Παράξενα

Μπαγκλαντές: Ελέφαντας σκότωσε αγόρι σε ζωολογικό κήπο

Πώς συνέβη το τραγικό περιστατικό με το αγόρι και τον ελέφαντα μέσα στον ζωολογικό κήπο.

Το τραγικό περιστατικό συνέβη γύρω στις 10:30 το πρωί, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του δικτύου bdnews24.com. Το θύμα είναι γιος εκπαιδευτή ελεφάντων, διευκρίνισε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Πλήθος κόσμου είχε επισκεφθεί τον ζωολογικό κήπο με αφορμή το Εΐντ αλ Φιτρ, που σηματοδοτεί το τέλος του ιερού για τους μουσουλμάνους μήνα του Ραμαζανιού.

«Το αγόρι ήταν με τον πατέρα του, ο οποίος είναι εκπαιδευτής ελεφάντων, στη διάρκεια επίδειξης που περιελάμβανε αγώνα ποδοσφαίρου. Ξαφνικά, ένας ελέφαντας άρπαξε με την προβοσκίδα το αγόρι και το πέταξε στο έδαφος», τραυματίζοντάς το θανάσιμα, δήλωσε ο αξιωματούχος της αστυνομίας Τζασίμ Ουντίν Μόλα.