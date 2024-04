Αθλητικά

Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε: Προβάδισμα πρόκρισης για τους ερυθρόλευκους

Οι «ερυθρόλευκοι» κέρδισαν την Φενέρμπαχτσε, όμως έχασαν την πολύ μεγάλη ευκαιρία για να θέσουν βάσεις της πρόκρισης από το πρώτο κιόλας παιχνίδι.

Ο Ολυμπιακός νίκησε την Φενέρμπαχτσε με 3-2 στο «Γ. Καραϊσκάκης» στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα για την προημιτελική φάση του Κόνφερενς Λιγκ και απόκτησε ένα μικρό πλεονέκτημα ενόψει της ρεβάνς στην Κωνσταντινούπολη, την ερχόμενη Πέμπτη (18/4, 22:00).

Ωστόσο, οι «ερυθρόλευκοι» έχασαν απόψε την πολύ μεγάλη ευκαιρία για να θέσουν βάσεις της πρόκρισης από το πρώτο κιόλας παιχνίδι καθώς προηγήθηκαν με 3-0 έχοντας καθηλώσει την αντίπαλό τους, αλλά ένα ανεξήγητο πέναλτι του Ρέτσου ξανάβαλε την τουρκική ομάδα στο παιχνίδι και δυσκόλεψε τη ρεβάνς.



Η επιλογή του Μεντιλίμπαρ να ξεκινήσει σε σχηματισμό 4-4-1-1 σήμανε την «θυσία» του Αντρέ Όρτα από την ενδεκάδα, αφού τους κεντρικούς μέσους Έσε, Τσικίνιο πλαισίωσαν οι Φορτούνης και Μασούρας που τοποθετήθηκαν στα άκρα, με τον Γιόβετιτς να κινείται πίσω από τον Ελ Κααμπί.

Ο Ολυμπιακός μπήκε επιφυλακτικά στο παιχνίδι και η Φενέρ έκανε αισθητή την παρουσία της στο 4ο λεπτό, σε φάση που ξεκίνησε από φάουλ στον Μασούρα το οποίο δεν καταλογίστηκε. Ο Τάντιτς βρήκε τον Τζέκο εκτός περιοχής, εκείνος σούταρε εν κινήσει αλλά ο Κάρμο «μπλόκαρε» την προσπάθεια παραχωρώντας κόρνερ.

Στο επόμενο λεπτό ένα συρτό σουτ του Βόσνιου μπλόκαρε σταθερά ο Τζολάκης και με την πάροδο του χρόνου η πίεση της τουρκικής ομάδας άρχισε να φθίνει, καθώς οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν να πιέζουν ψηλά. Μια πίεση που έφερε άμεσο αποτέλεσμα στο 8ο λεπτό, όταν ο Μασούρας πρέσαρε τον Σογιουντσού και τον ανάγκασε σε τυφλή απομάκρυνση από την οποία επωφελήθηκε ο Φορτούνης και με συρτό σουτ έξω από την περιοχή νίκησε τον Λιβάκοβιτς για το 1-0.

Με τον Ολυμπιακό να ελέγχει τον ρυθμό στη συνέχεια, οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν κοντά σε δεύτερο γκολ με την κεφαλιά-δυναμίτη του Κάρμο στο 27΄, που απέκρουσε με υπερένταση σε κόρνερ ο Κροάτης τερματοφύλακας.

Στο 32΄ το «Γ. Καραϊσκάκης» σηκώθηκε ξανά όρθιο για να πανηγυρίσει το 2-0, προϊόν εξαιρετικής συνεργασίας των γηπεδούχων: ο Ελ Κααμπί βρήκε με το κεφάλι τον Γιόβετιτς, εκείνος άνοιξε στον Φορτούνη, αυτός συνέκλινε και με έξοχη κάθετη ξαναβρήκε τον Γιόβετιτς, που εκτέλεσε για το 2-0.

Απέναντι σε έναν αντίπαλο που κυριαρχούσε, η Φενέρμπαχτσε ξαναφάνηκε στο παιχνίδι στο 45΄+4, όταν Τζολάκης απέκρουσε εντυπωσιακά με το ένα χέρι σουτ του Κρούνιτς. Με ευκαιρία για τον Ολυμπιακό ξεκίνησε και το δεύτερο ημίχρονο, όταν ο Μασούρας στο 46΄ προσπάθησε να αιφνιδιάσει τον Λιβάκοβιτς που απέκρουσε. Πέντε λεπτά αργότερα η ομάδα του Μεντιλίμπαρ είχε τη μεγάλη στιγμή για το 3-0, αλλά ο τερματοφύλακας των Τούρκων απέκρουσε με το πόδι το πλασέ του Ελ Κααμπί.

Ο Λιβάκοβιτς δεν ήταν όμως... χταπόδι να είναι παντού και στο 57΄ δεν κατάφερε να κάνει απολύτως τίποτα στην έξοχη εκτέλεση με διαγώνιο σουτ του Τσικίνιο που έγραψε το 3-0, ύστερα από νέο θαυμάσιο πρέσινγκ του Έσε αυτή τη φορά.

Ο κόσμος του Ολυμπιακού, που είχε δημιουργήσει φανταστική ατμόσφαιρα πριν την έναρξη ακόμα, είχε μπει για τα καλά στο παιχνίδι και έσπρωχνε τους «ερυθρόλευκους», που περιέργως αντί να συνεχίσουν με τον ίδιο τρόπο φάνηκε σαν να προσπαθούν να διαχειριστούν το σκορ, έδωσαν μέτρα στη Φενέρ και χρειάστηκε η επέμβαση του Τζολάκη στο 61΄ και στο 63΄, στο σουτ του Οσάγι και την κεφαλιά του Σιμάνσκι αντίστοιχα.

Κι ενώ ο Μεντιλίμπαρ φώναζε από τον πάγκο στους παίκτες του να μην γυρίζουν πίσω, ο Ρέτσος έκανε ένα αδιανόητο πέναλτι στον Οσάγι-Σάμουελ που σχεδόν είχε βγει από το γήπεδο έχοντας κάνει ένα ακίνδυνο γύρισμα της μπάλας. Πραγματικά αξιοσημείωτο αυτό που συμβαίνει με τον Έλληνα αμυντικό και την ευκολία με την οποία υποπίπτει σε πέναλτι.

Ο Τάντιτς νίκησε από τα 11 βήματα τον Τζολάκη μειώνοντας σε 3-1 στο 68΄, ενώ σαν να μην έφτανε αυτό ο Ρέτσος είδε κίτρινη και χάνει τη ρεβάνς. Κι επειδή ενός κακού μύρια έπονται, ο Καχβετσί μείωσε κι άλλο σκοράροντας εξ επαφής το 3-2 στο 74΄ και ξαναβάζοντας τους Τούρκους στο παιχνίδι της πρόκρισης.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Σάντρο Σέρερ (Ελβετία)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Ρέτσος, Μασούρας - Καχβετσί, Φρεντ

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Κάρμο, Ορτέγκα, Έσε, Τσικίνιο (84΄ Ιμπόρα), Μασούρας (87΄ Κίνι), Γιόβετιτς (82΄ Όρτα), Φορτούνης, Ελ Κααμπί (87΄ Ελ Αραμπί)

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (Ισμαήλ Καρτάλ): Λιβάκοβιτς, Οσάγι-Σάμουελ, Σογιουντσού, Μπεκάο (84΄ Μπονούτσι), Ουστερβέλντε (45΄ Καντίογλου), Ζάιτς (62΄ Φρεντ), Κρούνιτς (62΄ Γιουκσέκ), Σιμάνσκι, Καχβετσί, Τάντιτς, Τζέκο

