Τσίπρας: Η πολιτική δεν είναι μόνο TikTok - Ο Σόιμπλε ήθελε να κρύψει τα λάθη του

Αφού άφησε αιχμές για τον Στέφανο Κασσελάκη και τον αποθανόντα πρώην ΥΠΟΙΚ της Γερμανίας, απο το Φόρουμ των Δελφών ο πρώην Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έβαλε στο στόχαστρο του και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Για το διακύβευμα των Ευρωεκλογών στην Ελλάδα και την Ευρώπη, τη γεωπολιτική συγκυρία, την ελληνική οικονομία, αλλά και τα απομνημονεύματα του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε τοποθετήθηκε από το βήμα του 9ου «Φόρουμ των Δελφών», ο πρώην Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας.

Σε μια κατάμεστη αίθουσα, «μάλλον θα πρέπει να παραιτηθεί κανείς για να προσελκύσει το ενδιαφέρον του κοινού» σχολίασε ο κ. Τσίπρας, ο οποίος περιέγραψε διεξοδικά, κατά τη γνώμη του, το διακύβευμα των Ευρωεκλογών για την Ευρώπη, αλλά και την Ελλάδα.

Όπως είπε, «η μεγάλη εικόνα είναι ότι σε έχουμε σε όλη την Ευρώπη μια αξιοπρόσεκτη και θα έλεγα επικίνδυνη άνοδο του ακροδεξιού λαϊκισμού». «Έχουμε δυστυχώς μάχες όχι ανάμεσα στην Κεντροαριστερά και την Κεντροδεξιά, αλλά σε πολλές περιπτώσεις το διακύβευμα είναι το ποσοστό των ακροδεξιών κομμάτων» σχολίασε ο πρώην Πρωθυπουργός και «το μεγάλο ερώτημα είναι γιατί συμβαίνει αυτό. Πρέπει να δώσουμε απαντήσεις» συνέχισε, απαριθμώντας δύο λόγους.

Ωστόσο, «δεν έχω παραιτηθεί από την πολιτική όμως, είμαι ενεργός πολιτικά» ανέφερε, εξηγώντας πως «με τα λάθη μας και τα σωστά μας έχουμε μια παρακαταθήκη». «Να δω αυτοκριτικά στιγμές αυτής της περιόδου και να εξηγήσω κάποιες» σχολίασε ο κ. Τσίπρας, λέγοντας πως το κρίσιμο θέμα για την Κεντροαριστερά σήμερα είναι η παραγωγή πολιτικής. «Δεν είναι μόνο το Tik Tok πολιτική», όπως είπε.

«Εγώ δεν διεκδικώ για τον εαυτό μου κάτι παραπάνω. Θέλω να διεκδικήσω το ρόλο της παραγωγής πολιτικής και στην Ελλάδα και στο διεθνές επίπεδο», ξεκαθάρισε ο κ. Τσίπρας, επισημαίνοντας ότι δεν υιοθετεί τον όρο rebranding, αλλά επρόκειτο για «μια από τις πολλές προτάσεις της οποίες διαβάζω». «Rebranding στις αξίες που πρεσβεύω και υπηρετώ δεν θα κάνω», κατέληξε.

Αφενός, «εδώ και μια δεπαπενταετία η Ευρώπη περνά μέσα από αλλεπάλληλες κρίσεις που δημιουργούν το αίσθημα της ανασφάλειας και του φόβου» σημείωσε ο κ. Τσίπρας και αφετέρου «ο δεύτερος λόγος είναι η υποχώρηση της πολιτικής». «Άρα αν και η Αριστερά – θα μου επιτρέψετε να μιλάω για την Αριστερά με την πληθυντική της έννοια- αν δεν επαναπροσεγγίσει τα οράματα και της αξίες της πολιτικής, να δώσει νόημα στην πολιτική και όχι μόνο στην επικοινωνία και κυρίως αν δεν αντιμετωπίσει το κρίσιμο ζήτημα της ανασφάλειας και του φόβου, επαναπατρίζοντας θα έλεγα εγώ την έννοια της ασφάλειας, δεν μπορούμε να χαρίσουμε την έννοια της ασφάλειας στη δεξιά και την ακροδεξιά, αλλά δίνοντάς της ένα άλλο περιεχόμενο» τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός.

Σύμφωνα με τον κ. Τσίπρα, «η ασφάλεια δεν είναι μονάχα ο νόμος, η τάξη και η καταστολή. Να βγάλουμε από την έννοια της ασφάλειας το πηλήκιο και να μιλήσουμε για την ευρύτερη σημασία της» σχολίασε ο πρώην Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, όπως το «να μπαίνεις σε ένα τρένο και να ξέρεις ότι θα φτάσεις. Το να ξέρεις ότι θα επιβιώσεις και δεν θα πηγαίνεις έξω από ένα αστυνομικό τμήμα και να σε σφάζουν έξω από αυτό όταν ζητάς βοήθεια» ανέφερε χαρακτηριστικά, με φόντο τις υποθέσεις των Τεμπών και των Αγίων Αναργύρων.

Στον επαναπροσδιορισμό της ασφάλειας, ο πρώην Πρωθυπουργός συμπεριέλαβε επιπλέον την οικονομική ασφάλεια, την κλιματική και τη γεωπολιτική ασφάλεια, λέγοντας πως «η Αριστερά οφείλει να αναθεωρήσει την πολιτική και να επαναπροσδιορίσει την έννοια της ασφάλειας».

Απαντώντας αναφορικά με τις Ευρωεκλογές στη χώρα, «στην Ελλάδα νομίζω ότι το διακύβευμα αυτών των εκλογών είναι να επανισορροπήσει το πολιτικό σύστημα» αντέτεινε ο πρώην Πρωθυπουργός, «δηλαδή να έχουμε μια αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία θα είναι σε θέση αν διεκδικήσει με αξιώσεις την κυβέρνηση στο επόμενο γύρο των εθνικών εκλογών, να έχει ένα αποτέλεσμα εκλογικό και να αξιοποιήσει την ετεροχρονισμένη φθορά της κυβέρνησης Μητσοτάκη γιατί βλέπουμε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη να έχει φθορά για γεγονότα που έγιναν ένα χρόνο πριν» εξήγησε ο κ. Τσίπρας. Ο ίδιος παρατήρησε πως «η εικόνα αυτή τη στιγμή είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης τρέχει σε ένα αγώνα δρόμου μόνος του χωρίς αντίπαλο και κινδυνεύει να έρθει δεύτερος. Αυτό οφείλει να το αξιοποιήσει η αξιωματική αντιπολίτευση και αυτό θα είναι προς όφελος του πολιτικού συστήματος, γιατί αυτό σημαίνει ότι θα επανισορροπήσει» σημείωσε.

Στην κατεύθυνση αυτή, σε αυτές τις Ευρωεκλογές κινδυνεύουμε να έχουμε μια εικόνα φοιτητικών εκλογών, όπου όλοι θα έχουν χάσει και θα έχουν κερδίσει, όπως σχολίασε, συμπληρώνοντας πως αν το ποσοστό του κ. Μητσοτάκη είναι μικρότερο των εθνικών εκλογών, ανεξαρτήτως των ποσοστών των άλλων κομμάτων, αυτό θα είναι πρόβλημα για τον Πρωθυπουργό. «Αυτό θα είναι ένας κίνδυνος για τον κύριο Μητσοτάκη, αλλά και μια ευκαιρία για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να επανισορροπήσει», όπως εκτίμησε ο κ. Τσίπρας.

Κληθείς να σχολιάσει την πορεία της ελληνικής οικονομίας, αναγνώρισε πως «σε επίπεδο μακροοικονομικών μεγεθών έχουμε θετικά μεγέθη», οι προϋποθέσεις για τα οποία «είχαν τεθεί στην περίοδο 2015-2019», όπως υπογράμμισε. «Αν δεν υπήρχαν όλα αυτά (μαξιλάρι ασφαλείας, ρύθμιση χρέους κτλ) σήμερα δεν θα είχαμε» τη δυνατότητα της ελληνικής οικονομίας να έχει θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, επισήμανε, κρούοντας, ωστόσο, τον κώδωνα του κινδύνου για τα δεδομένα σε μεσομακροπρόθεσμο επίπεδο. «Πολλά από αυτά ήταν και στοιχεία που μας οδήγησαν στην κρίση ιδίως το παραγωγικό μοντέλο», όπως είπε ο κ. Τσίπρας, προσθέτοντας πως «η ακρίβεια που κανείς δεν μπορεί να πει πως είναι εισαγόμενη», όπως και ότι «στο δείκτη του κατά κεφαλήν εισοδήματος συνεχίζουμε να αποκλίνουμε από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης». Ζητούμενο κατά τον ίδιο συνιστά το αν θέλουμε να μείνουμε Ευρώπη και να γίνουμε Ευρώπη ή να γίνουμε μια χώρα της Ανατολικής Ευρώπης, υπογραμμίζοντας πως «το ζήτημα της σύγκλησης είναι ένας κεντρικός στόχος της ελληνικής κοινωνίας τον οποίο τον χάνουμε».

Στην εξωτερική πολιτική, «η έννοια της γεωπολιτικής ασφάλειας εξαρτάται από τις αποτρεπτικές ικανότητες αλλά όχι μόνο από αυτές», όπως σχολίασε, λέγοντας ότι «το κρίσιμο θέμα είναι η ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, θα έβλεπα την ανάγκη και να ενισχυθεί η άμυνα», διαπιστώνοντας όμως ότι η Ευρώπη δεν κινείται σε αυτήν την κατεύθυνση. Θα περίμενα να είναι πιο δραστήρια στην κατεύθυνση της ανάληψης διπλωματικών πρωτοβουλιών» ανέφερε για την Ευρώπη ο πρώην Πρωθυπουργός, ενώ συνέχισε, σημειώνοντας πως «πρέπει να μας απασχολεί η άμυνα αλλά αυτό θα πρέπει να είναι συνυφασμένο με την εξωτερική πολιτική».

Επιπλέον, «το μεγάλο θέμα της Ευρώπης ότι γερνάει το δημογραφικό της άρα να ενισχύσουμε τα ασφαλιστικά της συστήματα» επισήμανε ο κ. Τσίπρας και δεν απάντησε για τις αμερικανικές εκλογές ότι «νομίζω ότι η Ευρώπη θα έπρεπε να ανησυχεί περισσότερο για τις δικές της πολιτικές εξελίξεις και τις αδυναμίες, παρά τις εξελίξεις στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Το έχουμε ξαναζήσει, δεν θα είναι μια έκπληξη» όπως είπε, θεωρώντας όμως ότι δεν «θα έχουμε τρομακτικές αλλαγές στην εξωτερική πολιτική» σε περίπτωση εκλογής του Ντόναλντ Τραμπ. «Η Ευρώπη θα έχει μεγαλύτερο πρόβλημα αν εκλεγεί σε 2-3 χρόνια στη Γαλλία η Λε Πεν παρά ο Τραμπ στην Αμερική», τόνισε.

Για την Τουρκία, ο κ. Τσίπρας περιέγραψε ότι «έχει μια σαφή στρατηγική», δηλαδή είτε κλιμακώνει την ένταση είτε περνά σε φάση αποκλιμάκωσης και πως τώρα συμβαίνει το δεύτερο. «Η Τουρκία πλέον είναι μια ισχυρή περιφερειακή δύναμη», σημείωσε, λέγοντας ότι «ότι η πολιτική της αναβλητικότητας δεν οδηγεί πουθενά». «Θεωρώ ότι χάνουμε πολύτιμο χρόνο» πρόσθεσε, λέγοντας πως πρέπει να συνδέσουμε την προοπτική της Χάγης με την αναθεώρηση της ευρωτουρκικής ένωσης.

Για τα απομνημονεύματα του Γερμανού Υπουργού Οικονομικών, Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, «δεν το θυμάμαι ακριβώς να συνέβη έτσι, αλλά συμφωνήσαμε ότι διαφωνούμε» σχολίασε ο κ. Τσίπρας. «Εμένα αυτό που με εκπλήσσει είναι ότι ο μακαρίτης πια ο Βόλφγκνγκ Σόιμπλε, οι οποίος είχε μια εμμονή με την έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ για να κρύψει δικά του λάθη και αδυναμίες. Η Γερμανία είχε τεράστιες ευθύνες για την κρίση χρέους», όπως είπε, «θέλησε να ρίξει όλο το πολιτικό βάρος πάνω στην Ελλάδα γιατί ήταν αποδεκτό», όπως τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για έναν «ιδιόμορφο λαϊκισμό».

«Έριξε όμως τόσο πολιτικό βάρος σε αυτό που μετά» δεν μπορούσε να το διαχειριστεί» ανέφερε ο κ. Τσίπρας, διαπιστώνοντας ότι «αυτό που με εκπλήσσει είναι το θάρρος που είχε ο μακαρίτης Σόιμπλε να πει κάποια πράγματα με το όνομα τους», σε αντίθεση με τους «εγχώριους υποστηρικτές του, οι βάστα Γερούν» που «ονομάσανε κωλοτούμπα αυτό το οποίο καταγράφει ως αξιοπρόσεκτο ελιγμό», όπως είπε. «Το ότι ο ίδιος ο Σόιμπλε καταμαρτυρά ότι εγώ του είπα θα μείνω στην Ευρωζώνη πάσει θυσία, αλλά θα πολεμήσω τη λιτότητα». Κατόπιν αυτών, «ήρθε στο τραπέζι και ένα χρηματοδοτικό πακέτο και η αναδιάρθρωση χρέους μετά τη δραματοποίηση την έντονη το 2015 που έδωσε τη δυνατότητα και στους δανειστές να κάνουν ένα βήμα πίσω και σε εμάς να κάνουμε ένα βήμα πίσω».

Ερωτηθείς για το… rebranding, «θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι αν ήταν κάτι κρυφό δεν θα το είχα φόρα παρτίδα» σχολίασε ο κ. Τσίπρας και «είναι προφανές ότι παραιτήθηκα από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ», κάτι που ήταν επί 15 χρόνια «εξαιρετικά δύσκολο και σε προσωπικό επίπεδο», όπως είπε.

