Παναθηναϊκός - Άλμπα: Δεύτεροι με το βλέμμα στο Βερολίνο οι “πράσινοι” (εικόνες)

Ο Παναθηναϊκός... αποτίναξε το άγχος που τον είχε κυριεύσει μέχρι το τέλος της τρίτης περιόδου και με ένα ξέσπασμα 13-0 στον... επίλογο, έκλεισε με νίκη την κανονική περίοδο της Euroleague, «κλειδώνοντας» τη δεύτερη θέση και το πλεονέκτημα της έδρας στα πλέι οφ. Οι «πράσινοι» επικράτησαν με 84-75 της ουραγού και αδιάφορης Άλμπα Βερολίνου στο κατάμεστο ΟΑΚΑ, για την 34η και τελευταία αγωνιστική και περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλό τους στα πλέι οφ, στην επιστροφή του «τριφυλλιού» στη δεύτερη φάση μετά από πέντε χρόνια (σεζόν 2018-19) και έξι από την τελευταία φορά που είχε το πλεονέκτημα της έδρας (σεζόν 2017-2018).

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν, η οποία βρέθηκε στο -3 στο τέλος της τρίτης περιόδου, βρήκε... σφυγμό μέσα από τα τρίποντα των Γκριγκόνις, Σλούκα και Ναν στην εκκίνηση του τέταρτου δεκαλέπτου και με σερί 13-0 εξασφάλισε για πρώτη φορά στον αγώνα μία διψήφια διαφορά ασφαλείας (73-63), την οποία συντήρησε μέχρι το φινάλε του αγώνα.

«Καταλύτες» της «πράσινης» αφύπνισης ο Κέντρικ Ναν με career high σε πόντους πόντους (28, εκ των οποίων τους 26 στο δεύτερο ημίχρονο) και 4/7 τρίποντα και ο Κώστας Σλούκας, ο οποίος για ακόμη μία φορά έδωσε ρεσιτάλ σε εκτέλεση (16π.), οργάνωση και δημιουργία (6ασ.).

Τα δεκάλεπτα: 17-23, 38-37, 60-63, 84-75