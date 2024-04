Οικονομία

ΕΚΤ - Επιτόκια: Στον “πάγο” για πέμπτη συνεχόμενη συνεδρίαση

Την απόφαση να διατηρήσει αμετάβλητα τα βασικά της επιτόκια έλαβε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για πέμπτη συνεχόμενη φορά.

Αμετάβλητα διατήρησε τα βασικά της επιτόκια, όπως αναμένονταν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Έτσι το βασικό της επιτόκιο διατηρείται στο 4%.

Η ανακοίνωση της ΕΚΤ

Το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε την απόφαση αυτή, για πέμπτη συνεχόμενη συνεδρίαση καθώς οι εισερχόμενες πληροφορίες επιβεβαίωσαν σε γενικές γραμμές την προηγούμενη εκτίμησή του για τις μεσοπρόθεσμες του πληθωρισμού. Ο πληθωρισμός συνέχισε να μειώνεται, οδηγούμενος από τον χαμηλότερο πληθωρισμό των τιμών των τροφίμων και των αγαθών. Τα περισσότερα μέτρα του υποκείμενου πληθωρισμού μειώνονται, η αύξηση των μισθών μετριάζεται σταδιακά και οι επιχειρήσεις απορροφούν μέρος της αύξησης του κόστους εργασίας στα κέρδη τους. Οι συνθήκες χρηματοδότησης παραμένουν περιοριστικές και οι προηγούμενες αυξήσεις των επιτοκίων συνεχίζουν να επιβαρύνουν τη ζήτηση, γεγονός που συμβάλλει στη μείωση του πληθωρισμού. Ωστόσο, οι εγχώριες πιέσεις τιμών είναι ισχυρές και διατηρούν τον πληθωρισμό των τιμών των υπηρεσιών σε υψηλά επίπεδα.

