Politico - Ταμείο Ανάκαμψης: Ευρωέλεγχος για διαγωνισμούς 2,5 δις ευρώ στην Ελλάδα

Έλεγχοι από Olaf και Ευρωπαίο Εισαγγελέα παράλληλα με την ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Στο μικροσκόπιο ελληνικών και ευρωπαϊκών αρχών βρίσκονται οι διαγωνισμοί για τα έργα πληροφορικής που τρέχουν με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Δημοσίευμα του Politico αναφέρεται σε έφοδο που έκανε η ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού, σημειώνοντας ότι έρευνα γίνεται και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO).

Η έρευνα, γράφει, είναι το τελευταίο πλήγμα στην αξιοπιστία του Tαμείου Ανάκαμψης της ΕΕ μετά την πανδημία, αρχικής αξίας 723 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο χορηγεί δάνεια και επιχορηγήσεις στις 27 χώρες του μπλοκ. Την περασμένη εβδομάδα, η αστυνομία συνέλαβε περισσότερους από 20 υπόπτους στην Ιταλία, την Αυστρία, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία, που συνδέονται με φερόμενο σχέδιο απάτης 600 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο στην Ιταλία.

Η ελληνική έρευνα επικεντρώνεται σε διαδικασίες δημόσιων διαγωνισμών, όπου εταιρείες φέρεται να συμπράττουν για να αποφύγουν το να ανταγωνίζονται για την ίδια σύμβαση. Με έργα ύψους 35,95 δισεκατομμυρίων ευρώ, η Ελλάδα είναι ένας από τους κύριους δικαιούχους του Ταμείου Ανάκαμψης (RRF). Περίπου το ένα πέμπτο αυτού του ποσού πηγαίνει για να γίνει η χώρα πιο ψηφιακή, σύμφωνα με το σχέδιο που υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Μέχρι σήμερα, περίπου 600 ψηφιακά έργα αξίας άνω των 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ έχουν δημοπρατηθεί και έχουν συναφθεί συμβάσεις, σύμφωνα με στοιχεία του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού διερευνούν πώς κατακυρώθηκαν αυτά τα έργα.

Σε ανακοίνωσή της, η Επιτροπή Ανταγωνισμού της Ελλάδας ανέφερε ότι εξετάζει εάν υπάρχει παραβίαση της συνθήκης της ΕΕ που «απαγορεύει αντιανταγωνιστικές συμφωνίες και αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων που εμποδίζουν, περιορίζουν ή νοθεύουν τον ανταγωνισμό, μονομερείς πρακτικές που συνιστούν πρόσκληση για συμπαιγνία».

Η έρευνα ξεκίνησε όταν ελληνική εταιρεία έκανε καταγγελία τον Νοέμβριο του 2023 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υποστηρίζοντας ότι δημόσιος διαγωνισμός ήταν μεροληπτικός. Αξιωματούχος με γνώση του θέματος είπε στο Politico ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) ζήτησε από την ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού να συγκεντρωθούν στοιχεία.

Η Ελλάδα δεν είναι η μόνη χώρα της ΕΕ στην οποία υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με τον τρόπο κατανομής αυτών των κεφαλαίων. Εκτός από τις συλλήψεις στην ιταλική υπόθεση, η OLAF διερευνά πιθανές απάτες σε πολλές χώρες της ΕΕ.

Σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται μεταξύ άλλων, «Απολύτως εκτεθειμένη εμφανίζεται πλέον η ελληνική κυβέρνηση, σε σχέση με το ζήτημα της χρηματοδότησης έργων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Οι σημερινές αποκαλύψεις στο πρωτοσέλιδο θέμα της ευρωπαϊκής ειδησεογραφικής ιστοσελίδας Politico, για έρευνες σε σχέση με πιθανή απάτη στη χορήγηση 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης σε μόλις 10 εταιρείες στην Ελλάδα, επιβεβαιώνουν το σύνολο των ενστάσεων που έχει καταθέσει έως τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ για την επιλεκτική διάθεση των ευρωπαϊκών πόρων () Είναι προφανές πως μετά τις αποκαλύψεις του Politico τόσο το Μέγαρο Μαξίμου όσο και το υπουργείο Ανάπτυξης οφείλουν να δώσουν άμεσα απαντήσεις, καθώς και τον κατάλογο όλων των επιχειρήσεων που χρηματοδοτήθηκαν έως τώρα με κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης».

Σε ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής μεταξύ άλλων αναφέρεται «Το ζήτημα της αδιαφάνειας στη διαχείριση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης αλλά και του λανθασμένου τρόπου κατανομής τους, το έχει αναδείξει με συστηματικό τρόπο το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής. Το Politico σε σημερινό του δημοσίευμα αναφέρεται σε καταγγελίες για απάτη που σχετίζονται με αδιαφανείς διαγωνιστικές διαδικασίες, μέσω των οποίων χορηγήθηκαν κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης ύψους 2,5 δισ. ευρώ σε δέκα μόλις εταιρείες στην Ελλάδα. Οι καταγγελίες διερευνώνται ήδη, -σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα-, από την ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού αλλά και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το αποκαλυπτικό αυτό ρεπορτάζ έρχεται να επιβεβαιώσει την κριτική, που έχει ασκήσει μήνες τώρα το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής για την αδιαφάνεια που επικρατεί εκ μέρους της κυβέρνησης στη διάθεση των κονδυλίων του Ταμείου σε λίγους και ισχυρούς. Δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στο πώς διαχειρίζεται αυτά τα κονδύλια η κυβέρνηση Μητσοτάκη και, όπως και χθες στη Βουλή, δεν πρόκειται να της δώσουμε καμία λευκή επιταγή. Το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής δεσμεύεται να κλιμακώσει τις κοινοβουλευτικές του πρωτοβουλίες για την ανάδειξη του μείζονος θέματος της αδιαφάνειας και της ενδεχόμενης διαφθοράς στη διαχείριση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης, που εκτός των άλλων είναι και σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος. Για τον λόγο αυτό, η Κοινοβουλευτική μας Ομάδα θα καταθέσει άμεσα Ερώτηση και Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων, σχετικά με τις διαδικασίες, που ακολουθήθηκαν και το περιεχόμενο των συμβάσεων που υπογράφηκαν».

