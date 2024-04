Οικονομία

Ύψη κτηρίων: “Στοπ” από την Κηφισιά σε νέες οικοδομικές άδειες

Ο Δήμος Κηφισιάς ζητεί την αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών. Παρέμβαση του ΤΕΕ που στρέφεται κατά πάντων. Τι αναφέρει η απόφαση του ΣτΕ

Και η Κηφισιά προστέθηκε χθες στους δήμους που ζητούν την αναστολή έκδοσης νέων οικοδομικών αδειών με τα μπόνους του οικοδομικού κανονισμού, με ομόφωνη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Οπως αναφέρει η απόφαση, στην περιοχή συντελείται τα τελευταία χρόνια ένα πρωτόγνωρο κύμα κατεδαφίσεων μονοκατοικιών και διπλοκατοικιών –455 αιτήματα για κατεδαφίσεις και ανεγέρσεις νέων πολυκατοικιών από το 2020– που ήδη έχει αλλάξει τη φυσιογνωμία της περιοχής. Στην υπόθεση παρενέβη χθες και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, αλλά από την αντίθετη πλευρά, υπερασπιζόμενο τα μπόνους δόμησης και κατηγορώντας το μεν Συμβούλιο της Επικρατείας ότι κρίνει τεχνικά θέματα, τους δε δημάρχους που διαμαρτύρονται ότι εξυπηρετούν συμφέροντα μειοψηφιών.

«Το αποτέλεσμα της εφαρμογής των διατάξεων του ΝΟΚ (σ.σ. τα μπόνους δόμησης) και ιδιαίτερα της σωρευτικής τους εφαρμογής (σ.σ. συνδυασμός μπόνους για μεγαλύτερο ύψος ή περισσότερη δόμηση) έχει ήδη προκαλέσει σημαντική επιβάρυνση στον δήμο μας η οποία κλιμακώνεται μέρα με την ημέρα, τόσο με την έκδοση αδειών κατεδάφισης επί οικοπέδων με μικρή υφιστάμενη δόμηση (μονοκατοικίες, διπλοκατοικίες) προκειμένου να εκδοθούν οικοδομικές άδειες με τη δυνατότητα υπερδόμησης που προσφέρουν οι αντισυνταγματικές διατάξεις του ΝΟΚ, όσο και με την έκδοση νέων οικοδομικών αδειών στο πλήθος των αδόμητων οικοπέδων των δημοτικών μας ενοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών νέων εντάξεων», αναφέρει η εισήγηση του δήμου στο δημοτικό συμβούλιο Κηφισιάς.

Σύμφωνα με στοιχεία από την Υπηρεσία Δόμησης Κηφισιάς, από την 1η Ιανουαρίου 2020 έως σήμερα έχουν υποβληθεί 455 αιτήματα για κατεδάφιση ακινήτων και ανέγερση νέων οικοδομών ή αναθεώρηση αδειών με βάση τις ευνοϊκές διατάξεις. Μόνο από την αρχή του 2024 έχουν κατεδαφιστεί 13 κατοικίες στην Κηφισιά και έχουν εκδοθεί 19 οικοδομικές άδειες με τα μπόνους δόμησης.

Πολλές από τις οικοδομές που εκμεταλλεύονται τα κίνητρα του ΝΟΚ χτίζονται μάλιστα και μέσα στο (κηρυγμένο ως) παραδοσιακό τμήμα της Κηφισιάς (το οποίο προστατεύεται με ειδικό διάταγμα ήδη από το 1987) παρότι τόσο ο ίδιος ο ΝΟΚ όσο και αργότερα το ΥΠΕΝ έχουν διευκρινίσει ότι τέτοιες περιοχές εξαιρούνται από την εφαρμογή των μπόνους. Μάλιστα περιπτώσεις που έχουν περιέλθει εις γνώσιν της «Κ» αφορούν και οικοδομές κοντά σε διατηρητέα, τα οποία όμως «εξαφανίζονται» στις οικοδομικές άδειες.

«Το βλέμμα μας ήταν συνηθισμένο να αντικρίζει πράσινο και κατοικίες θαυμαστής αρχιτεκτονικής, τώρα πληγώνεται από τη θέα πολλών εκατοντάδων τεράστιων οικοδομημάτων», λέει ο δήμαρχος.

«Εκεί που το βλέμμα μας ήταν συνηθισμένο να αντικρίζει πράσινο και κατοικίες θαυμαστής αρχιτεκτονικής, τώρα πληγώνεται από τη θέα πολλών εκατοντάδων τεράστιων οικοδομημάτων που ξεφύτρωσαν τα προηγούμενα χρόνια, το ένα μετά το άλλο, απαξιώνοντας τη φυσιογνωμία και τον οικιστικό χαρακτήρα του Δήμου Κηφισιάς», λέει ο δήμαρχος Βασίλης Ξυπολυτάς. «Εμείς δεν θα επιτρέψουμε την τσιμεντοποίηση του προαστίου μας, γιατί αγαπάμε τον τόπο που ζούμε και θέλουμε να τον προφυλάξουμε. Και θα το κάνουμε με οποιοδήποτε κόστος. Θεωρούμε αδιανόητο να υπονομεύεται το πολεοδομικό κεκτημένο του δήμου και να υποβαθμίζεται η ποιότητα ζωής των κατοίκων».

Ο Δήμος Κηφισιάς είναι ο τέταρτος δήμος τις τελευταίες ημέρες που προβαίνει σε ανάλογη κίνηση, μετά τους δήμους Αλίμου, Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης και Παπάγου – Χολαργού, ενώ την αναστολή των σχετικών διατάξεων μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης από την Ολομέλεια του ΣτΕ έχει ζητήσει και η Κεντρική Ενωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ).

Στον αντίποδα βρέθηκε χθες το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, που διά του προέδρου του Γιώργου Στασινού εξέδωσε μακροσκελή ανακοίνωση στρεφόμενο κατά πάντων. «Είναι ώρα να πούμε αλήθειες: κανείς από όσους φωνασκούν για τα ύψη των κτηρίων δεν νοιάζεται για το περιβάλλον. Νοιάζονται απλώς να εξυπηρετήσουν ατομικά ή συλλογικά συμφέροντα. Κάποιοι για να μη χτιστούν κοντά τους άλλα κτίρια, κάποια ρετιρέ για να μη χάσουν τη θέα τους, κάποιοι για να αυξήσουν την αξία της υφιστάμενης περιουσίας τους, κάποιοι για να εξυπηρετήσουν μικροκομματικά συμφέροντα», δήλωσε ο κ. Στασινός.

Οσο για τους δημάρχους που προχώρησαν σε αναστολή έκδοσης αδειών, ο κ. Στασινός υποστηρίζει ότι δεν έχουν καμία αρμοδιότητα. «Δεν θα επιτρέψουμε να πισωγυρίσει η χώρα στο αμαρτωλό παρελθόν της εξάρτησης από έναν δήμαρχο ή έναν υπάλληλο για την εξυπηρέτηση του πολίτη, την εποχή τού “με έναν τενεκέ λάδι κάνεις τη δουλειά σου στην πολεοδομία”, στην εποχή του ρουσφετιού, του γρηγορόσημου και του “αν ξέρεις τον δήμαρχο”», αναφέρει. Επιπλέον υποστηρίζει ότι όσοι διαμαρτύρονται είναι οι «προνομιούχοι»: «Ποιοι φωνάζουν; Ξεκίνησαν κάποιοι στο Ψυχικό και στην Εκάλη, συνεχίζουν τώρα στον Αλιμο και σε Βάρη – Βούλα – Βουλιαγμένη. Είδατε εσείς μήπως διαμαρτυρίες στο Κερατσίνι, στην Κοκκινιά, στην Αγία Βαρβάρα, στο Αιγάλεω, στο Περιστέρι, σε κάποια περιοχή της Δυτικής Αθήνας ή της Δυτικής Αττικής;».

Τέλος, ο πρόεδρος του συνδικαλιστικού οργάνου των μηχανικών προχωράει σε ερμηνεία του Συντάγματος σημειώνοντας ότι προστατεύει το σύνολο των κτηρίων, παλαιών και νέων, ενώ ορίζει ότι οι τεχνικές επιλογές για την οικιστική ανάπτυξη γίνονται κατά τους κανόνες της επιστήμης. Για να επιτεθεί και στο ΣτΕ υποστηρίζοντας ότι δεν είναι σε θέση να κρίνει τέτοια ζητήματα: «Το ίδιο το ΣτΕ σε αναρίθμητες αποφάσεις του αναγνωρίζει ότι δεν έχει αρμοδιότητα και γνώση να κρίνει αυτές ακριβώς τις τεχνικές επιλογές και σταθμίσεις, καθότι αυτές γίνονται κατά τους κανόνες της επιστήμης και όχι του διοικητικού δικαίου», αναφέρει. «Το να κρίνει το ΣτΕ κάθε οικοδομικό μέγεθος ή κάθε σχεδιαστική επιλογή που γίνεται μέσα στα νόμιμα όρια σε μια οικοδομική άδεια, νομίζω ότι εκφεύγει του ρόλου του».

Εξώδικο ΤΕΕ για υπεράσπιση της νομιμότητας προς Δήμους Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης και Αλίμου

Σε συνέχεια του ζητήματος που έχει δημιουργηθεί για τα θέματα εφαρμογής του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού και της άρνησης ορισμένων δήμων να εκδίδουν οι ΥΔΟΜ άδειες δόμησης μέχρι την απόφαση του ΣτΕ επί του θέματος, το ΤΕΕ απέστειλε εξώδικο υπερασπιζόμενο τη νομιμότητα.

Συγκεκριμένα το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος διά του Προέδρου ΤΕΕ απέστειλε εξώδικη δήλωση – πρόσκληση – διαμαρτυρία προς τους Δήμους Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης και Αλίμου με την οποία τους ζητά, για λόγους ασφάλειας δικαίου καθώς και πρόδηλης εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος, να προβούν άμεσα στην ανάκληση των αποφάσεων που έχουν λάβει περί αναστολής των οικοδομικών αδειών στην χωρική περιφέρεια των Δήμων τους, «επιφυλασσόμενοι άλλως για το σύνολο των εννόμων συνεπειών σας». Μάλιστα το ΤΕΕ κοινοποιεί το εξώδικο και προς τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής προκειμένου να προβεί στην ακύρωση των αποφάσεων, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του και ειδικότερα του ελέγχου νομιμότητας των πράξεων των ΟΤΑ.

Το ΤΕΕ ζητά να ακυρωθούν αποφάσεις με τις οποίες οι δήμαρχοι των περιοχών ζητούν από τις Υπηρεσίες Δόμησης να επιβάλλουν στους μηχανικούς την κατάθεση επιπλέον δικαιολογητικών που δεν προβλέπει ο νόμος και εντέλλουν τους αρμόδιους υπαλλήλους να μην εκδίδουν άδειες δόμησης που περιλαμβάνουν χρήση των κινήτρων του ΝΟΚ.

Στο εξώδικο τονίζεται ότι «ουδεμία αρμοδιότητα έχει ο Δήμαρχος, αλλά και εν γένει τα όργανα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού, να εκδίδουν αποφάσεις περί αναστολής των οικοδομικών αδειών στην χωρική αρμοδιότητα του Δήμου τους», επομένως κάθε τέτοια απόφαση αναστολής έχει εκδοθεί από αναρμόδιο όργανο και οι αποφάσεις χαρακτηρίζονται ακυρωτέες ως μη νόμιμες, για λόγους ασφάλειας δικαίου.

Στο εξώδικο το ΤΕΕ επισημαίνει ότι το ζήτημα της συνταγματικότητας των άρθρων του ΝΟΚ, δυνάμει των οποίων χορηγούνται κίνητρα προσαύξησης του επιτρεπόμενου ύψους κτηρίων, έχει παραπεμφθεί (αρ.απ. 310/2024 του Ε Τμήματος) για κρίση ενώπιον της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπου και εκκρεμεί. Το ΤΕΕ τονίζει ότι σε κάθε περίπτωση μόνο τα αρμόδια όργανα της διοίκησης, που σε καμία περίπτωση δεν είναι οι ΟΤΑ, μπορούν να εξετάσουν και να λάβουν τυχόν απαιτούμενα μέτρα, αν απαιτείται, μέχρι την οριστική κρίση του δικαστηρίου.

Σχετικά με το θέμα, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός δήλωσε:

«Αναλύσαμε δημόσια γιατί είναι χρήσιμα, κρίσιμα και απαραίτητα τα κίνητρα του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού για περισσότερο κλιματικά ανθεκτικά κτίρια, με αύξηση συντελεστή δόμησης και ύψους. Επαναλαμβάνω: τα κίνητρα του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού για μείωση της κάλυψης στα νέα κτίρια, την αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος είναι σύμφωνα με τις βέλτιστες διαθέσιμες πρακτικές σε διεθνές επίπεδο, απολύτως απαραίτητα για να συμβάλλουν στην επίτευξη των κλιματικών στόχων της χώρας και αναγκαία για μια καλύτερη ποιότητα ζωής των πολιτών σε ανθεκτικές πόλεις. Κάθε συζήτηση για περιορισμό ή κατάργησή τους υποθηκεύει το μέλλον της χώρας και των παιδιών μας και βλάπτει τις ζωές των πολιτών και το περιβάλλον. Είναι μάλιστα εξόχως αντιεπιστημονικό και βαθιά συντηρητικό να υποστηρίζεται ότι δήθεν υποβαθμίζεται η ζωή των πολιτών ή το αστικό περιβάλλον από τυχόν αύξηση του ύψους των κτιρίων, χωρίς μάλιστα να εξετάζονται καθόλου τα οφέλη από τα κίνητρα.

Το ΤΕΕ είναι θεσμοθετημένος Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας και οφείλει να ενημερώνει για σύνθετα τεχνικά ζητήματα. Για το ζήτημα του ΝΟΚ ζητήσαμε, επιπλέον, το αυτονόητο: να εφαρμόζεται ο νόμος. Δεν είδαμε ανταπόκριση από τους Δήμους που ξεκίνησαν αυτήν την πρωτοφανή ιστορία με τις παράνομες αναστολές έκδοσης οικοδομικών αδειών. Οφείλουμε να προασπίσουμε την επαγγελματική και επιστημονική εργασία των διπλωματούχων μηχανικών. Ζητάμε σήμερα και με εξώδικο επαναφορά στη νομιμότητα. Ο κάδε δήμος δεν είναι κάποιο ανεξάρτητο κρατίδιο ώστε άλλα να ισχύουν σε κάποιες δήθεν προνομιούχες περιοχές και άλλα στην υπόλοιπη χώρα.

Ο ΝΟΚ είναι σημαντικός γιατί, ουσιαστικά, βάζει σημαντικά περιβαλλοντικά κίνητρα τα οποία είναι απαραίτητα για τη ζωή των πολιτών σήμερα αλλά σίγουρα και για τις επόμενες γενιές. Επομένως θα πρέπει να υποστηριχθεί και να διατηρηθεί και να συνεχίσουν να υπάρχουν τα περιβαλλοντικά κίνητρα ή ακόμη και να αυξηθούν μελλοντικά.

Από εκεί και πέρα, για όποιες τυχόν μεμονωμένες περιπτώσεις παρατηρούνται υπερβολές, όσον αφορά συγκεκριμένα ζητήματα συνδυασμού διατάξεων που δεν ήταν στην πρόθεση του νομοθέτη και σωρευτικής εφαρμογής στο πολεοδομικό μέγεθος του ύψους – και μόνο, η κυβέρνηση πρέπει να παρέμβει και να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Μόνο για τις υπερβολές όμως, για μεμονωμένες περιπτώσεις, καθώς μόνο τέτοιες υπάρχουν, που οδηγούν σε πολύ υψηλότερα κτίρια από αυτά που συνήθως κατασκευάζονται ακόμα και σήμερα με τον ΝΟΚ. Και σίγουρα όχι για τα πράσινα κίνητρα της αύξησης συντελεστή δόμησης. Και για να το ξεκαθαρίζουμε: οι δήμοι που φωνάζουν τώρα δεν αντιδρούν για αυτές τις περιπτώσεις, αντίθετα επιδιώκουν την πλήρη αναστολή κάθε κινήτρου του ΝΟΚ για να διασφαλίσουν τοπικά μικροσυμφέροντα. Αυτές τις αποφάσεις αναστολής έκδοσης οικοδομικών αδειών ζητάμε σήμερα να ακυρωθούν».

