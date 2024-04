Υγεία - Περιβάλλον

Θεσσαλονίκη: “Γέφυρα ζωής” από την ΕΛΑΣ για βρέφος με σπασμούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η οικογένεια του μωρού κάλεσε την Αστυνομία, ώστε να βοηθήσει για την άμεση μεταφορά του παιδιού

-

(εικόνα αρχείου)

«Γέφυρα» ζωής στήθηκε τις απογευματινές ώρες της Τετάρτης στη Θεσσαλονίκη, ώστε να μεταφερθεί άμεσα ένα μωρό στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο.

Ειδικότερα, γύρω στις 17:15 μ.μ. η οικογένεια ενός μωρού κάλεσε την Αστυνομία, ώστε να βοηθήσει για την άμεση μεταφορά του παιδιού, το οποίο είχε σπασμούς, στο Ιπποκράτειο.

Άμεσα από τον κόμβο της Λαχαναγοράς μετέβησαν τέσσερα δίκυκλα της ΕΛ.ΑΣ και δύο περιπολικά συνοδεύοντας και ανοίγοντας τον δρόμο στο αυτοκίνητο που μετέφερε το μωρό στο νοσοκομείο μέσα σε δέκα λεπτά.

πηγή: grtimes.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ηλιούπολη: Θρίλερ με τη μάνα και τον γιο που βρέθηκαν νεκροί από πυροβολισμούς

Βόλος: Μητέρα κατήγγειλε τον πρώην πεθερό της για βιασμό του 4χρονου γιου της

Μητσοτάκης στον ΑΝΤ1 για Τέμπη: Όλα τα ηχητικά είναι στη Δικαιοσύνη, χωρίς κυβερνητική παρέμβαση