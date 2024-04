Πολιτική

Παπαδάκης - Αυτιάς μαζί στην τηλεόραση μετά από 21 χρόνια (βιντεο)

Πως αποφάσισε να ασχοληθεί με την πολιτική και η «αντικειμενικότητα» του ως δημοσιογράφος.

Ο γνωστός δημοσιογράφος και υποψήφιος ευρωβουλευτής με την Ν.Δ, Γιώργος Αυτιάς, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», επιστρέφοντας… στην εκπομπή που ξεκίνησε την τηλεοπτική του καριέρα.

Η συνέντευξη ξεκίνησε με μια μακρά αναδρομή στην κοινή τηλεοπτική παρουσία του Γιώργου Αυτιά με τον Γιώργο Παπαδάκη και τις διεκδικήσεις τους μέσω της εκπομπής για τους πολίτες.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε σε αυτά που στοχεύει να διεκδικήσει ως ευρωβουλευτής, για τη χώρα και τους πολίτες της. «Εγώ φιλοδοξώ να πάω στο ευρωκοινοβούλιο με τη φανέλα της εθνικής Ελλάδας», υπογράμμισε.

Ερωτηθείς πως πήρε την απόφαση να ασχοληθεί με την πολιτική, παρατήρησε ότι, «ότι δεν ανανεώνεται στη ζωή, πεθαίνει».

Ερωτηθείς για το αν η ενασχόληση του με την πολιτική δημιουργεί ερωτήματα για την αντικειμενικότητα τους ως δημοσιογράφος, απάντησε ότι «η αντικειμενικότητα του δημοσιογράφου, κρίνεται από την αποτελεσματικότητα της κριτικής που ασκεί».

Ανέφερε επίσης ότι οι κυβερνήσεις της ΝΔ με Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έχουν πετύχει σημαντικά πράγματα για τον τόπο μας και έχουν φέρει πολλά χρήματα από την Ευρώπη. Ολοκλήρωσε δε επαναλαμβάνοντας πως κατεβαίνει στις εκλογές ως εθνική Ελλάδας και με το σύνθημα, «Πατρίς, Θρησκεία, Οικογένεια».





