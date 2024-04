Πολιτική

Κασσελάκης: Απολύτως εφικτό να είμαστε πρώτοι

Τι πιστεύει για τα ποσοστά που θα πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ στις Ευρωεκλογές. Τι είπε μεταξύ άλλων για συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ, τον γάμο του και το πόθεν έσχες του.

Την βεβαιότητα του ότι θα πετύχει ένα καλό αποτέλεσμα στις ευρωεκλογές και ότι "όλα μπορούν να ανατραπούν και να είναι πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ" εξέφρασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, ενώ απέκλεισε ενδεχόμενη συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ.

Σε συνέντευξη του στην εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου στο Mega ανέφερε: "Βλέπω ένα ρεύμα στην κοινωνία. Δεν ξέρω τι έχει συντελέσει, ίσως έχει πάψει να αποδίδει η προπαγάνδα της ΝΔ εναντίον μου, ίσως συνέβαλε το έγκλημα των Τεμπών, ίσως είναι οι προτάσεις μας για την φορολόγηση και τις ευρωεκλογές που έκαναν γκελ στην κοινωνία. Το βέβαιο είναι ότι ανεβαίνουμε, η διαδικασία των προκριματικών εκλογών για την επιλογή υποψηφίων για τις ευρωεκλογές έχει απήχηση. Όλα μπορούν να ανατραπούν και αισθάνομαι ότι μπορούμε να κερδίσουμε. Πιστεύω ότι μπορούμε να κερδίσουμε. Με τα δεδομένα που παρατηρώ είναι απολύτως εφικτό να είμαστε πρώτο κόμμα". Συνεχίζοντας ανέφερε ότι "αν δεν είμαστε τώρα πρώτο κόμμα θα είμαστε στις βουλευτικές. Ο κόσμος βλέπει ότι οι μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης είναι περιτύλιγμα και δεν αποδίδουν. Αν δείτε στις δημοσκοπήσεις τον ΣΥΡΙΖΑ στο 20% και τη ΝΔ στο 29% τι θα πείτε; Βλέπω ότι σχολιαστές ειρωνεύονται πως δήθεν απευθύνομαι στο απολιτίκ κοινό. Το 52% της αποχής δεν είναι απολιτίκ κοινό είναι απογοητευμένο. Σε εμένα βλέπουν έναν πρόεδρο που δεν "κωλώνει" και δεν τον έχουν πιασμένο. Σε δύο μήνες από τώρα με την απογοήτευση της κοινωνίας και την αποτυχία της κυβέρνησης όλα είναι πιθανά".

Σε ερώτηση για το τι θα θεωρηθεί αποτυχία απάντησε: "Αποτυχία είναι να προδίδεις την λαϊκή σου βάση. Αποτυχία θα είναι αν αλλάξουμε την φιλοσοφία μας και συνεργαστούμε με συμφέροντα. Εμείς χτίζουμε ένα κίνημα με έναν κόσμο που αναζητά ανανέωση. Η τάση μας είναι ξεκάθαρα ανοδική και εμείς, καθώς είμαστε αυθεντικοί θα πετύχουμε".

Σε ερώτηση για τον Αλέξη Τσίπρα και τις παρεμβάσεις του απάντησε: " Βρισκόμαστε σε μία φάση που ο πρωθυπουργός βγαίνει στην κοινωνία συναντά παγωμάρα, εμείς συναντάμε κύμα αποδοχής από τους ανθρώπους". Αφού είπε ότι και ο πρωθυπουργός είχε χρησιμοποιήσει το τικ τοκ όταν πήγε στον φράχτη του Έβρου, σημείωσε: "Έχω υποχρέωση να επικοινωνώ με όλα τα κοινά, ειδικά όταν απέναντι μου έχω μία λίστα Πέτσα που ελέγχει όλα τα συστήματα". Συνεχίζοντας για τον Αλέξη Τσίπρα είπε: "Δεν θέλει να πάρει αποστάσεις από εμάς. Ρωτήστε τον. Πιστεύω ότι είναι πολύ ικανοποιημένος από τον ΣΥΡΙΖΑ, τις προτάσεις και την απήχηση του. Τον αγαπάω και αυτός με αγαπάει". Σε παρατήρηση περί εσωκομματικών τριβών είπε: " Αυτά έχουν λυθεί ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε στο Συνέδριο, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι συμπαγής"

Δεν συνεργάζομαι με το ΠΑΣΟΚ

Σε ερώτηση για το αν θα αλλάξει πτέρυγα στο ευρωκοινοβούλιο ο ΣΥΡΙΖΑ απάντησε: "Δεν αλλάζουμε θα μείνουμε στην Αριστερά. Είναι ευκαιρία να δείξουμε στην Ευρώπη πώς χτίζεται ένα αφήγημα για την μεγάλη κυβερνώσα Αριστερά".

Σε ερώτηση για το αν επιμένει ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης "είναι εκβιαζόμενος" απάντησε: Είναι δικό του θέμα να αποδείξει ότι δεν είναι. Το ότι δεν μηνύει τον πρωθυπουργό που ήταν και ο πολιτικός προϊστάμενος της ΕΥΠ δεν εμπνέει εμπιστοσύνη".

Σε ερώτηση για ενδεχόμενη συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ απάντησε κατηγορηματικά ότι "Δεν μπορούμε να συνεργαστούμε μαζί του" για να προσθέσει ότι "το προοδευτικό μέτωπο χτίζεται από την βάση. Το μισό ΠΑΣΟΚ δεν είναι προοδευτικό. Το άλλο μισό μπορεί να συνεργαστεί με τον νέο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ θα ανοίξω τις δομές μας ώστε όλη η κοινωνία που διαφωνεί με την νεοφιλελεύθερη διακυβέρνηση Μητσοτάκης να μπορεί να συμμετάσχει στις διεργασίες". Ξεκαθάρισε πάντως ότι και με τα άλλα κόμματα "δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία σε επίπεδο κορυφής. Η κοινωνία χτίζει μέτωπα με κοινωνική αντιπολίτευση".

Σε ερώτηση για το τι στάση θα κρατήσει στο θέμα των Σπαρτιατών είπε: "Αυτά θα τα αποφασίσουμε με την Κοινοβουλευτική Ομάδα. Είναι ντροπή ότι οι Σπαρτιάτες είναι στο Κοινοβούλιο".

Ασφάλεια - Τέμπη

Για την ασφάλεια του πολίτη και τον ρόλο της Αστυνομίας είπε: "Προφανώς υπάρχει ένα θεσμικό ζήτημα με την Αστυνομία. Πριν έναν χρόνο είχαμε νεοναζί Κροάτες που διέσχισαν την χώρα και έφθασαν με ρόπαλα στους σταθμούς του Μετρό. Αυτό δεν είναι επιτρεπτό. Έχουμε μέσα σε έναν χρόνο αλλάξει τρεις υπουργούς". Ωστόσο ξεκαθάρισε: "Δεν βάζω όλους τους αστυνομικούς στο ίδιο τσουβάλι. Σε καμία περίπτωση δεν λέω ότι φταίνε όλοι. Πολλοί είναι λαϊκά παιδιά πρέπει να πληρώνονται καλύτερα. Ωστόσο έχει διαρραγεί η σχέση εμπιστοσύνης με τον πολίτη. Η ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ θα πρέπει να επιλέγεται από την Βουλή, πρέπει να ενισχύσουμε την αστυνομία της γειτονιάς. Η ανθρώπινη ζωή είναι η πρώτη μας μέριμνα. Αν χρειαστούν προσλήψεις να γίνουν. Όμως είμαστε η δεύτερη σε αναλογία αστυνομικών ανά 100.000 κατοίκους, χώρα στην Ευρώπη. Πρέπει να εξετάσουμε γιατί η στελέχωση δεν αποδίδει".

Σε ερώτηση για το αν οι αστυνομικοί θα πρέπει να κάνουν χρήση του όπλου τους είπε: "Ότι είναι στο νομικό πλαίσιο να επιτρέπεται. Είμαι της φιλοσοφίας ότι το όπλο πρέπει να είναι η τελευταία επιλογή. Αν υπάρχει απειλή για τον αστυνομικό θα πρέπει να μπορεί να κάνει χρήση. Όμως είναι σημαντικό να επενδύσουμε στην πρόληψη. Επίσης πρέπει να αντιμετωπίσουμε την έμφυλη βία".

Σε ερώτηση για το αν θα πρέπει να επεμβαίνει η Αστυνομία στα Πανεπιστήμια σε περιπτώσεις βανδαλισμών ή καταλήψεων απάντησε: "Ήδη επιτρέπεται σε περίπτωση εγκληματικής ενέργειας. Αλλά εμπιστευόμαστε το αυτοδιοίκητο των πανεπιστημίων. Σε περιπτώσεις καταλήψεων πρέπει να λειτουργεί το αυτοδιοίκητο και οι φοιτητές και η σύγκλητος να δίνουν την λύση. Θα πρέπει όμως να εξετάζεται για ποιο λόγο υπάρχει η κατάληψη. Αν είναι βανδαλισμός να υπάρχει επέμβαση. Αν είναι για λόγους διαμαρτυρίας και διεκδίκησης όχι. Δεν είμαι υπέρ των βανδαλισμών. Αλλά ούτε πρέπει να βαπτίζουμε κάθε κατάληψη ως παράνομη ή ανήθικη".

Σε ερώτηση για την κατηγορία της κυβέρνησης ότι "εργαλειοποιεί τα Τέμπη" είπε: "Μας είπαν βδέλλες, μιλάνε για τοξικότητα, είπαν ότι υποκινούσαμε βία στις 25 Μαρτίου. Ωστόσο άκουσα τον πρωθυπουργό να αλλάζει στάση στο θέμα του φορτίου της αμαξοστοιχίας". Στο σημείο εκείνο της συνέντευξης έπαιξε από το κινητό του παλαιότερη δήλωση του πρωθυπουργού για τα Τέμπη και στην συνέχεια σχολίασε: "Τα ψεύδη πρέπει να αποκαλύπτονται όπως και για την τηλεεκπαίδευση στην Γαύδο. Ο πρωθυπουργός είχε πει ότι δεν υπήρχε τίποτε εύφλεκτο στην εμπορική αμαξοστοιχία. Σήμερα είπε ότι δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε. Ο πρωθυπουργός, στο έγκλημα των Τεμπών που συγκαλύπτει, είπε ψέματα στην κάμερα. Επίσης το πρωί του μπαζώματος το γνώριζε ή δεν το γνώριζε; Να μας πει για ποιο λόγο πριν από τις εκλογές είπε ψέματα. Έλεγε ‘δεν ντρέπεστε να βάζετε τέτοιες φοβίες στον κόσμο'. Όμως δεν είμαστε όλοι πρόβατα στο μαντρί σαν τους βουλευτές της ΝΔ που χειροκροτούν τον κ. Καραμανλή. Δεν βρέθηκε ούτε ένας να διαχωρίσει την θέση του. Επίσης τι έγινε με τα ηχογραφημένα; Μακάρι να έχει την ευθιξία να πει την αλήθεια και να στείλει τον υπουργό του στην Δικαιοσύνη". Δεσμεύτηκε ότι με τον ΣΥΡΙΖΑ στη κυβέρνηση δεν θα υπάρχει "ασυλία βουλευτών και υπουργών"

Σε ερώτηση για το αν εμπιστεύεται την Δικαιοσύνη είπε: "Έχω εμπιστοσύνη αλλά οι ρυθμοί της είναι πολύ αργοί. Στο συγκεκριμένο θέμα όμως το βασικό είναι ο νόμος περί ευθύνης υπουργών". Δεσμεύτηκε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στην αναθεώρηση του Συντάγματος θα αλλάξει το άρθρο 86 του Συντάγματος περί ευθύνης υπουργών.

Για τις προτάσεις του για το φορολογικό και εάν θα έχουν αποτέλεσμα την μείωση των δημοσίων εσόδων είπε: "Αλλάζουμε το φορολογικό μείγμα. Είμαστε υπέρ του μηδενικού ΦΠΑ σε ορισμένα προϊόντα και της μείωσης του ΦΠΑ στον κατώτερο συντελεστή που επιτρέπει η ΕΕ για τα καύσιμα και την ενέργεια". Ο κ. Κασσελάκης επανέλαβε ότι θα αλλάξει η φορολόγηση των μερισμάτων και ότι συνολικότερα με την πρόταση του προκύπτει ανακατανομή της φορολογίας κατά τρόπο που να μην υπάρχει αρνητικό δημοσιονομικό αποτύπωμα ενώ αντίθετα θα υπάρχει αναπτυξιακή ώθηση. Είπε μεταξύ άλλων: "Αλλάζουμε τον φόρο στα μερίσματα και προκύπτει έσοδο, είναι δίκαιο και αναπτυξιακό. Από τα μερίσματα θα προκύψει 1,8 δισ. πλεόνασμα που επιτρέπει να μειωθεί η κλίμακα στο ατομικό εισόδημα. ΜΕ την πρόταση μας κερδίζει ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας. Καταργείται η προκαταβολή φόρου. Θα έχουμε έναν απλό κώδικα με σταθερότητα δεκαετίας".

Πόθεν έσχες - σπίτι - γάμος

Η εκπομπή είχε ξεκινήσει με μαγνητοσκόπηση στο καινούργιο σπίτι. Ο κ. Κασσελάκης είπε: "Το κόστος της αγοράς είναι 1,8 εκατ. ευρώ. Η αγορά είναι χρηματοοικονομική επιλογή αφού κοιτάξαμε και επιλογές για ενοικίαση. Αγόρασα σπίτι γιατί είμαστε εδώ για να μείνουμε για πάντα. Νιώθω όπως οι περισσότεροι Έλληνες που θέλουν ένα κεραμίδι επάνω από το κεφάλι τους. Πρέπει να έχουμε έναν χώρο για να μπορούμε να φανταστούμε την ζωή μας". Ο κ. Κασσελάκης είπε ότι "δεν είναι επάγγελμα για εμένα η πολιτική, άλλοι βιοπορίζονται και δεν ξέρουν τι έχουν. Για εμένα είναι λειτούργημα. Είπε ακόμη ότι επέλεξε την συγκεκριμένη περιοχή γιατί "Είμαστε άνθρωποι του κέντρου. Έχουμε κυκλοφοριακό θέμα στην Αθήνα. Δεν μπορώ να μένω εκτός κέντρου όταν κινούμαι μεταξύ Βουλής και Κουμουνδούρου".

Για τον γάμο του στην Ελλάδα με τον σύντροφο του είπε ότι "ο νόμος μας δίνει πλέον την δυνατότητα χάρη στις ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ". Πρόσθεσε ότι "Έχουμε πολύ δρόμο ακόμη να διανύσουμε για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+", και πρόσθεσε ότι "η ψήφιση του νόμου ήταν από τις καλές στιγμές του κόμματος μας". Για τις διαφορετικές φωνές που ακούστηκαν για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών στο κόμμα του είπε ότι "πήγα στην Κρήτη, είπα ότι τα γονίδιά μου είναι από εκεί". Πρόσθεσε πάντως ότι "Είμαστε στο πρώτο στάδιο μίας μεγάλης ανανέωσης του κόμματος. Θα την αποφασίσει η βάση του κόμματος. Ακούω την βάση, δεν έχω κανέναν φόβο να συγκρουστώ με κανένα".

Για τα προσωπικά του περιουσιακά στοιχεία είπε: "Έχω δουλέψει σκληρά στην ζωή μου, όλα είναι φορολογημένα. Αυτά περί Ντελαγουέαρ είναι βλακείες. Το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός δεν το καταλαβαίνει πώς στήνονται οι εταιρίες και πώς είναι η φορολόγηση στην Αμερική δείχνει πόσο άγνοια έχει του επιχειρηματικού τομέα. Αυτή την συζήτηση την άνοιξε ο πρωθυπουργός σαν αντιπερισπασμό για τα Τέμπη και το έκανε όταν ήμουν στο στρατόπεδο και δεν μπορούσα να απαντήσω. Στις ΗΠΑ δεν υπάρχουν παιχνιδάκια και η φορολογία είναι μεγαλύτερη από ότι εδώ. Θα παρουσιάσω πολύ σύντομα όλα μου τα περιουσιακά στοιχεία και θα δείξω πόσο έχω δουλέψει. Είναι άλλο αυτό και είναι άλλο να δημιουργούν σκιές". Σε ερώτηση εάν θα πληρώσει πρόστιμο απάντησε: "Μου είναι τελείως αδιάφορο αν υπάρχει πρόστιμο. Θα τηρήσω τον νόμο. Δεν έχω να κρύψω τίποτε. Μία είναι η μητρική εταιρία των επιχειρήσεων μου που ήταν στο χρηματιστήριο".

Ο κ. Κασσελάκης σημείωσε πάντως ότι ο νόμος που ισχύει και δεν άλλαξε στα πέντε χρόνια η ΝΔ έχει κενά αφού δημιουργεί προβλήματα στους αποδήμους: "Μπορείς να είσαι απόδημος αλλά δεν μπορείς να έχεις πετύχει στο εξωτερικό και να έρχεσαι στην Ελλάδα. Μέχρι τις 30 Ιουνίου είναι η προθεσμία θα καταθέσω το πόθεν έσχες". Έκανε όμως και επίθεση στον πρωθυπουργό: "Ποιο είναι το πόθεν του πρωθυπουργού; Ποιο είναι το πόθεν της ΝΔ; Πώς πληρώνεται ο κ. Γκρίνμπεργκ όταν το χρέος της συνεχώς αυξάνεται; Είπε ο κ. Μητσοτάκης ότι είμαι "εισαγόμενος αρχηγός. Είναι δυνατόν να μιλά έτσι για την ομογένεια; Τι είμαστε, μόνο εισαγόμενοι ψήφοι; Αυτό που εννοεί είναι ότι είμαι αμερικανάκι και εκείνος είναι Ελληναράς. Αυτά είναι που έχουν προδώσει τον κόσμο. Δεν υπάρχουν εισαγόμενοι, είμαστε όλοι Έλληνες".

Σχετικά με την συνέντευξη του Στέφανου Κασσελάκη κυβερνητικές πηγές σχολίασαν «Αρκεί να δει κανείς άλλη μια συνέντευξη του κ. Κασσελάκη για να διαπιστώσει ότι αυξάνεται και η αλαζονεία του και ο επιθετικός τρόπος με τον οποίο μιλά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, όταν πιέζεται να δώσει ουσιαστικές απαντήσεις.

Κάθε φορά πάντως που αναφέρεται στα της οικονομίας και στο που θα βρει τα χρήματα για να εφαρμόσει το πρόγραμμα των 40 δισ. που έχει ανακοινώσει, οι οικονομολόγοι θα πρέπει να απομακρύνονται από τις τηλεοράσεις.

Τέλος ως προς τις νέες του διαστρεβλώσεις γύρω από τη σημερινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού για τα περί «μονταζιέρας» και «ξυλολίου» στα Τέμπη, παραθέτουμε τις σημερινές απαντήσεις του Κυβερνητικού Εκπροσώπου από την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών:

Δημοσιογράφος: Επειδή αναφέρθηκε το πρωί στη συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός, άφησε ανοιχτό, το τρένο να μετέφερε στην τραγωδία των Τεμπών το ξυλόλιο και είπε ότι δεν γνωρίζει πώς διέρρευσαν οι λεγόμενες «μονταρισμένες συνομιλίες». Θα ήθελα ένα σχόλιο γι΄ αυτό.

Π. Μαρινάκης: Δεν άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο. Είπε ότι θεωρεί ότι όλα αυτά είναι αναπόδεικτα και θεωρίες συνωμοσίας. Όμως, οτιδήποτε και να είναι, όπως πολύ σωστά επισήμανε, όλα αυτά θα τα αποφασίσει η Δικαιοσύνη. Δεν θα τα αποφασίσει κανένας άλλος, πέραν της Δικαιοσύνης. Καθένας μπορεί να έχει τη γνώμη του, αλλά αποφάσεις για όλα τα επιμέρους ζητήματα και συνολικά για μια υπόθεση παίρνει η Δικαιοσύνη. Και αυτό νομίζω ότι χρειάζεται η χώρα μας, πολιτικούς, οι οποίοι να σέβονται τη διάκριση των εξουσιών και να μην προδικάζουν αποφάσεις της Δικαιοσύνης. Τώρα, ως προς το ζήτημα της περιβόητης μονταζιέρας, επανέλαβε αυτό που έχουμε πει πολλές φορές, μπορεί να είναι και εκατοντάδες πλέον φορές, ότι άλλο πράγμα αν υπήρξε κακώς μια διαρροή, άλλο πράγμα αν μια συνομιλία από τις 15 βγήκε αλλοιωμένη, όπως φάνηκε από τις επόμενες ημέρες, άλλο πράγμα αν υπήρχε αλλοίωση στοιχείων με σκοπό την παραπλάνηση της κοινής γνώμης. Είπε και πάλι ο Πρωθυπουργός -το έχουμε πει πάρα πολλές φορές όλοι μας- ότι δεν θα μπορούσε να υπάρχει κάτι τέτοιο. Όχι απλά δεν υπήρξε. Γιατί και οι συνομιλίες όλες βγήκαν σωστές, δηλαδή πλην μίας που δεν είχε βγει σωστή τις επόμενες ημέρες, ακόμη και από τη Δημόσια Τηλεόραση και από όλα τα sites και από τα sites που αναδημοσίευσαν την πρώτη συνομιλία ή δημοσίευσαν την πρώτη συνομιλία και την ίδια ημέρα είχε γίνει γνωστή η ομιλία του σταθμάρχη. Άρα, δεν μπορούσε να υπάρξει προσπάθεια χειραγώγησης της κοινής γνώμης στο ζήτημα του ανθρώπινου λάθους, που φαίνεται ότι είναι κάτι που συμφωνούμε όλοι, πέραν των άλλων πτυχών. Τη συζήτηση σκοπίμως η Αντιπολίτευση την πάει αλλού. Το επίμαχο, το επίδικο εδώ, δεν είναι αν υπήρξε μια αλλοιωμένη συνομιλία την πρώτη ημέρα. Προφανώς τη μεθεπόμενη ημέρα, η ίδια συνομιλία αποδείχθηκε ότι δεν ήταν αυτή που είχε εμφανιστεί την πρώτη ημέρα, από όλα τα Μέσα. Κανείς, δηλαδή, δεν πήγε να κρύψει κάτι. Το επίδικο είναι αν κάποιος είχε λόγο ή δόλο να παραπλανήσει την κοινή γνώμη για το ανθρώπινο λάθος. Αυτό είχε λυθεί. Αυτό το ζήτημα είναι ένα τελειωμένο ζήτημα. Κανένας δεν θα μπορούσε καν να το κάνει αυτό, γιατί ήταν δεδομένη η συνδρομή του ανθρώπινου λάθους. Αυτά είναι τα δεδομένα και νομίζω ότι πλέον έχουν εξηγηθεί επαρκώς σε όλους.

Δημοσιογράφος: Τον ακούσαμε σήμερα τον Πρωθυπουργό για τα Τέμπη και αναφέρθηκε σε θεωρίες συνωμοσίας, για το μπάζωμα, όπως είπε, τα εκρηκτικά, το ξυλόλιο και τα αποδίδει στον κ. Κασσελάκη και στον κ. Βελόπουλο. Όμως, τα περισσότερα από αυτά έρχονται και από τις εκθέσεις των εμπειρογνωμόνων και από τις δηλώσεις των συγγενών. Γιατί ο Πρωθυπουργός δεν δίνει μια απάντηση για όλα αυτά; Δηλαδή, πότε ενημερώθηκε και από ποιον για την εκχωμάτωση, όπως αναφέρει ο ανακριτής και το μπάζωμα, το οποίο αναφέρεται. Πότε άκουσε ο ίδιος και από ποιον τα ηχητικά που τεκμηριώνουν κατ΄ αυτόν το ανθρώπινο λάθος, τις πρώτες ώρες. Και τέλος, θα θέλαμε μια απάντηση -επιμένω στο ερώτημα του συναδέλφου- για το αν δηλώνει και σήμερα βέβαιος ο κ. Μητσοτάκης για το περιεχόμενο της επίμαχης αμαξοστοιχίας…

Π. Μαρινάκης: Ο Πρωθυπουργός μίλησε για θεωρίες συνωμοσίας. Μίλησε για θεωρίες, οι οποίες δεν έχουν καμία απόδειξη, πρώτον. Δεύτερον, είπε -το ξαναλέω- ότι η κάθε επιμέρους πτυχή ερευνάται από τη Δικαιοσύνη και όποια γνώμη και να έχει οποιοσδήποτε, την απόφαση για κάθε επιμέρους πτυχή και τη συνολική απόφαση τη λαμβάνουν οι αρμόδιοι δικαστές και εισαγγελείς. Υπάρχει ανακριτής, υπάρχει εισαγγελέας και εξετάζουν κάθε πτυχή της υπόθεσης και σε αναβαθμισμένο, μάλιστα, επίπεδο, επίπεδο εφετών. Τρίτον, ο Πρωθυπουργός έχει απαντήσει για όλα αυτά σε συνεντεύξεις, στο ελληνικό Κοινοβούλιο. Συνεχώς απαντάει και έτσι έχει καθήκον να κάνει. Από εκεί και πέρα, καθένας αξιολογεί αυτή την απάντηση. Από εκεί και πέρα -το είπε και σήμερα ο Πρωθυπουργός- το γεγονός ότι κάποιοι προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν τον πόνο των συγγενών, να εργαλειοποιήσουν τον ανθρώπινο πόνο για να κάνουν πολιτική, δεν σημαίνει ότι εμείς στρεφόμαστε κατά των συγγενών. Έχουν δικαίωμα και στην οργή και στην αγανάκτηση και στη διατύπωση κατηγοριών και στο οποιοδήποτε αίτημα, ως διάδικοι, σε μια διαδικασία. Αλίμονο αν το αμφισβητούσαμε αυτό το δικαίωμα. Όμως, υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις που πάνω σε αυτή την τραγωδία, πάνω σε αυτό το τραγικό δυστύχημα, προσπαθούν να κάνουν πολιτική. Μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Η τοξικότητα εκεί έγκειται. Στο ότι υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις που πάνε να κάνουν καμπάνια με πανό, με συνθήματα, με εκδηλώσεις, πάνω σε μια ανθρώπινη τραγωδία. Τι να κάνουμε τώρα; Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Εμείς δεν το έχουμε κάνει ποτέ, ούτε πρόκειται να το κάνουμε, αλλά είναι δεδομένο. Άλλο, λοιπόν, πράγμα οι συγγενείς, τα αιτήματά τους, η οργή τους και άλλο πράγμα οι πολιτικές δυνάμεις. Οι πολιτικές δυνάμεις αποφάσισαν να εργαλειοποιήσουν τον ανθρώπινο πόνο. Αυτό είναι δεδομένο. Ό,τι και να πουν, έχει αποτυπωθεί πλήρως.

Το Πασόκ αναφέρει σε ανακοίνωσή του «Ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι ο μόνος πολιτικός, που προσέφυγε στην ελληνική και ευρωπαϊκή δικαιοσύνη αποκαλύπτοντας το σκάνδαλο των υποκλοπών και επιτυγχάνοντας μια πρώτη νίκη σε βάρος του παρακράτους του Μαξίμου με την απόφαση του ΣτΕ.

Σε αντίθεση με υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που δεν κίνησαν καμία νομική διαδικασία, αν και ήταν θύματα.

Άραγε ποιοι είναι οι εκβιαζόμενοι, κ. Κασσελάκη;

Ο άλλοτε υποψήφιος υπουργός της Νέας Δημοκρατίας τα λέει όλα αυτά από ανοησία ή ιδιοτέλεια; Γιατί είναι ταυτόσημα με όσα διακινεί ο Άδωνις Γεωργιάδης και τα κυβερνητικά τρολ.

Προκαλεί σε κάθε περίπτωση εντύπωση, που ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ενώ μας παρουσίασε το νέο του σπίτι αξίας 1,8 εκατομμυρίων ευρώ, αρνείται πεισματικά να δημοσιοποιήσει την περιουσιακή του κατάσταση, όπως συμβαίνει με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς.

Αν είναι αλήθεια τόσο πετυχημένος και δεν φοβάται τίποτα γιατί αρνείται να δηλώσει σε πόσες εταιρείες συμμετείχε και να δημοσιοποιήσει το πόθεν έσχες του πριν από τις ευρωεκλογές;»

