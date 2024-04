NBA - Μπακς: Δεύτερη σερί νίκη, παρά την απουσία Αντετοκούνμπο

Αθλητικά

Άλλο ένα βήμα για την κατάληψη της δεύτερης θέσης στην Ανατολή έκαναν οι Μπακς, οι οποίοι επικράτησαν των Μάτζικ, παρά τις σημαντικές απουσίες με τις οποίες αγωνίστηκαν.

Ο Μπόμπι Πόρτις είχε 30 πόντους, 9 ριμπάουντ και 5 κλεψίματα (ρεκόρ καριέρας) και βοήθησε τους Μιλγουόκι Μπακς να αντέξουν την απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο και να κερδίσουν τους Ορλάντο Μάτζικ με 117-99. Με αυτή τη νίκη τα «ελάφια» βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 49-31 και έκαναν ακόμη ένα βήμα προς την κατάληψη της δεύτερης θέσης στην Ανατολή. Αντίθετα οι Μάτζικ «έπεσαν» στο 46-34 και ισοβαθμούν στην 5η θέση της περιφέρειας με τους Ιντιάνα Πέισερς.

Οι Μπακς έπαιξαν ένα βράδυ αφότου ο Αντετοκούνμπο αποχώρησε από τη νίκη (104-91) επί των Μπόστον Σέλτικς με πρόβλημα στην αριστερή γάμπα. Οι Μπακς ανακοίνωσαν την Τετάρτη ότι ο δύο φορές MVP θα χάσει τα τρία τελευταία παιχνίδια της κανονικής περιόδου και η διαθεσιμότητά του για την έναρξη των πλέι οφ παραμένει αβέβαιη.

Ο Ντέιμιαν Λίλαρντ είχε 29 πόντους και 9 ασίστ για τους Μπακς, οι οποίοι βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 4-3 στα παιχνίδια χωρίς τον Αντετοκούνμπο φέτος. Πολύ καλός για δεύτερο σερί παιχνίδι ήταν ο Πάτρικ Μπέβερλι, που ξεκίνησε και πάλι βασικός και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 13 πόντους (3/3 τρίποντα), 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Για το Ορλάντο ο Κόουλ Άντονι είχε 23 πόντους ερχόμενος από τον πάγκο ενώ 20 πόντους, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ είχε ο Πάολο Μπανκέρο.

Στα τελευταία δύο παιχνίδια της κανονικής περιόδου οι Μπακς θα αντιμετωπίσουν τους Θάντερ στην Οκλαχόμα (ξημερώματα 13ης Απριλίου στις 03:00) και τους Μάτζικ στο Ορλάντο (Κυριακή 14 Απριλίου στις 20:00).

Στο Ντένβερ ο Νίκολα Γιόκιτς σημείωσε τους 24 από τους 41 πόντους του στο δεύτερο ημίχρονο καθώς οι Νάγκετς (56-24) πήραν σημαντικό προβάδισμα για την κατάληψη της πρώτης θέσης στη Δυτική περιφέρεια μετά τη νίκη τους επί των Τίμπεργουλβς (55-25) με 116-107.

Ο Γιόκιτς ήταν ασταμάτητος (14/18 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 7/12 βολές) και πρόσθεσε 11 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 3 κλεψίματα για τους Νάγκετς, οι οποίοι μπορούν να εξασφαλίσουν το Νο. 1 της Δύσης για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν με νίκες στα εκτός έδρας παιχνίδια επί των Σαν Αντόνιο Σπερς την Παρασκευή και των Μέμφις Γκρίζλις την Κυριακή.

Από εκεί και πέρα ο Τζαμάλ Μάρεϊ είχε 20 πόντους και ο Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ 18 πόντους για τους νικητές.

Ο Άντονι Έντουαρντς ήταν ο πρώτος σκόρερ των φιλοξενούμενων με 25 πόντους με τον Μάικ Κόνλεϊ να προσθέτει 19 πόντους και τον Ρούντι Γκομπέρ να έχει 13 πόντους και 15 ριμπάουντ.

