…" . Αυτά είναι τα σπαρακτικά λόγια της μητέρα της 22χρονης κοπελας που νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο ΚΑΤ, διασωληνωμένη στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

"Είμαστε σε μία πολύ δύσκολη κατάσταση, Σε μία σοβαρή κατάσταση. Ένα σοβαρό χτύπημα στο κεφάλι. Το μόνο που ξέρω είναι ότι το παιδί μου κινδυνεύει, αυτό και ότι το άλλο το παλικαράκι έφυγε Από ανοησία, Από τρέλα, Από πάθος για ταχύτητα. Πιστεύω στο παιδι αυτό, στην κορη μου, είναι ένα δυνατό και πεισματάρικο παιδι, είναι ένα υγιές παιδι, έχει την θετική ενέργεια πολλών ανθρώπων" είπε χαρακτηριστικά

Η κοπέλα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στον εγκέφαλο καθως είχε υποστεί σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Η μητέρα της, μιλώντας στον ΑΝΤ1 ξεσπά και εκλιπαρεί όλους τους οδηγούς να είναι προσεκτικοί… για να μην ζήσει άλλη μάνα αυτές τις στιγμές που βιώνει εκείνη.

"Όλοι πρέπει να είναι προσεκτικοί, Όχι ταχύτητα, Ζώνη ασφαλείας όχι υπερβολές, όχι! Και αν κάποιος θέλει να τρέξει να πάει σε μία πίστα να τρέξει, να βγάλει όλα του τα απωθημένα μόνος του, να ρισκάρει μόνο τη δική του ζωή. Η Φανίτσα είναι πάρα πολύ γνωστή, είναι πάρα πολύ αγαπητή, έχει κινητοποιηθεί πολύς κόσμος βοηθάει πολύς κόσμος, Θέλω να σταλθεί θετική ενέργεια από όλο τον κόσμο στο παιδί μου, θέλω να προσευχηθεί όλος ο κόσμος αν είναι δυνατόν" είπε η μητέρα της νεαρής κοπέλας

Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο που καταγράφει την στιγμή του σφοδρού τροχαίου, με θύμα των 27χρονο οδηγό. Το όχημα που οδηγούσε ο 27χρονος εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε αρχικά σε στάση λεωφορείου και στη συνέχεια “καρφώθηκε”σε δύο κολωνες.

"Είναι ένας δρόμος πουθεωρούν ότι είναι εθνική οδό και τρέχουν πολύ δεν μπορεί να έχεις έναν αστυνομικά κάθε 100 μέτρα" δηλώνουν στον ΑΝΤ1 κάτοικοι της περιοχής

Το τροχαίο συνέβη στη Λεωφόρο Πόρτο Ράφτη, στο ρεύμα προς Μαρκόπουλο. Ήταν τόσο σφοδρή η πρόσκρουση που χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής, για να απεγκλωβιστούν οι επιβαίνοντες από τα συντρίμμια. "Πολλά τροχαία γιατί είναι ο μεγαλύτερος δρόμος Πόρτο Ράφτη και τρέχουν, βλέπετε εδώ κάνουν συνέχεια αναστροφή χρειάζονται φανάρια" δήλωσε κόσμος από την περιοχή

Σε εξέλιξη βρίσκεται η προανάκριση της Τροχαίας για αίτια του δυστυχήματος.

