Κοινωνία

Ενδοοικογενειακή βία: 112 περιστατικά σε 24 ώρες - 64 συλλήψεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πέντε θύματα ζήτησαν να μείνουν σε δομή

-







Τα στόματα μετά την γυναικοκτονία της Κυριακής έξω από το Α.Τ Αγίων Αναργύρων άνοιξαν και τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας απευθύνονται στις Αρχές και καταγγέλλουν τις εφιαλτικές στιγμές που βιώνουν.

Το τελευταίο 24ωρο που τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας ξεπέρασαν τα 100.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές χθες Τετάρτη καταγγέλθηκαν 112 περιστατικά, οι αρχές προχώρησαν σε 64 συλλήψεις με αυτόφωρη διαδικασία ενώ 5 θύματα ζήτησαν να μεταφερθούν σε κατάλυμα.

Συνολικά από 1 - 10 Απριλίου συνολικά στα αστυνομικά τμήματα όλης της χώρας έχουν καταγγελθεί συνολικά 964 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Ηλιούπολη: Θρίλερ με τη μάνα και τον γιο που βρέθηκαν νεκροί από πυροβολισμούς

Βόλος: Μητέρα κατήγγειλε τον πρώην πεθερό της για βιασμό του 4χρονου γιου της

Μητσοτάκης στον ΑΝΤ1 για Τέμπη: Όλα τα ηχητικά είναι στη Δικαιοσύνη, χωρίς κυβερνητική παρέμβαση