Κοινωνία

Νέος Κόσμος: Τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα

Δικυκλιστής έχασε τη ζωή του μετά από τροχαίο, στη Λεωφόρο Υμηττού.

-

(εικόνα αρχείου)

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα, στη Λεωφόρο Υμηττού στον αριθμό 267 με κατεύθυνση προς Νέο Κόσμο.

Οδηγός μηχανής, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, έχασε τον έλεγχο, εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε σε νοσοκομείο, αλλά εκεί δυστυχώς και παρά τις προσπάθειες των γιατρών, άφησε την τελευταία του πνοή.