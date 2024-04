Πολιτισμός

Τζόνσον: Απορρίπτει την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα και… απαγγέλλει Ιλιάδα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο Βρετανός πρώην πρωθυπουργός για την τακτική επιστροφής από διεθνή δημοφιλή μουσεία, αρχαιοτήτων που πήραν από άλλες χώρες.

-

Την αντίθεση του με την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα εξέφρασε για μια ακόμη φορά ο πρώην βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον μιλώντας στις Ηνωμένες Πολιτείες σε εκδήλωση στο Ινστιτούτο Πολιτικής του Πανεπιστημίου Georgetown στην Ουάσιγκτον.

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στο Λονδίνο Ισαάκ Καρυπίδης, ο τέως επικεφαλής της βρετανικής κυβέρνησης έκανε μια προσπάθεια να… απαγγείλει Ιλιάδα και κατόπιν σημείωσε: «Θα μου ήταν ιδιαίτερα ευχάριστο, για να είμαι ειλικρινής, το να είχα ένα σπίτι στην Ελλάδα, καθώς τώρα όταν έρχομαι, φιλοξενούμαι σε άλλα σπίτια. Όσον αφορά το ζήτημα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα, είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο ζήτημα που θα πρέπει να το προσεγγίσουμε σφαιρικά. Διότι δεν θα πρέπει να επιστρέψουν τις αρχαιότητες, τα μητροπολιτικά μουσεία της Ευρώπης και των ΗΠΑ, όπως είναι το Βρετανικό Μουσείο του Λονδίνου ή το Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης, τα οποία δέχονται καθημερινά χιλιάδες επισκέπτες και τους δίνουν την ευκαιρία να θαυμάζουν τους θησαυρούς της αρχαιότητας. Αν τα μουσεία αυτά άρχιζαν να απογυμνώνονται συστηματικά από τους θησαυρούς που έχουν πάρει από άλλες χώρες, επιστρέφοντάς τις, τότε θα καταστρέφονταν μεγάλα πολιτιστικά ιδρύματα που γρήγορα και φθηνά μπορούν να διδάξουν τους νέους για τους πολιτισμούς της αρχαιότητας».

Η μέθοδος της... κλωνοποίησης των αρχαιοτήτων

Να σημειώσουμε ότι η αντιπρόταση που έχει κατατεθεί στο δημόσιο διάλογο εδώ και πολύ καιρό είναι πως όσες αρχαιότητες επιστρέψουν στον τόπο τους θα μπορούσαν να αντικατασταθούν με πιστά αντίγραφα, μια και η τεχνολογία πλέον ουσιαστικά επιτρέπει την "κλωνοποίηση" τους.

Για την ιστορία να πούμε επίσης, ότι ο Μπόρις Τζόνσον είπε τα παραπάνω απαντώντας σε ερώτηση του Έλληνα φοιτητή Θανάση Μπασιάκου, ενώ όταν ήταν ο ίδιος φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Οξφόρδης, είχε ταχθεί υπερ της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα σε ένα ντιμπέιτ του 1986, στο οποίο μάλιστα είχε λάβει μέρος και η Μελίνα Μερκούρη.

Ειδήσεις σήμερα:

Περιστέρι: Σεξουαλική επίθεση ηλικιωμένου σε παιδί με νοητική υστέρηση

Νέος Κόσμος: Τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα

Ιονία Οδός: Πάρκαρε το φορτηγό κι “έσπασε” τη γυναίκα του στο ξύλο