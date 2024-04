Οικονομία

Κοινή Αγροτική Πολιτική: Επιτάχυνση των αλλαγών ζητούν, Ελλάδα, Ισπανία και Ιταλία

Κοινός βηματισμός των τριών μεσογειακών χωρών που ζητούν οι όποιες αλλαγές στην ΚΑΠ, να πραγματοποιηθούν πριν από τη διάλυση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Το συντονισμό των ενεργειών τους ώστε οι αλλαγές στην Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) να πραγματοποιηθούν πριν από τη διάλυση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συμφώνησαν κατά τη συνάντησή τους οι υπουργοί Γεωργίας της Ελλάδας, Ισπανίας και Ιταλίας, Λευτέρης Αυγενάκης, Luis Planas Puchades και Francesco Lollobrigida αντίστοιχα.

Οι συνομιλίες των τριών υπουργών πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της σημερινής υπουργικής ημερίδας για το κρασί που λαμβάνει χώρα στη Μπρέσια της Ιταλίας, όπου και συζητήθηκαν επίσης τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι χώρες τις Μεσογείου από την κλιματική κρίση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και οι τρεις πλευρές θεωρούν πολύ σημαντική την χθεσινή απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου με την οποία εγκρίθηκε επείγουσα διαδικασία, που του επιτρέπει να ψηφίσει στο τέλος Απριλίου για την αναθεώρηση της ΚΑΠ, με στόχο την απάλειψη ορισμένων περιβαλλοντικών κανόνων.

Επιπλέον, Ελλάδα, Ισπανία και Ιταλία, συμφωνούν στη στήριξη των πρωτοβουλιών που αφορούν στην λήψη μέτρων μόνιμου χαρακτήρα στο πλαίσιο της ΕΕ, για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής κρίσης, αλλά και στην αύξηση του Γεωργικού Αποθεματικού

«Οι Μεσογειακές χώρες έχουμε κοινά προβλήματα σε σύγκριση με τις χώρες του Βορρά» είπε ο κ. Αυγενάκης και σημείωσε «οφείλουμε να αξιοποιήσουμε κάθε διπλωματικό μέσον για να ενισχύσουμε περαιτέρω τη συνεργασία μας, για την προώθηση κοινά αποδεκτών λύσεων, προς όφελος των αγροτών μας. Η Ελλάδα σε αυτήν την κατεύθυνση κινείται, ενεργοποιώντας τον μοχλό της "αγροτικής διπλωματίας", αξιοποιώντας τόσο τη συμμετοχή της στην Ομάδα των Μεσογειακών χωρών EUMED-9, όσο και την συμμετοχή της στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα».

